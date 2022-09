Un motorista comete once infracciones y se da a la fuga en Valtierra

Policía Foral ha denunciado al titular de un ciclomotor en Valtierra para que identifique al conductor que realizó once infracciones tras darse a la fuga de una patrulla de Tudela. De no hacerlo, será destinatario de las denuncias y perderá la totalidad de los puntos al existir una infracción muy grave. Laha denunciado al titular de unpara queque realizóde una patrulla de Tudela. De no hacerlo, será destinatario de las denuncias y perderá la totalidad de los puntos al existir

Los hechos se produjeron cuando una patrulla de tráfico observó una moto con la matrícula caída y su conductor intentando arrancarla. Al detenerse para interesarse, se dio a la fuga precipitadamente por las calles de la localidad, por lo que se inició una persecución en la que los agentes anotaron la matrícula del vehículo.

Fueron testigos de diez infracciones graves y una muy grave, que pueden suponer 2.500 euros y la pérdida de 30 puntos del carné de conducir: 2 por no respetar stop (200€+4 puntos cada una); 2 por no respetar ceda el paso (200€+4 puntos cada una); 1 por no ceder el paso en una intersección obligando a otro vehículo a frenar y apartarse (200€+ 4 p); 1 por desobedecer las órdenes de los agentes (200€ y 4 p); 1 por circular por la izquierda en vía de doble sentido (500€+ 6 p); 1 por ITV caducada (200€); 1 por no usar intermitentes (200€); 1 por no adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía (200€); y 1 por portar una matrícula que no cumple con las condiciones reglamentariamente establecidas (200€).

De no identificar al conductor, cada infracción grave pasa al doble de su cuantía y la muy grave al triple, por lo que el montante final puede ascender a 5.500 euros para el titular del vehículo.

La investigación continúa abierta.