Las ferias dicen adiós al Prado

Hace unos meses, todos daban por hecho que las ferias de Tudela no iban a instalarse en su lugar habitual desde hace décadas: el paseo del Prado, junto al Ebro. Incluido el propio Ayuntamiento, que fue quien anunció que buscaba un lugar alternativo porque la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) le había comunicado que no podían seguir ahí al estar ubicadas en zona inundable.

Pero, a última hora, el alcalde, Alejandro Toquero, explicó que había llegado a un acuerdo con la CHE para que este fuera el último año en el que estarán en el Prado. Primero, porque en agosto o septiembre empezarán las obras del futuro corredor verde que transformará toda esta zona y que no estarán acabadas para las fiestas de 2023; y, segundo, por la citada prohibición de la CHE para el futuro.

De hecho, ya se rumoreó una ubicación alternativa en la zona del paseo de los Poetas, donde se instala el mercadillo, lo que generó quejas de los vecinos de la zona. Y, de hecho, ese lugar, en la otra punta de la ciudad, aunque no muy alejada del centro, también estaba en mente del Ayuntamiento, ya que en el pliego del contrato de los fuegos artificiales señalaba que se podían lanzar desde el Ebro, como siempre, o en el entorno de la calle Naranjel, en la urbanización del Queiles. Muy probablemente para que las ferias pudieran seguir aprovechando el tirón de estos espectáculos y congregar a más clientes. Lo que está claro es que este es el último año que las ferias están en el Prado.

Curiosamente, la mayor parte de feriantes a los que se pidió este jueves opinión, ya que serían los más afectados, prefirieron no pronunciarse. Sólo lo hizo Alejandro, de La Caseta del Paponazo, ubicada a la entrada al paseo, que desconocía que las ferias ya no volverán a estar en esa zona. “No lo sabía, pero sería un poco faena. Es una pena porque esta calle es muy transitada y, si se traslada, los fuegos es mejor que se lancen cerca de las ferias porque es cuando más gente viene”, comentó.

Blanca Aldanondo

LOS VECINOS, EN CONTRA

Los que no tuvieron problemas en contestar fueron los vecinos de la ciudad. Y todos coincidieron en que es una mala noticia y que lo mejor es que las ferias sigan donde están. “Toda la vida han estado aquí y ahora las quieren quitar. Dicen que es zona inundable, pero inundable habrá sido toda la vida y no se ha inundado nunca en estas fechas. Y se lo quieren llevar a la otra punta de Tudela, las ferias y los fuegos. Yo desde luego no iré allí”, aseguró Conchi Laplaza.

Manuel Rojas era de la misma opinión. “A mí me ha gustado siempre que estén en el Prado, cerca de los fuegos. Está a un paso de la plaza de los Fueros, en todo el cogollo. Y si se llevan los fuegos a la zona del Queiles no será tan espectacular. Lo mejor es que dejen todo donde está, porque lo de zona inundable en estas fechas...”, dijo.

Jesús Salcedo también lo tenía claro. “Nunca se ha inundado esa zona en fiestas. Yo prefiero que estén donde toda la vida, en el cogollo. Si se llevan al Queiles los fuegos y las ferias habrá menos asistencia de gente. Es verdad que no está lejos del centro, pero no está en el cogollo de la fiesta. Toca más a desmano porque esto está al lado de la plaza de los Fueros”, opinó.

Y al tudelano Jesús Sanz tampoco le gustaba nada la idea. “Me parece muy mal. Han estado aquí toda la vida y no creo que sea zona inundable en julio. Es una tradición y como la quiten de aquí fastidiarán el ambiente. El Queiles no está lejos, pero no es lo mismo. Y que se lleven allí los fuegos tampoco lo veo. Tienen que estar en la orilla del río para verlos desde el puente, como toda la vida”, dijo.