Lekunberri, un cuarto de siglo de un buen lugar

Lekunberri ha trazado un recorrido inverso al fenómeno de la despoblación, que es tan real en comarcas navarras como insistente el clamor de sus habitantes para poner medidas que atenúen su efecto progresivo. Hace 25 años, el término que en sus orígenes etimológicos fue identificado como un lugar nuevo y bueno (Leku on Berri) se desgajó del valle de Larraun al que pertenecía como concejo. Entonces, su censo era inferior a 700 habitantes y tanto su estructura geográfica como sus puntales económicos eran de marcado acento rural. La referencia al cuarto de siglo transcurrido se produce en un fin de semana que estaba rotulado en rojo en la agenda local. Las fiestas de El Pilar, que anima al vecindario a lucir blusa verde, participan de la suspensión extendida a cualquier evento público como medida preventiva. En un ejemplo de responsabilidad y cautela, un bar frecuentado por jóvenes ha decidido echar la persiana estos días.

Sobre la experiencia del pasado, ligado al valle de Larraun, el presente discurre sobre la base de un crecimiento vecinal -el padrón de Lekunberri es de 1.550 vecinos-, y un peso específico de la industria. La ubicación es virtud al amparo de la autovía de San Sebastián, tanto para establecer el primer lugar de residencia como para iniciar o ampliar un negocio en el polígono en proceso de desarrollo.

Asegura el alcalde, Gorka Azpiroz Razkin (Lekunberriko Taldea), que son 40.000 metros cuadrados los contemplados en la nueva fase de crecimiento, de ellos 20.000 útiles, para un recinto industrial que totaliza el medio millón de metros cuadrados. Como afirma, “hay empresas interesadas” en radicarse. Si lo hacen es, a su juicio, por la situación estratégica y también por la actitud del Ayuntamiento, “equidistante entre la perspectiva de la empresa y del trabajador, pero siempre colaborador”.

Tal postura, la del apoyo mutuo, propició un entendimiento con la asociación de BTT Lekunberri Bai para habilitar un circuito de descenso a lo largo de “dos o tres kilómetros” en un enclave entre Lekunberri, Uitzi y Etxarri. “Está teniendo mucha aceptación”, observa el primer edil. La localización entre tres pueblos resuelve la incógnita de la identidad del itinerario. Su nombre, Hirumuga Park, se añade a una oferta de recursos de ocio, que incluye al recuperado parque de aventuras Beigorri con cuatro circuitos de tirolinas en un robledal.

Este viernes, a las once de la mañana se inauguraron los nuevos accesos a la peña desde la que se divisa el centro urbano con el polígono al fondo. El responsable de Iturraskarri, Juanjo Zubieta, participó del protocolo en una actuación que ha revalorizado, con señalización, traviesas colocadas como escaleras y vallas de madera, un espacio considerado “histórico. Se cree que allí existió un castillo o una torre de vigilancia”. La subida hasta esta atalaya natural arranca desde la Vía Verde del Plazaola, en plena evolución como parte del trazado de la Euroveló 1 que unirá Noruega con Portugal sin vehículos a motor.

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Mostradas las picenladas que dibujaron el pasado y trazan el presente, Lekunberri mira al futuro con una propuesta dirigida a sus vecinos para participar en lo que se denomina Diagnóstico urbano participativo. Se trata de una experiencia de implicación ciudadana en la detección, por un lado, de los acentos y necesidades que definen al término con un objetivo claro en el horizonte: “Hacer de Lekunberri un municipio más amable”. La primera sesión será el lunes 19, de 18.00 a 20.30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento. “El vecino será el que proponga ideas para mejorar el pueblo”, aporta el alcalde como aclaración de una estrategia de colaboración ciudadana que pretende incidir en las políticas de desarrollo y tomas de decisión municipales.

Las nuevas apuestas definirán el perfil de un pueblo que hace un cuarto de siglo creyó en las posibilidades que ofrecía su autonomía municipal.

“Ahora toca ser responsables; en un día la podemos liar”

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Dirección de Operaciones, Posgrado en Altos Rendimiento y con 15 años de experiencia en puestos de compras y logística, Gorka Azpiroz Razkin, de 40 años de edad, fue secretario de la comisión de control económico de Osasuna entre 2015 y 2019. Fue un momento especialmente delicado para el club, con una deuda que, como recuerda el actual regidor del Ayuntamiento de Lekunberri, ascendía a 100 millones de euros. “Nuestra labor fue de inspectores, siempre buscando la defensa de los intereses de los socios, de poner letra a los números. Entramos con Osasuna en ruina. Lo único que hicimos es garantizar que las cosas se hiciesen bien. Sin hacer nada se dio cierta estabilidad al club”.



