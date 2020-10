Alsasua limita a 413 vecinos el aforo de Todos los Santos en el cementerio

Actualizada 22/10/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Alsasua establecerá un aforo de visitantes en el cementerio el día de Todos los Santos y el posterior. “En ningún momento podrá haber más de 413 personas a la vez” en el camposanto, como aparece recogido en un bando difundido ayer en la localidad. El texto detalla las medidas preventivas adoptadas en el actual contexto de contagio que amenaza al mundo entero.

Entre las recomendaciones ofrecidas, las autoridades locales aconsejan a la población de riesgo abstenerse de recordar a sus seres queridos el 1 de noviembre.

Asimismo apunta que no se podrá “utilizar ni plataformas ni escaleras, las cuales no estarán disponibles para uso común” ese día y el siguiente.

“Las tareas de limpieza y depósito de flores deberán realizarse los días previos. Las fuentes no estarán habilitadas durante los días 1 y 2 de noviembre, pudiendo ser utilizadas los días previos pero no para consumo humano. De acuerdo a lo anterior, cuando se haga uso de escaleras y plataformas de uso común, así como de las fuentes existentes, se deberá utilizar el gel hidroalcohólico habilitado para ello”, tal y como recoge el bando.

De acuerdo a la misma referencia, “las visitas deberán realizarse en grupos de no más de cuatro personas, manteniendo la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros entre personas no convivientes, siendo obligatorio el uso de mascarilla y evitando el contacto personal. A su vez, se deberá limitar el tiempo de estancia en el cementerio”. A este particular, otras localidades, como Pamplona, reducen también a cuatro personas el máximo fijado para las visitas.

CONTROL

Una de las indicaciones señaladas por el Ayuntamiento alude a la prohibición de asistencia de “personas con síntomas compatibles con la enfermedad por Covid-19, como fiebre, tos, dificultadrespiratoria, pérdida de olfato o del gusto u otros como diarrea, dolor de garganta o dolores musculares no habituales o sin causa conocida, así como tampoco las personas que se encuentren en situación de aislamiento o en cuarentena”.

La prudencia se impondrá igualmente en la habilitación de dispositivos de “control mediante personal, vallado o señalización para facilitar los accesos y circulación de personas por las calles del cementerio en una sola dirección, favoreciendo un itinerario de manera que se eviten aglomeraciones”. El bando que se divulgó ayer recuerda también que “habrá geles hidroalcohólicos, debidamente autorizados y registrados, distribuidos por el recinto”. En el articulado de recomendaciones y restricciones dictadas para Todos los Santos y el día posterior, el Ayuntamiento se ha regido por pautas del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.