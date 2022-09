Los embalses navarros reciben por fin las lluvias en mínimos históricos

Con las primeras lluvias de otoño recién llegadas, los embalses navarros marcan las cotas más bajas de los últimos años. Los cuatro ‘grandes’ Alloz, Eugui, Itoiz y Yesa no llegaron a embalsar el 30% de su capacidad (29,98%). Los cuatro representan el 92,56% de la capacidad total de agua embalsada en la Comunidad. Sumando el resto de embalses más pequeños -Añarbe, Irabia, Nagore, San Antón y Urdalur- cuyo seguimiento no se actualiza con la misma frecuencia que estos cuatro, las presas navarras sólo retienen el 32,09% del agua que pueden contener. La variación semanal, que sigue a la baja potenciada por el calor que no acaba de remitir, se sitúa en el -2,36 por ciento. La misma semana del año pasado, que ya fue un año seco, la cota que retenían los nueve embalses se situaba en el 36,60%, cinco puntos por debajo de la media de la misma semana los últimos diez años, que alcanzaba el 41,58%.

La situación más alarmante, sin duda, la vive Yesa. Su presa apenas retiene, según el SAIH -Seguimiento Automático de Información Hidrográfica- el 16,5% de su capacidad de almacenaje. En apenas siete días, ha visto reducirse el agua en su vaso un 2,91%. En 2021, un año especialmente duro para el antaño conocido ‘Mar de los Pirineos’, contenía el 23,71% esta semana y, en la misma en los últimos diez años, la media no bajó del 35,37%. Una situación dramática.

Alloz, Eugui e Itoiz ‘solo’ están el 3, 6 y 2 por ciento, respectivamente, por debajo de sus medias habituales en esta semana los últimos diez años.

Al arrancar la primavera, los embalses navarros almacenaban un 82% de su capacidad total, llegando hasta el 88% a principios de mayo, valores habituales en esa época. Marzo y abril se comportaron de la forma habitual pero mayo fue extraordinariamente cálido y seco, con apenas una cuarta parte de las precipitaciones esperadas e incluso se marcó como el mayo históricamente más seco en más de treintena de estaciones de medición. A fin de mes, el agua embalsada ocupaba el 81% de su capacidad.

La tendencia se mantuvo en junio, que fue extremadamente caluroso. El almacenaje de agua bajó del 81% el día 1 a apenas el 66% a fin de mes. Fue un mes muy seco, con las precipitaciones por debajo de la cuarta parte en el centro de la Comunidad y registros levemente más altos en la zona atlántica y la Ribera Baja. Las temperaturas batieron todos los récords y los incendios arrasaron la Comunidad a mediados de mes.

En julio, la tendencia se acentuó. Los embalses perdieron el 16% de su capacidad, pasando del 66% al 50% a final de mes. Cayó la mitad de agua habitual en el norte y apenas el 75% en el sur. Las temperaturas fueron muy altas, batiendo las máximas históricas.

En agosto, la situación no cambió. El día 1 los embalses almacenaban la mitad de la capacidad de sus vasos y el día 31 el volumen había retrocedido 16 puntos, hasta situarse en el 34%, un tercio de su capacidad. El agua que vino del cielo lo hizo en forma de tormentas, con fuertes precipitaciones muy localizadas y cero en zonas colindantes. Las precipitaciones medias, aunque el cálculo nace viciado por su irregularidad, se situaron en el 75% de lo habitual. Las temperaturas no dieron tregua y por cuarto mes consecutivo se mantuvieron por encima de la media histórica.

UAGN considera la situación “preocupante”

“Nunca había visto el embalse de Yesa así; de las termas hacia arriba no hay agua”, afirma el presidente de UAGN, Félix Bariáin

presidente de La agricultura y la ganadería son dos de los sectores que sufren directamente la sequía. Félix Bariáin de UAGN , afirma que “nuestra preocupación es máxima: parece que va a llover algo, pero la situación sigue siendo muy preocupante”. Yesa, uno de los surtidores de agua a los regadíos, no estaba tan bajo desde 1980. “Desde las termas hacia arriba no hay agua; nunca lo había visto así”, afirma Bariáin. Hasta el momento, ha habido agua para el regadío, “pero ya veremos a partir de ahora”, dice.

La situación de la ganadería es aún más complicada porque por estas fechas mucho ganado ya había subido a pastar al monte, y hoy todavía tienen que alimentarlo con pienso. La Mesa de la Sequía se reunió el lunes y UAGN pidió medidas fiscales para paliar el aumento de costes. La oferta del Gobierno fue tildada de “insuficiente” por UAGN. “Estamos al borde del abismo, sembrando a unos precios que son pura especulación y una locura”, concluyó.

El abastecimiento está garantizado según la CHE

La Confederación Hidrográfica del Ebro cree que “la situación de los embalses es normal aunque las reservas sean bajas”

Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) califican la situación de los embalses de “normal aunque las reservas sean inferiores a las de los últimos años entre un cinco y un diez por ciento”. La CHE asegura que “los abastecimientos y los caudales ecológicos están garantizados” aunque llama la atención sobre los embalses de mayor volumen, que tienen mayores demandas asociadas. Esperan que Itoiz finalice con reservas inferiores a las del año pasado pero reconocen que “el caso de Yesa lo estamos viviendo como algo extraordinario”. En 2001 el nivel también bajó mucho hasta que las lluvias del otoño salvaron la situación “y es lo que esperamos que también suceda ahora”. En la CHE confían en que las reservas en ambos vasos se recuperen con normalidad y, concretamente en Yesa, “aunque la situación está muy estresada”, se alcance la provisión de reservas a principios de octubre coincidiendo con el final de la campaña de riego.