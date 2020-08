Bera contempla habilitar zonas de aparcamiento para residentes

Actualizada 23/08/2020 a las 06:00

La nueva ordenanza de movilidad y tráfico, en vigor en Bera tras su publicación en el BON, contempla estacionamientos de exclusivo uso para residentes. Las zonas señaladas para tal fin de localizarán “en Kanttonberri karrika y el parking de Toki Ona en la parte lindante al paseo Eztegara. El Ayuntamiento podrá limitar otras zonas para residentes, previa aprobación en pleno y comunicación a la ciudadanía”. De acuerdo al texto aprobado, ambos puntos serán de libre aparcamiento “de lunes a sábado, desde las 20.00 horas hasta las 08.00 horas, y todo el día los domingos y festivos. Sólo se podrán aparcar vehículos con un peso de hasta 3.500 kg”.

El propio documento de referencia en la regulación de la circulación dentro del término municipal faculta al Ayuntamiento para que, llegado el caso y si así lo considerase su pleno, pueda adecuar zonas de estacionamiento con horario limitado, lo que se conoce como zona azul u OTA. Su habilitación no sería formal en ningún caso sin previo acuerdo plenario y comunicación a la ciudadanía. Sea como fuere, si se considerase necesario como medida disuasoria y reguladora, la limitación horaria se concentraría entre las 8.00 y 20.00 horas, excepto domingos y festivos.

Como posibilidad que proporciona toda cobertura legal, en este caso en forma de ordenanza municipal, podrá sancionarse conductas inadecuadas de peatones en su convivencia con el tráfico rodado. Así, se considerará motivo de infracción, con la consecuente imposición de 80 euros de multa, “cruzar peatones las calzadas y las vías ciclistas por lugares no habilitados para ello; circular con patines, patinetes o monopatines por vías no autorizadas para ello y cruzar las calzadas con patines, patinetes o monopatines por lugares no habilitados para ello”.

MULTA POR DOBLE FILA

El capítulo de sanciones se estira hasta los 200 euros que podrían imponerse en caso de estacionamiento en doble fila, “tanto si en la primera se halla un vehículo como un contenedor u otro objeto o algún elemento de protección”.

No hay margen a la duda en la prohibición de la circulación de vehículos de más de 7.500 kilogramos dentro del casco urbano, salvo excepciones, derivadas de “labores a realizar u otras condiciones particulares. Estas autorizaciones podrán ser para un sólo viaje o para un determinado período, en las condiciones que se establezcan en las misma”, tal y como aparece detallado en el documento aprobado con carácter definitivo y publicado en el BON. La ordenanza municipal establece asimismo las zonas de tránsito para patines, patinetes, monopatines y bicicletas.