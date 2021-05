El Gobierno foral confirma la legalidad de las obras de Aroztegia

Actualizada 06/05/2021 a las 10:33

El vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, José María Aierdi, acaba de confirmar en el pleno del Parlamento que "no existe una actuación ilegal" en la ejecución de las obras de urbanización en torno al Palacio de Aroztegia, de Lekaroz, donde se proyecta una promoción de hotel, campo de golf y área inmobiliaria. Aierdi dijo que no hay una sentencia firme en torno a una resolución del Tribunal Administrativos de Contratos Públicos de Navarra, que anuló el pliego de condiciones de licitación de las obras. La Junta de Compensación recurrió no sólo al Tribunal Superior de Justicia de Navarra sino también al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

En respuesta a una pregunta de Geroa Bai en el pleno de la Cámara foral, Aierdi ha señalado que "existe constancia documental del aviso de este inicio de las obras de urbanización en la fecha señalada".

Además, ha explicado que "la promotora, por escrito de 20 de abril de 2021, comunicó al departamento que con fecha de 18 de septiembre de 2020 se presentó escrito de preparación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que fue admitido a trámite, por lo que dicha sentencia no es firme ni se ha solicitado la ejecución provisional de la misma".

Según ha dicho, "a la luz de la documentación citada y aportada por las partes", se puede concluir que "no existiría una actuación ilegal por parte de la Junta de Compensación en cuanto al inicio de las obras de urbanización".

En cuanto a la ejecución de la sentencia del TSJN, "confirmatoria del acuerdo del Tribunal Administrativo de Contratos" por la que se anulaba el pliego regulador, Aierdi ha detallado que "el Gobierno de Navarra no ha sido parte del proceso contencioso-administrativo, en el que tampoco se personó LAB, que fue el que presentó el recurso, ni el propio Ayuntamiento de Baztan, por lo que resulta imposible en este momento instar a la ejecución provisional de la sentencia".

"El proceso se encuentra desde un punto de vista legal en proceso ordinario, cumple con la legalidad vigente", ha afirmado el consejero, quien también ha destacado que la tramitación del PSIS "acreditó la compatibilidad ambiental del proyecto".

Por otro lado, Aierdi ha defendido la "idoneidad" de impulsar "una mesa de encuentro entre los diferentes sectores económicos y sociales de la zona, "una mesa en la que el conjunto de administraciones, agentes económicos y sociales nos pudiéramos sentar". "Este es un reto que deberíamos afrontar en las próximas semanas para que ese modelo de integración del patrimonio natural, cultural y la realidad diferencial de Baztan y los recursos que aporta redunde en un mayor beneficio de los proyectos y los agentes. Deberemos poner el máximo esfuerzo en esta cuestión", ha planteado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha destacado que las explicaciones del consejero ponen de manifiesto que "a pesar del periplo administrativo y jurídico" de este proyecto, "estamos hablando de una actuación totalmente legal que es el inicio de urbanización de estas obras en Baztan". "Tanto la legalidad del proyecto, como la afección a los terrenos municipales y la afección ambiental están totalmente clarificadas", ha aseverado.