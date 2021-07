Las ‘no fiestas’ fueron “un desmadre” en Lesaka

Poco después de la 13 h, los jóvenes de Cinco Villas fueron pasando ayer por el dispositivo de Salud y los ayuntamientos para someterse a un cribado masivo. A esa hora, con los bares cerrados y unos 150 positivos confirmados en los últimos cinco días en la zona, apenas había vecinos en la calle, salvo en los alrededores del frontón municipal de Lesaka, en el que se había citado a cerca de 1.000 personas para un test de antígenos. Las vías desiertas se alejaban de las imágenes de las recientes ‘no fiestas’ de San Fermín. “La gente no se comportó. No había distancia ni mascarilla. Ya no estaba la obligación de usarla en el exterior y la gente se relajó”, señaló Naroa Bertiz Aramburu. A sus 18 años, natural de Lesaka, solo salió de manera puntual a comer.

Aimar Pikabea Irazoki, también de 18, acudió a algunos establecimientos de la zona durante las ‘no fiestas’: “Dentro de los bares había gente sin mascarilla y así. En algunos, no en todos”. Pikabea afirmó que al aire libre sí había quienes se cubrían la boca y nariz ,y que “los mayores estén vacunados ayuda” a la situación que atraviesa el municipio. La llegada del fármaco supone un desahogo para jóvenes como una vecina de Bertiz se enteró de lo que sucedía en la localidad, indicó, por lo poco que vio y por los vídeos que se distribuyeron por las redes sociales., también de 18, acudió a algunos establecimientos de la zona durante las ‘no fiestas’: “Dentro de los bares había gente sin mascarilla y así. En algunos, no en todos”. Pikabea afirmó que al aire libre sí había quienes se cubrían la boca y nariz ,y que “los mayores estén vacunados ayuda” a la situación que atraviesa el municipio. La llegada del fármaco supone un desahogo para jóvenes como una vecina de Lesaka de 16 años que dijo temer más por su familia que por ella, pero añadió que sus parientes ya han recibido sus dosis. La chica participó de las celebraciones en su municipio: “Era como que no había covid, todos sin mascarilla, como unas fiestas normales. Estamos muy aburridos de estar sin fiesta tanto tiempo”. La chica, de 16 años, no veía “el problema” porque no cree en las informaciones sobre la pandemia. “No sabemos si es verdad lo que sale en la tele, cómo se contagia”, defendió antes de explicar que opina que el cribado “está manipulado” y en los tests se dan resultados irreales: “Te hacen las pruebas hasta dar positivo”.

Al frontón acudieron muchos jóvenes de Bera y localidades cercanas que disfrutaron de las ‘no fiestas’ o con contactos estrechos que lo hicieron en su lugar. Un camarero de Elizondo tuvo que pasar por el test porque trabajó en Lesaka durante los no Sanfermines. Admitió que tuvieron que controlar a los clientes para que usaran la mascarilla y usaron unos barriles para respetar el aforo. “¿Fuera, en la calle? Lo que se ve en los vídeos”, corroboró. Para Nahikari Loiarte Oiarzabal, que se quedó en Bera aunque al principio tenía intención de acudir a las celebraciones, la responsabilidad es de todos: “Vale que el alcalde y la policía no hicieron nada, pero al final fue el pueblo el que salió”. Los conocidos que acudieron le confesaron que fue “un desmadre”. “Este pueblo debería haber tenido un toque de queda porque la gente no mantuvo las distancias”, lamentó otra vecina de 15 años.

“Me da muchísima vergüenza lo que hemos hecho”, reconoció Mercedes de Benito Rafart. A sus 70 años cuenta que salió “a comprar el pan y tomar un pote sentada” antes de marcharse a casa, pero que vio “toda la fanfarria” que se estaba dando en la población “a pesar de los llamamientos del alcalde” a que se contuvieran y del ejemplo del “brote en Santesteban”. Estos Sanfermines, admitió, se parecieron a los de siempre, pero “con muchas menos gente”. “Lo triste es que las consecuencias se quedan para el comercio. A la gente joven se le pasará”, zanjó.