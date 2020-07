Bares de Tudela, entre la comprensión y el enfado por la reducción de horario en las 'no fiestas'

Actualizada 26/07/2020 a las 06:00

La noticia cayó entre los dueños de los bares de Tudela como un jarro de agua fría. Muchos ya habían planificado las ‘no fiestas’ con las condiciones que se habían marcado, que pasaban por no poder sacar barras ni música a la calle, la no ampliación de los horarios, fijándose el cierre a las dos de la madrugada, y por controlar las terrazas para que no hubiera grupos de más de 10 personas.

Sin embargo, el mismo 24 de julio, cuando se hubiera tirado el cohete, el departamento de Salud recomendó al Ayuntamiento que limitara todavía más los horarios, marcando el cierre para bares, restaurantes, discotecas, sociedades gastronómicas y peñas a las doce de la noche. La causa no era otra que el aumento de positivos por coronavirus que se había registrado en el Área de Salud de Tudela. En concreto, el jueves se confirmaron 23 casos en toda la comarca, de los que 7 correspondían a la capital ribera que, de esta forma, acumulaba 24 positivos entre el 14 y el 23 de julio, de los 60 activos en toda la Ribera en el mismo periodo. Este sábado, Salud comunicó que se habían registrado otros 5 casos más (65 en total).

El Gobierno, tras los brotes aparecidos en Pamplona y su Comarca relacionados con la celebración de los ‘no Sanfermines’ “en relación con el ocio y especialmente con el ocio nocturno” trasladó esta recomendación, que estará vigente 7 días y se ampliará o no dependiendo de la evolución de la situación, al Ayuntamiento, que la asumió. Este sábado ya se empezó a aplicar y los establecimientos tuvieron que cerrar a la medianoche.

PREFERIBLE AL CIERRE TOTAL

La medida generó todo tipo de opiniones entre los hosteleros. “Para nosotros es negativo, pero hay que mirar por la salud de los tudelanos. Es preferible cerrar a las doce a que llegue un día que no podamos abrir”, explicó Carlos Domínguez, propietario del bar Diamante de la plaza de los Fueros.

Añadió que a su negocio le afectará, sobre todo, porque son horas en las que la gente suele acudir a tomar una copa después de cenar. “Eso lo vamos a perder y la gente que quiera cenar tendrá que venir antes para hacerlo tranquila. Pero insisto en que es mejor perder dos horas que días enteros”, afirmó.

De similar opinión era José Luis Navas, del bar Winter del paseo de Invierno. “Si esta reducción de horario va a servir para que todo vaya mejor, no me importa. Lo que no quiero es que se complique más la situación y tener que cerrar”, señaló.

Reconoció que afectará sobre todo a las cenas y las copas que se sirven después. “Mi clientela es de 35 años para arriba, le gusta tomar una copa, pero habrá que aguantar. Y en las cenas lo de doblar mesas será imposible. No puedes dar a la gente media hora para cenar”, añadió.

Por su parte, Julio Sanz, del restaurante Iruña, en la calle Muro, reconoció que el recorte de horario no le afectará mucho. “No son fiestas, hay miedo y la gente no sale tanto. Somos conscientes de la situación, que es excepcional, y hay que acatar las medidas. Es mejor cerrar antes que meternos en casa y tener que cerrar por completo porque no sé si muchos negocios podrían aguantar”, afirmó.

PROBLEMAS CON LAS CENAS

Otro de los establecimientos consultados fue el bar Isidro, ubicado frente a la Catedral. “Yo suelo cerrar hacia la una, pero a la gente que viene a cenar le gusta ir después a tomar una copa y, con esto, igual ya ni sale. Solemos doblar y hasta triplicar mesas, pero ahora será imposible. Yo las 2 de la mañana lo veía una hora buena cumpliendo todas las medidas sanitarias. Nos hará daño a nosotros, pero mucho más a las terrazas”, indicó.

Una opinión parecida tuvo Julen Lasheras, del bar La Estrella, en la calle Carnicerías. “El problema es que ha sido de un día para otro. Nosotros damos bastantes cenas y a la gente estos días le gusta ir con calma y suele venir más tarde. Tendrá que venir antes y lo de doblar cenas será imposible. Habíamos calculado todo pensando en cerrar a las 2, que para mí era un buen horario, y ahora lo cambian. Pero hay bares a los que los han matado”, reconoció.

DECISIÓN TARDÍA

De hecho, los que se pueden ver más afectados son los establecimientos más de noche, a los que la gente suele acudir después de cenar. Uno es el bar La Calle, situado en Herrerías. Sergio Pérez se mostraba este sábado enfadado por cómo se ha gestionado este tema. “Han cambiado los planes de un día para otro. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno de Navarra no hizo lo mismo antes de los ‘no Sanfermines’ porque, igual, no se hubiera ido tanto de las manos el tema. Ahora lo estamos pagando nosotros”, lamentó.

Y es que su bar abre a media tarde y reconoce que de las doce a las 2 de la mañana es el mejor momento. “Antes viene gente, pero suelen ser jóvenes que no consumen tanto. A esas horas viene la gente de cenar, se toma unas copas... Creo que si se mantienen las distancias entre mesas como en mi bar y se usa la mascarilla, es lo mismo cerrar a las doce que a las dos”, añadió.