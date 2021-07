Ladis Satrustegui, alcalde de Lesaka: “No esperábamos una presencia tan masiva”

El alcalde de Lesaka , Ladis Satrustegui (EH Bildu), no ocultaba este martes su temor a que la nómina de infectados fuese en aumento, a tenor de los resultados de los últimos días. Los datos, conno hacían sino confirmar los malos presagios aventurados por el propio Ayuntamiento cuando informó de un previsible alza de contagios a tenor de los visto en la víspera de San Fermín. Ese día, una nutrida presencia de jóvenes participó en un pasacalles tal y como recogieron unas imágenes difundidas por las redes sociales y que alarmaron a las autoridades locales. El primer edil expresó ayer su “sorpresa” por la respuesta masiva sin que la llamada a la prudencia, efectuada por la institución que preside, lograse deponer actitudes irresponsables. “Sabemos que podía haber algo, pero realmente no esperábamos tanto”, lamentaba. “El año pasado -dijo- no hubo tantas personas. Es verdad que entonces salíamos del confinamiento y que la gente tenía un poco más de respeto. Se hicieron comidas, cada uno con su familia. Pero lo que nos esperábamos es que este año fuese de otra manera. Pero es que la responsabilidad es de cada uno”.