Actualizada 28/07/2020 a las 06:00

La crudeza de estos meses ha dejado a la vista la fragilidad del hombre, algo que ha invitado a la reflexión sobre los valores y la esencia del ser humano. Ahora la sociedad aprecia el contacto físico y valora la solidaridad entre personas.

Eso lo saben bien en Olazagutía, un pequeño pueblo, de 1500 habitantes, en el que surgió una gran iniciativa de fraternidad que ha dejado una fuerte impronta a sus habitantes, es una de las reflexiones que hace el alcalde.

Se trata de la Red de Solidaridad que nació via Skype durante los meses de confinamiento. Su objetivo era atender a todos los vecinos y, especialmente, a los más vulnerables. La prioridad era la Beca de Comedor de los niños, así como proveerles de material escolar. Para ello se entregó el que había en la ludoteca del pueblo. También se encargaron de la gestión del Banco de Alimentos, ya que eran personas mayores junto con el párroco las que lo gestionaban hasta ese momento.

Esta red se constituyó con la trabajadora y educadora de servicios sociales, la directora de la escuela pública, la técnica de cultura y ludoteca y dos concejales del ayuntamiento. Además, se ofrecieron de forma voluntaria 17 jóvenes dispuestos a invertir su tiempo libre en ayudar a los demás. Actualmene el equipo está analizando los perfiles más vulnerables para actuar de manera más efectiva si vuelve a producirse un confinamiento.

La buena coordinación y efectividad ha hecho que se siga manteniendo en el futuro, aún cuando pase la pandemia. “Es un tesoro tener esta red aquí y poder contar con ella para todo”, afirma el alcalde, Roberto Martínez Mendía, de Bildu que gestiona el ayuntamiento junto a 9 concejales.

UN VERANO DIFERENTE

La suspensión de las fiestas de Olazagutía es una noticia que entristeció a sus casi 1.500 habitantes. Una decisión que “se aprobó por unanimidad en el pleno del 19 de junio del Ayuntamiento”, recuerda el alcalde. La responsabilidad es lo más importante, por eso “lanzamos un Bando para que los vecinos fuesen prudentes en esas fechas. Entendemos que es una responsabilidad suspender los actos, por eso no sehizo ningún acto simbólico”.

Sin embargo, desde el consistorio no han querido dejar un vacío de programación en estos meses de verano. Por eso, una parte de los 78.000 del presupuesto de fiestas se ha reinvertido en diferentes actividades culturales que den vida al pueblo: “Otros años no había actividades de este tipo durante el verano porque la gente se iba de vacaciones. Este año es diferente y queremos dar este servicio”, comenta la Técnica de Cultura, Virgina Alonso.

Se trata de dar una “respuesta de apoyo y ayuda tanto a los grupos que realizan las actuaciones como al personal técnico que organiza estos actos”, añade.

Las actuaciones que empezaron el pasado 10 de julio y que se alargarán hasta septiembre, están pensadas para los diferentes gustos y público, aunque todas ellas son familiares. Entre ellas tienen cabida diferentes espectáculos de teatro, magia, circo y proyecciones de cine. Además, el plato estrella son las actuaciones de danza como la del Grupo Sagartu: “Hay mucha pasión por la danza, por eso este tipo de espectáculos tienen aceptación”.

TODA UNA VIDA DEDICADA A OLAZAGUTÍA

Julio Marqués llegó con 23 años a Olazagutía en 1975 desde Falces, su localidad natal. Allí conoció al párroco del que era paisano suyo, y fue este cura junto con su gran espíritu participativo y su vitalidad los que le introdujeron desde muy pronto dentro de las actividades y la vida del pueblo. Gracias al párroco conoció a un grupo de jóvenes que bailaban los gigantes, igual que había hecho Julio durante su juventud en Falces. En ese momento había una pareja de los reyes católicos, pero Julio pronto empezó a remover en el Ayuntamiento, para que los gigantes bailasen con una comparsa o charanga. “Fui preguntando puerta por puerta hasta que conseguí la charanga. Fue un éxito tremendo, la gente estaba encantada al ver a los gigantes bailando con la música”, recuerda Marqués.

Desgraciadamente en 1990 se mató uno de sus mejores amigos con el que bailaba en Falces. Así que a forma de homenaje se le ocurrió hacer un gigante que llevase el nombre de su amigo, Miguel. Pero le faltaba una pareja, sería Paloma una vecina muy querida del pueblo. Sin embargo, Julio siempre tenía nuevas ideas de mejora y hablaba con los diferentes alcaldes para que le diesen permiso y fondos para poder llevarlas a la práctica.

Así, consiguió que se comprasen cuatro cabezudos que todavía hoy siguen en Olazagutía: el diplomático, el payasete, el demonio y la bruja. Además, en el pueblo había un taller de costura: “Se me ocurrió que comprasen una tela larga y con ella hicieron en el taller dos gusanos uno de 7 metros y otro de 8 metros”.

Una comparsa muy especial que, gracias a la implicación e ilusión de Julio se ha mantenido con vida a lo largo de los años. Poco a poco fue dándose a conocer gracias a las concentraciones que organizaba en el pueblo, la primera en 1780. Su mantra: “Compra en casa ,vende en casa y harás casa”.

Así, hoy Julio puede presumir de ser “la comparsa de Navarra que más se ha movido por España: Cataluña, Calatayud, Lérida...”. Siempre viajaban en un autobús con Julio al mando, para eso tuvieron que hacer los gigantes desmontables para que entrasen dentro de la bodega.

“La gente se hace mayor, pero yo sigo”, porque siempre surge una idea nueva, un proyecto que hacer por el pueblo y su gente. “No puedo ver nada que esté mal en el pueblo. Todas las ideas que veo buenas en otros sitios las quiero para este pueblo y la verdad es que se hacen, da igual el alcalde que esté”, comenta. Por eso, unas navidades decidió reproducir un belén que le había fascinado en Toledo. “Puse villancicos en el campanario de la iglesia y lo hice igual”. También a él se deben unos arcos de luz de navidad junto con una estrella. Además recuerda que “hubo un año que me dijeron que no iba a haber reyes”, eso no podía ser así que organizó la cabalgata: “Me quedé con la contrata y ahí sigo”.

Un hombre cargado de vitalidad, que todavía hoy a sus 68 años sigue enamorado del lugar.

CLAVES

Alcalde. Roberto Martínez Mendía (EH Bildu).

Habitantes. 1493

Extensión. 19.6 Km 2. Limita con Alsasua y Ciordia.

Cultivos. 22 explotaciones, menos de 50 hectáreas.

Ganadería. 4 explotaciones de bovino (83 cabezas), 6 de ovino (927 cabezas), 3 de caprino (37 cabezas).

Industria. Fábrica de Cementos Portland y Apoyos Metálicos destacan en cuanto a volumen de producción y de empleados. Dentro del sector el 80% trabaja en la industria manufacturera, el 16% en la construcción y el 3% en industrias extractivas.

Número de viviendas. 700

Escuela: Colegio Domingo Bados (80 alumnos). Cuenta con aula de 2 años hasta 6º de Primaria.

Centro médico. Sí. Dispone de un médico y una enfermera, además del personal administrativo.

Otros servicios. Ludoteca, Gaztetxoko, piscinas, frontón, Casa dejubilados, Sociedad Municipal, Gimnasio.

Presupuesto prorrogado del año 2019 al 2020. 1.842.180 €

Fiestas. Santa Ana (23 al 26 julio).