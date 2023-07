Récord gigante en Tudela

Tudela son cada año escenario de los bailes y la música del folclore gracias a Navarra Tierra de Gigantada y organizado por la Orden del Volatín. Y este año fue histórico, ya que logró el récord de participación con 108 figuras de 24 comparsas navarras en sus 48 ediciones -en 1998 llegaron a 107-. Las plazas más céntricas deson cada año escenario de los bailes y la música del folclore gracias a Navarra Tierra de Gigantes , conocido como lay organizado por la Orden del Volatín. Y este año fue histórico, ya que logró el récord de participación con 108 figuras de 24 comparsas navarras en sus 48 ediciones -en 1998 llegaron a 107-.

Todas las comparsas se reunieron a las 11.15 horas en el Paseo del Queiles. A continuación los gigantes recorrieron las calles del centro de Tudela y se repartieron en tres puntos diferentes. La Plaza de la Judería, la Plaza Constitución y la Plaza Sancho el Fuerte acogieron los bailes de las comparsas durante la mañana, antes del broche final, que tuvo lugar en la Plaza de los Fueros, donde las 108 figuras protagonizaron tres danzas conjuntas.

Celes Sebastián, miembro de la Orden del Volatín y encargado de la Gigantada, afirmó que se trata de la 48 edición, "y creo que va a ser el récord de asistencia en todos los años, con 108 gigantes". "Este año vuelve la comparsa de Viana, después de 40 años, y la de Caparroso, después de 20. Además debutan la Eguzki Konpartsa de Tudela y la de Andosilla. En total somos 24 comparsas contando la de Tudela, más 10 parejas de gaiteros, que siempre nos olvidamos de ellos. Intentaremos pedir que la gente tenga paciencia en la plaza, ya que igual no cabemos todos (finalmente sí lo hicieron). Es una tradición que organizaba Javier Marín -ya fallecido- y es un acto por el que se nos conoce", dijo, destacando el reciente nombramiento de este acto como de Interés Social de Navarra.

MIGUEL ÁNGEL SEGURA

BAJO LOS MANTOS

Los protagonistas de este sábado no solamente fueron las figuras, sino todos aquellos que les dieron ritmo y vida, a pesar de las altas temperaturas.

Alberto Suescun, de Andosilla, indicó que sienten mucha alegría y emoción de que les hayan invitado por primera vez. "Ojalá volvamos más años, que sigan las generaciones y que haya futuro en esto".

Por otro lado, tras una ausencia de 40 años en Tudela, Germán Sanz, de la comparsa de Viana, confirmó que no solían venir ya que siempre coincidía con las fiestas de su pueblo. “La comparsa antes pertenecía al Ayuntamiento, por eso llevábamos tanto sin venir. Sin embargo, desde 2016 se creó la nueva comparsa como asociación independiente. En 2018, también se hicieron estos nuevos gigantes, y de hecho, es la primera vez que salimos de Viana con ellos. Nunca he estado en este acto, entonces siento que me va a impresionar por lo que he visto en vídeos o en la televisión”.

Carlos Úcar, miembro de la asociación, declaró que después de todo este tiempo sin acudir, "bailar en Tudela siempre es muy ilusionante, al final es la capital de la Ribera y además en una concentración como la de Navarra Tierra de Gigantes. Estamos solo 5 personas, pero aun así hemos decidido venir porque teníamos muchas ganas. Los gigantes en Navarra está demostrado que gustan". Otro grupo que llevaba 20 años sin acudir a Tudela fue el de Caparroso.

Blanca Aldanondo

Pedro Echeverría, de la comparsa de Santacara, aseguró que llevan 10 años seguidos participando. "Superar el récord es algo muy bonito, es lo que anima a los chicos. Es un evento que la Orden del Volatín se empeña en hacer y nosotros lo agradecemos ya que se mantienen las tradiciones. La forma en la que están pintadas las caras de nuestros gigantes les hace especiales, ya que las pintó una chica de nuestro pueblo".

Ignacio Gálvez, de la comparsa Artica, contó que lleva acudiendo dos años y que se trata de una salida especial. “Para los que nos gusta este mundo ver a tantos gigantes reunidos es algo muy bonito. Llevar un gigante es un cúmulo de sensaciones, ya que estamos aquí por los pequeños y verles disfrutar nos da mucha alegría”.

Mario Martín y Aimar Fernández, jóvenes miembros de la comparsa de Cintruénigo, contaron que este sábado fue su primera vez en Tudela y se encontraban muy ilusionados. "Es muy bonito estar rodeado de tantos gigantes, y es una muy buena oportunidad para demostrar cómo bailan los de nuestro pueblo", indicó Fernández. "Los gigantes de Cintruénigo son los más bonitos de Navarra", apuntó Martín orgulloso de ellos.

Blanca Aldanondo