Las primeras lluvias de la estación, aunque no el otoño no llega hasta el 21 de septiembre, descargaron este martes 13 de septiembre de forma abrupta en algunas zonas del sur del Navarra.

Valtierra, Fitero o Localidades como Cintruénigo, Arguedas sufrieron breves pero contundentes descargar de agua en forma de lluvia que pusieron a pruebas sus sistemas de saneamiento. Además, en municipios como Valtierra afectados por los incendios estos meses pasados, el agua arrastró los residuos producto de la combustión del material vegetal consumido por el fuego, formando una especie de espuma a la que se adherían otros materiales que dificultaron su evacuación a través del saneamiento convencional.

En varios localidades que celebraban sus fiestas patronales, como Fitero, se tuvieron que suspender varios actos.

Por ejemplo, el agua y el granizo que cayeron a primera hora de la tarde en Cintruénigo provocaron los habituales destrozos producidos por estos fenómenos además de acarrear la suspensión del encierro infantil y las vaquillas al no encontrarse el piso de la plaza en condiciones. “Se han inundado los desagües tradicionales y la zona de ferias y varios pasos de vías”, señaló Oscar Bea, alcalde de la localidad ribera que celebra su último día de fiestas. “Ha sido una tormenta normal pero fuerte. Ha habido varios casos de tejas que han volado, alguna cornisa que ha caído y probablemente habrá afectado a alguna placa solar”, comentó.

En Valtierra, la tromba fue breve. No hubo incidentes graves pero zonas como el Paseo de la Ribera acabaron inundadas. La cercana estación meteorológica de Bardenas-El Yugo registró más de 7,5 litros de agua caídos en apenas diez minutos por después de las 15:20 de la tarde. Su alcalde, Manuel Resa, achacaba la rápida avenida del agua a una dejación del Gobierno de Navarra durante los incendios de mayo pasado. “Han desaparecido las plantas y árboles que habrían retenido el agua. Si sucede esto con vegetación, no habría pasado nada. El Gobierno de Navarra nos abandonó en los incendios. Si no pones remedio antes, viene lo que viene. Mañana nos tocará a los del pueblo limpiarlo todo. No quiero saber nada del Gobierno de Navarra”, sentenció Resa.

DN CEDIDO

Noche tropical antes de las lluvias

La llegada de las primeras lluvias de la temporada no ha impedido que el fuerte calor característico de este verano se haya despedido con una noche tropical. AEMET califica como ‘tropical’ la que no ve descender la temperatura por debajo de los veinte grados. En doce de las 62 estaciones meteorológicas instaladas en Navarra no bajaron de 20 grados la noche del lunes al martes. Desde Goizueta en el norte, que marcó la máxima de las mínimas con 20,7 grados, bajando a Pamplona, Carcastillo y hasta Tudela, las altas temperaturas afectaron a buena parte de Navarra. Además, casi la totalidad del resto de estaciones se acercaron a los 20 grados y sólo se alejaron las situadas en zonas de montaña como las de Abodi, la Trinidad de Iturgoyen o la del refugio de Isaba.

Goizueta 20,7

Bera 20,5

Pamplona 20,4

Tudela 20,4

Etxalar 20,2

Arazuri 20,1

Corella 20,1

Yesa 20,1

Sartaguda 20,1

Funes 20,1