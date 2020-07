Cerca de 150 agentes velarán por la seguridad en el 'no cohete' de Tudela

Actualizada 21/07/2020 a las 06:00

“Este año no hay fiestas. El Ayuntamiento de Tudela no va a organizar ni a participar en ningún acto festivo ya que, este año, la semana del 24 al 30 de julio va a ser una semana más”. Con este rotundo mensaje comenzó el alcalde, Alejandro Toquero, la rueda de prensa que ofreció ayer junto al jefe de la Policía Municipal, Juan Cruz Ruiz, para desgranar las medidas adoptadas por el consistorio para estas fechas y, principalmente, para este viernes 24, día que ambos bautizaron como el del ‘no cohete’.

Y es que los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad compondrán un dispositivo que velará ese día por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas ante la pandemia de coronavirus.

Según explicó Ruiz, el número de agentes previstos rondará los 150, tanto de efectivos de Tudela como otros de refuerzo que llegarán desde Pamplona. “Aunque todo está suspendido para ese día, el dispositivo de seguridad va a ser muy similar al de un 24 de julio de fiestas”, afirmó el jefe de la Policía Local de Tudela.



DURANTE TODO EL DÍA

Ruiz hizo un repaso cronológico a las actuaciones previstas por el citado dispositivo de seguridad para el día del ‘no cohete’.

Así, horas antes de las 12 del mediodía, diferentes agentes recorrerán los distintos establecimientos donde tradicionalmente se sirven almuerzos para vigilar que se cumplen las medidas de seguridad.

Minutos antes de las 12 del mediodía, los agentes cerrarán la entrada a la plaza de los Fueros en tres accesos: calle Muro, pasadizo de la Casa Cuna y trasera de la Casa del Reloj desde el paseo del Queiles.

En los otros cuatro accesos (Yanguas y Miranda, Gaztambide-Carrera, Eza y Ugarte Doña María) se establecerán controles para evitar la concentración en la plaza de más de 800 personas. Como explicó Ruiz, el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra para la llamada ‘nueva normalidad’ establece aforos de seguridad de una persona por cada 2,25 metros cuadrados de superficie. “Nosotros hemos ampliado esta ratio a los 3 m2 sobre una superficie de plaza de alrededor de 2.600 m2, con lo que el aforo máximo será de 800 personas -la afluencia al cohete de Tudela ronda cada año las 8.000 personas-”, indicó Ruiz.

Además, otras patrullas policiales controlarán las inmediaciones de la plaza de los Fueros (plaza de la Constitución, Herrerías, San Jaime, etc.) para evitar posibles aglomeraciones. Por su parte, Guardia Civil se encargará del control de los polígonos industriales y de las zonas más alejadas del casco urbano.



LLAMADA A LA COLABORACIÓN

Tras ese ‘momento crítico’ de las 12 horas, los agentes integrantes del dispositivo se distribuirán por las denominadas ‘zonas calientes’ de la ciudad, aquellas en las que tradicionalmente se reúnen tudelanos y visitantes para continuar con la fiesta.

“Al igual que pasa con los almuerzos, nuestra misión no es impedir que se celebren los vermut de después del cohete, pero sí que se realicen con todas las garantías de seguridad”, afirmó Ruiz, quien apuntó que la vigilancia policial se extenderá a los locales de ocio nocturno, cubriendo así toda la jornada del ‘no cohete’.

Tanto Ruiz como Toquero apelaron a la colaboración de los tudelanos. “No podemos poner un policía detrás de cada uno de los vecinos. Por eso apelamos a la responsabilidad individual en busca de este objetivo colectivo”, apuntó el primer edil.

Toquero aseguró confiar en que los tudelanos respetarán las normas de seguridad pero, a la vez, adelantó que el consistorio será “inflexible” con aquellos que las incumplan. “No nos va a temblar en pulso a la hora de imponer sanciones ya que no podemos pasar de nuevo por confinar a nuestros mayores o hundir la imagen de Tudela”, indicó.

EL AYUNTAMIENTO INCIDE EN QUE LA MEJOR MEDIDA ES NO ACUDIR A LA PLAZA



Pese a tener planeado ya todo el operativo de seguridad para la jornada del viernes 24 de julio, día del ‘no cohete’ de Tudela, el Ayuntamiento y la Policía Municipal apuntaron ayer que “lo deseable sería que la ciudadanía atendiese a las recomendaciones del consistorio y no acudiese a la plaza de los Fueros, ya que este año, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, no habrá ningún acto festivo”. Tanto Ayuntamiento como Policía Local señalaron que “teniendo en cuenta que ya no está en vigor el estado de alarma, no se puede limitar la libertad de movilidad de las personas, pero sí llevar a cabo acciones que garanticen las debidas medidas de seguridad”.

TUDELA PROHÍBE LOS 'BOTELLONES', "HASTA NUEVA ORDEN"

Otro de los puntos de especial vigilancia por parte de la Policía Municipal de Tudela serán los cuartos de cuadrillas. Como recordó el alcalde de, Alejandro Toquero, el departamento de Salud del Gobierno de Navarra “ya ha decretado el cierre de estos locales y nosotros vamos a velar por el cumplimiento de esta orden”. En este sentido, el primer edil se mostró esperanzado en que esta medida no derive en un aumento de los ‘botellones’. Por ello, Toquero anunció que desde ayer mismo esta práctica está prohibida en la ciudad “hasta nueva orden”, con sanciones estipuladas en 300 euros para cada uno de los participantes en estas reuniones.