Gobierno y Ayuntamiento de Tudela apelan a la responsabilidad ante la suspensión de las fiestas de Santa Ana

El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela han hecho este martes un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para mantener las medidas de prevención frente al Covid-19 ante la suspensión de las fiestas de Santa Ana.



El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Ejecutivo, Javier Remírez, y el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, han mantenido este martes por la mañana un encuentro en el consistorio de la capital Ribera. En el mismo se han repasado las medidas y dispositivo establecido por la junta de seguridad para velar y preservar la salud pública ante la suspensión de las fiestas de Santa Ana 2020.



Desde el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela se ha insistido en la necesidad de mantener "el compromiso y responsabilidad" por parte de toda la ciudadanía para evitar nuevos contagios de Covid-19 y atajar la propagación de nuevos brotes.



El vicepresidente Remírez ha destacado y reconocido la actitud de los tudelanos desde que comenzara la crisis sanitaria de la Covid-19 y ha mostrado su confianza en que siga siendo así también del 24 al 30 de julio. "Estamos convencidos de que el balance va a ser satisfactorio, y apelamos a que ante la suspensión de las fiestas se eviten aglomeraciones, celebraciones y otros actos alternativos a los oficiales ya que la mayor parte de los brotes registrados en Navarra tienen su origen en situaciones de ocio nocturno y celebraciones sociales y familiares", ha apuntado.

Por su parte el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero ha señalado que "no hay fiestas, no hay cohete de Tudela, el Ayuntamiento no ha organizado ni organizará ningún acto relacionado con las fiestas porque el programa se suspendió por completo". "No podemos pasar de nuevo por confinar a nuestros mayores, perder el control de la pandemia o hundir nuestra imagen arrastrando a nuestros negocios y manchando la imagen turística y cultural de nuestra ciudad", ha añadido.



El Gobierno de Navarra ha valorado positivamente la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Tudela que anunció, ya por el mes de mayo, la suspensión de las fiestas de Santa Ana de 2020, debido a la situación por la pandemia de la Covid-19, una decisión de ámbito municipal. "Una decisión difícil por su contenido tanto emocional como económico, pero que el Gobierno comparte totalmente", ha señalado Remírez.



El vicepresidente ha hecho un llamamiento expreso a la juventud ante el aumento del número de contagios entre la población joven. "No debemos bajar la guardia, hay que mantener la alerta porque el virus sigue estando presente, tal y como se ha demostrado con los brotes registrados en las últimas semanas, y si no se cumplen las medidas establecidas puede aparecer en cualquier momento y lugar", ha afirmado.



El Gobierno de Navarra ha anunciado para toda la Comunidad la limitación de horarios de establecimientos de ocio nocturno, sociedades gastronómicas y peñas cuyo cierre se equiparará a partir del jueves con el de los bares, a las 2 de la madrugada.

Además a partir de esa hora se va restringir la posibilidad de reuniones en la vía pública en el ámbito del ocio nocturno y en contextos de consumo de alcohol. Por otra parte, desde el pasado fin de semana se ha decretado también el cierre de cuartos, bajeras, piperos o similares.

El Ayuntamiento de Tudela ha prohibido los botellones, hacer brasas en la calle, la ocupación de vía pública para almuerzos y otros eventos festivos, y no se autorizan barras en la calle para los hosteleros. Tampoco música ni horarios especiales.

El aforo de la plaza de los Fueros para el día 24 será de un máximo de 800 personas. Policía Foral, Policía Municipal de Tudela, Policía Nacional y Guardia Civil vigilarán los accesos a la misma y las calles adyacentes.



El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela recuerdan las recomendaciones básicas para la prevención de contagios de Covid-19 como evitar las zonas con aglomeraciones; guardar la distancia, usar mascarilla; lavarse frecuentemente las manos y durante un minuto con jabón o gel hidroalcohólico, y respetar el aforo indicado en cada establecimiento. También insisten en que no son días para celebraciones en grupo ni saludos efusivos y que siendo responsables se pueden salvar muchas vidas.



Finalmente, si se tienen síntomas compatibles con el coronavirus (fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida de olfato o del gusto, diarrea, dolor de garganta o dolores musculares no habituales o sin causa conocida) es necesario aislarse en el domicilio y llamar rápidamente al centro de salud, o fuera de su horario de apertura al teléfono 948 290 290.