Trabajadores de la residencia de Elizondo se movilizan por "un convenio digno"

Actualizada 27/04/2021 a las 17:50

Trabajadores de la residencia de Elizondo se han concentrado este martes a las puertas del centro para reclamar "un convenio digno" y proseguirán en los próximos días con las movilizaciones, sin descartar la huelga, si no se producen avances.

El comité de empresa de la residencia ha explicado que la plantilla lleva "más de dos años sin mejoras en las condiciones laborales, desde que el último convenio finalizase en 2018". "A pesar de nuestras reiteradas peticiones a la empresa para negociar un nuevo convenio, siempre se ha negado a negociar alegando la mala situación económica", ha lamentado.

El comité ha señalado que la empresa tiene beneficios desde 2014 y los trabajadores han decidido que "ya es hora de un convenio digno". "Durante meses hemos demostrado nuestra capacidad de sacrificio para hacer frente a la Covid, poniendo en juego nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Nos han obligado a realizar múltiples horas fuera de nuestra jornada laboral. Todo porque éramos, nos decían, esenciales. Pues bien, ser esencial también significa tener unas buenas condiciones laborales, tener un trabajo reconocido", ha asegurado.

Así, el comité ha afirmado que "vamos a intensificar la lucha durante las próximas semanas hasta lograr un convenio digno". La plantilla se concentrarán todos los martes y jueves de 11 a 11.30 horas y "si la empresa se sigue negando en los próximos días a sentarse y negociar un nuevo convenio, prevemos un escenario muy complicado durante las próximas semanas, sin descartar ningún tipo de lucha, tampoco la huelga".

"Dependerá únicamente de la empresa que no lleguemos a esa situación. Tras más de dos años, las y los trabajadores no podemos ni queremos seguir aguantando esta injusta situación. No nos lo merecemos, tampoco el servicio a nuestros residentes que vemos cómo poco a poco se quiere empeorar gracias a nuevos recortes. Defender unas condiciones laborales dignas es defender una servicio del cuidado de calidad a nuestros mayores. Como trabajadoras y trabajadores, la mejor ayuda que podemos ofrecer a nuestros mayores es la defensa de unas buenas condiciones laborales para sus cuidadoras. Queremos un convenio digno y lo queremos ahora. Servicio de calidad a nuestros mayores ahora", concluye la representación de la plantilla.