El Ayuntamiento de Lekunberri viene también de una situación delicada. ¿Cómo se encuentra su estado financiero?

También faltaba poner letras a los números. A cierre de 2019 de las cuentas, la deuda bruta ronda 1,5 millones. Hay que ver de donde venimos. Hace diez años esa deuda era el doble. Se viene amortizando al ritmo de 220.000 euros al año.

Se entiende que esa cantidad hipoteca los presupuestos municipales. ¿A cuánto ascienden?

Más o menos se sitúan sobre los 2,5 millones. El del este año va a ser de más de 3 millones porque se ha metido la ampliación del polígono.

¿Condiciona mucho la amortización de la deuda a la capacidad de inversión?

No. Lo que condiciona es la disponibilidad de ingresos corrientes. En Lekunberri son suficientemente amplios como para poder ir pagando esa amortización. El 90% de los seres humanos tenemos una hipoteca, para la que es necesario tener un salario que permita ir pagándola.

¿En el esfuerzo de los contribuyentes y las empresas del polígono descansa la garantía de esos ingresos corrientes?

También son importantes las subvenciones que se obtienen. Por ejemplo, la ampliación del polígono no nos va a costar nada cuando su coste real es de un millón por el convenio que tenemos suscrito con Nasuvinsa. Tenemos las obras de la escuela y de la guardería que van a sumar en total 180.000 euros, de los cuales más de 160.000 van a proceder de subvenciones. Todo aquello que se aprende en empresa privada puede aplicarse en la pública. Nunca se ha dicho que además de la deuda, el Ayuntamiento de Lekunberri tenía derechos de cobro, que ascienden a más de un millón de euros. El remanente de tesorería es de más de 400.000 euros.

¿Se puede hablar de una situación financiera saludable?

Totalmente. Es estable. De alguna manera hay que gestionar. Hay que seguir de cerca tanto el derecho de cobro de ese millón como el del pago de la deuda de 1,5 millones. En pueblos como el de Lekunberri, con toda la actividad social y económica, la figura del alcalde no es la de un alcalde sino la de un gerente. Se está haciendo gestión. Además de alcalde soy el presidente de una sociedad pública, Garapen Lekunberriko Elkartea, que asume la gestión del centro día y el polideportivo . Emplea a 25 o 30 personas y en el Ayuntamieto tenemos contratadas a 20 personas. A veces quizás no transmitimos bien el trabajo que hay dentro.

LA COVID Y LAS 'NO FIESTAS'

Del presupuesto, ¿cuánto dinero han destinado a hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia?

Lo primero que hicimos fue afrontar el déficit de nuestra empresa pública. Nuestros ingresos han sido menores. Ha habido dos meses y pico sin ingresos. No se ha despedido a nadie. Se hizo un ERTE con un 30% complementario que puso la empresa. Con todo, se ha podido tener una diferencia de 70.000 a 100.000 euros. A eso se han unido las ayudas a autónomos por valor de 22.000 euros. A algunos han tenido acceso a ayudas de 500 euros y otrosde 1.000. Se ha hecho también una campaña de bonos por valor de 35.000 euros, en la que el Ayuntamiento puso 7.000.

¿Tuvo la campaña buena acogida?

Sí, pero pudo ser mejor.

¿Cómo ha vivido Lekunberri todos estos meses?

Con cierta normalidad. Se ha llevado bien, con responsabilidad. No es momento de buscar responsables sino de ser responsables. Más allá de donde hayan ocurrido los problemas, que son generales en todas las partes, hay que trabajar por la concienciación y por la responsabilidad. De ésta tenemos que salir todos juntos. Todos tenemos que poner de nuestra parte.

Ante las ‘no-fiestas’, se aprecia una gran preocupación de todos los alcaldes.

Siempre está la preocupación. Es cierto que otros pueblos nos han hecho la campaña por lo que ha ocurrido, pero eso no quita para que estemos atentos. En nuestro caso hemos llevado a cabo una campaña de sensibilización con carteles y en redes sociales. Y hemos estamos en contacto con autoridades de Salud y policiales. El problema no están en las fiestas o no fiestas, sino en lo que rodea a ello. En un día la podemos liar.

Alcalde: Gorka Azpiroz Razkin (Lekunberriko Taldea).

Habitantes: 1.550.

Afiliados a la Seguridad Social: Una comparación entre febrero y junio, antes y después del confinamiento, muestra un leve descenso: de 829 a 822.

Extensión: 6,71 km2.

Número de viviendas: 900.

Industria: 25 empresas.

Otros servicios: Entre otros, hay una docena de establecimientos hosteleros. 500 plazas de alojamiento entre casas rurales, camping y hotel.

Presupuesto 2020: 3 millones. De normal ronda los 2,5.

Fiestas patronales: El Pilar.