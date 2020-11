La obra del Centro Integrado de FP de Oronoz arrancará en 2022

Actualizada 05/11/2020 a las 06:00

El nuevo Centro Integrado de FP de Oronoz-Muagaire, futuro referente de la modalidad educativa para Baztan-Bidasoa, comenzará a tomar forma a partir de 2022, según la planificación de infaestructuras del departamento de Educación. Como adelantó la propia consejería en días pasados, la elaboración del proyecto se licitará el próximo ejercicio. Una delegación muncipal, encabezada por el alcalde de Baztan, Joseba Otondo (EH Bildu), escuchó del consejero Carlos Gimeno la voluntad de acometer la obra en 2022 y 2023.

En marzo del año pasado, el Ayuntamiento dio su visto bueno a la recalificación de 27.000 metros cuadrados que suman tres parcelas afectadas por el proyecto. El futuro centro habrá de respetar el diseño del entorno, “con cubiertas inclinadas”, como se puso de manifiesto entonces. En principio, contemplará dos partes diferenciadas de planta más dos, con un máximo de 10 metros de altura, y de planta más baja una, de 7, conforme a la información que dispuso la corporación cuando ratificó la modificación de categoría urbanística en la parte posterior de la Casa de los Camineros, de Oronoz-Mugaire.

Fuentes del departamento de Educación confirmaron el miércoles que “en los próximos días se concretará la oferta académica”, cuyo contenido condiciona la inversión necesaria. “No se va a realizar una integración mimética de los ciclos que hay hoy día. Habrá que realizar una oferta académica adecuada, por ejemplo, a la demanda del mercado laboral del entorno”, aclararon.

Con su observación dejaron entrever la necesidad de adecuar el programa de ciclos a las posibilidades de empleo que ofrece Baztan-Bidasoa en una perspectiva de varios años.

ANTERIOR LEGISLATURA

Por de pronto, el Plan Estratégico de Educación para la zona de la anterior legislatura contemplaba en Oronoz-Mugaire ciclos en distintas disciplinas como “Agroecología, Educación Ambiental, Comercio, Cocina y Electromecánica de vehículos”. El primero de ellos precisaría de instalaciones complementarias, no especialmente voluminosas. No obstante, las previsiones barajadas entonces no dejan de ser conjeturas, a falta de detallar con exactitud la propuesta de enseñanza. Además, las necesidades de empleo en las comarcas son diversas, condicionadas por la tradición y modelos de desarrollo de sus municipios. Así como el peso de la industria es evidente en Bera y Lesaka, la economía de Baztan está unida, en parte, a las posibilidades que ofrece el turismo para sectores clave como el comercio o la hostelería.

La infraestrutura educativa es un compromiso de la anterior legislatura, en la que Educación se decantó por el solar de Oronoz-Mugaire frente a las alternativas de Narbarte y Santesteban. Sus responsables apuntaron entonces a una inversión de 10 millones de euros e insinuaron la posibilidad de apertura en el curso 2020-2021.

La construcción del nuevo instituto de FP respetará una zona inundable además del trazado del ramal a Elizondo de la Vía Verde del Bidasoa, como tramo del proyecto Ederbidea o Euroveló 1.

Un eje de comunicación de transporte público para la comarca



Sobre los planos, en posesión del Ayuntamiento, el terreno destinado a acoger el futuro Centro Integrado de FP de Baztan-Bidasoa dará cabida a lo que se denomina “intercambiador de transporte público”. Se trata de un área de confluencia de líneas regulares de autobuses que operan en la comarca y servicios, ya sea autobuses o taxis, que aseguran la comunicación con puntos alejados de los núcleos urbanos. Estos últmos corresponde a la modalidad de “transporte a la carta” o demanda, según las necesidades de usuarios de puntos menos poblados. Las previsiones que manejó en su día el Servicio de Transportes el Gobierno de Navarra apuntaban al acondicionamiento de 30 plazas de aparcamiento. Como reconocieron en su día, las autoridades locales valoran de forma positiva la trascendencia de Oronoz-Mugaire como eje dinamizador del transporte público.