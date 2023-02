Las Jornadas de Espiritualidad se van de Tudela por "falta de apoyo" de Cultura

Jornadas de Psicología Transpersonal y Espiritualidad que llevaban celebrándose en desde hace 8 años se van a trasladar a Zaragoza. Así lo aseguró este jueves 2 de febrero Román Gonzalvo Pérez, presidente de la Asociación Transpersonal Iberoamericana, entidad que ha venido organizando este ciclo con el Ayuntamiento de la capital ribera, quien atribuyó esta decisión a la falta de apoyo del departamento de Cultura del consistorio. Lasque llevaban celebrándose en Tudela se van a. Así lo aseguró este jueves 2 de febrero, presidente de la, entidad que ha venido organizando este ciclo con el Ayuntamiento de la capital ribera, quien atribuyó esta decisión a la falta de apoyo del departamento de Cultura del consistorio.

Gonzalvo explicó que este ciclo, debido a la pandemia, en su edición de febrero de 2021 se desarrolló “solamente de forma online”. “Cuando tuvimos una reunión en octubre de ese año para preparar las jornadas de 2022 nos dijeron que querían seguir haciéndolas online, cuando este evento siempre había sido presencial. Nosotros queríamos hacerlo mixto a partir del éxito que tuvo la parte online”, afirmó. Añadió que la razón por la que se trasladan estas jornadas “tiene que ver con que el departamento de Cultura no ha querido seguir financiando la parte presencial, cuando es un evento que se autofinanciaba casi en su totalidad con las entradas de los asistentes” . Su presupuesto, según dijo, no llegaba a 10.000 €.

“Es una pena que no quiera apoyar esto el departamento de Cultura. Simplemente no sabemos por qué. Lo que más nos molesta es que no den una explicación. La directora de Cultura no ha querido dar una explicación”, expuso, al tiempo que indicó que el Ayuntamiento “es libre de decidir a dónde quiere dedicar los fondos y yo no juzgo eso”. “Lo que quiero resaltar es que deben dar una explicación cuando hacen o no las cosas. El no saber por qué es lo que molesta más. Es la falta de transparencia. No ha habido opción al diálogo ni a entender o conocer la causa”, dijo.

ÚNICAS DE ESTE TIPO EN EL PAÍS

Gonzalvo, tras destacar que estas “son las únicas jornadas de este tipo que se hacen en España”, señaló que para la edición de 2022, ya sin en Ayuntamiento en la organización, “la Universidad de Zaragoza nos financió para hacerlas en Tudela y salieron bien también, pero este año nos ha invitado a hacerlas allí; así que nos vamos”.

Se desarrollarán en la facultad de Medicina los días 24 y 25 de febrero de forma presencial y online “y entre los ponentes habrá varios principales exponentes de la psicología transpersonal en España, Fernando Sánchez Dragó o Teresa Viejo”, expuso. Añadió que el próximo miércoles “haremos en la librería Letras a la Taza, a las 19 horas, una despedida para quien quiera venir”. En este sentido, comentó que los asistentes de Tudela a este ciclo “éramos como una gran familia que nos reuníamos una vez al año”, y señaló que los que quieran ir a las jornadas desde la capital ribera “tendrán un descuento del 30% en las entradas”.

Indicó que la media de asistencia presencial al ciclo ha sido de unas 150 personas. “Además venía gente de fuera y, con el combinado online, hemos tenido gente de muchos países de Latinoamérica, o EE. UU., entre otros. Es una manera de que Tudela se diera a conocer en el mundo entero”, reflejó.

La edil de Cultura dice que “quiere generar polémica donde no la hay”

La edil de Cultura, Merche Añón, mostró su sorpresa por las declaraciones de Gonzalvo y porque “meta al Ayuntamiento y quiera generar una polémica donde no la hay”.

Explicó que en 2021, por la pandemia, “el Ayuntamiento decidió hacer las jornadas online y fueron un éxito con 261 inscritos”. “Hubo abonos de partes del mundo como Canadá, Austria, Colombia, Finlandia, Argentina, Portugal, Corea del Sur, EE. UU... fue un aumento exponencial de los puntos a los que llegaban”, dijo. Añadió que, por ello, en una reunión celebrada en 2021 para preparar el ciclo de 2022, “le planteamos que, tras ese éxito, queríamos repetir el formato online y quien quisiera, hacer la presencialidad en un centro cívico, todo con el fin de mejorar la calidad”. “Dijo que no, hizo las jornadas por su cuenta y luego ya no ha pedido ninguna reunión con nosotros. No le podemos contestar a algo que ni tan siquiera nos ha planteado”, afirmó. La edil expuso que el Ayuntamiento no buscaba “un fin de lucro” con este evento.