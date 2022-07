Día de homenajes en Tudela

El exfutbolista Ismael Urzaiz, tudelano ausente

En su costumbre por homenajear a un tudelano querido por sus vecinos que se encuentra viviendo lejos de la ciudad, la peña La Jota eligió a Ismael Urzaiz Aranda como Tudelano Ausente de este 2022.

El exfutbolista disfrutó junto a familiares y amigos de un cariñoso reconocimiento en la plaza Yehuda Ha-Levi, donde le fue impueso el pañuelo rojo de la peña por parte de su presidente, Alfonso Moreno. Agasajado con varias jotas que corrieron a cargo de la Escuela de Jotas Raimundo Lanas, también recibió una réplica de la Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela, sobre la que reconoció que le traía grandes recuerdos de su niñez, cuando jugaba en los aledaños del templo.

Una trayectoria envidiable

Ismael Urzaiz nació en Tudela el 7 de octubre de 1971 y se trasladó a Madrid cuando solo tenía 15 años en busca de un sueño: triunfar en el mundo del fútbol. Tras varios años en las categorías inferiores del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 1990. En ese momento comenzó una fulgurante carrera donde defendió los colores de equipos como el Albacete, el Celta de Vigo, el Rayo Vallecano, la UD Salamanca, el Real Club Deportivo Espanyol y el Athletic Club de Bilbao, donde alcalzó su cenit deportivo. En el club vasco disputó 419partidos, en los que marcó 128 goles. También fue convocado por la selección española, con la que jugó en 25 ocasiones anotando 8 goles. Finalmente, terminó su carrera con el Ajax de Ámsterdam y ahora vive en Getxo (Vizcaya) gestionando su propia agencia de representación de futbolistas y compaginando esta labor con su puesto de embajador de La Liga.

Tudelano orgulloso

Durante su homenaje, Urzaiz destacó su orgullo de pertenencia a la ciudad que lo vio nacer. “Siempre he sentido un gran orgullo cuando en los medios de comunicación me llamaban ‘el de Tudela’ o incluso ‘espárrarrago Urzaiz’, un apodo que siempre me pareció simpático porque me recordaba a mi ciudad”, señaló.

Y declaró que la ayuda de su familia y el apoyo de sus amigos han sido claves para él, pues “la vida de un deportista profesional es muchas veces una montaña rusa”.

Una abuela para Tudela

Javier Igea

Uno de los reconocimientos con más historia de las fiestas es el que la peña Moskera otorga a la Abuela de Tudela y que este año ha recaído en Ana Carmen Asensio Cerdán.

El acto se desarrolló en la plaza ubicada junto a la sede de la peña y estuvo amenizado por las jotas del grupo Canta Tudela, que le dedicó a la galardonada varias piezas personalizadas. Asensio recibió un ramo de flores, una placa conmemorativa con la imagen de Santa Ana y el clásico pañuelico de la peña

La homenajeada mostró su agradecimiento a la peña y a la Asociación de Mujeres de Griseras, que fue quien propuso que fuera ella la homenajeada. También expresó su gratitud por la presencia del alcalde, Alejandro Toquero, y terminó con una mención especial a su familia. “Os quiero con todo mi corazón. Gracias a vosotros soy la Abuela de Tudela”, dijo.

Y es que, a sus 82 años, Asensio ejerce de madre, abuela y bisabuela, pues tiene 6 hijos, 11 nietos y 6 biznietos. Y una de estas nietas, Sara Gamen Munárriz, no pudo contener la emoción. “Mi abuela nos inspira, pues es una mujer que siempre está hablando con todo el mundo y sonriendo. Ojalá la podamos disfrutar 50 años más”, comentó.

Un hortelano por herencia

Javier Igea

La SDR Frontón de Tudela retomó ayer su homenaje al Hortelano Popular, un reconocimiento para “honrar a aquellos hombres que han hecho que Tudela sea sinónimo de verduras y hortalizas de calidad universal”, como explicó Julián Marín, uno de sus socios.

El galardonado fue Manuel Navarro Pérez, tudelano de 67 años, a quien Marín presentó como “un Hortelano más joven de lo habitual”, en comparación con anteriores ganadores. “Es descendiente de hortelanos y un hombre vital y activo”, añadió a la par que señaló “lo artesanal de sus cultivos, que no llevan herbicidas” y “la excelencia de sus rabanetas de punta blanca”.

Navarro agradeció el reconocimiento afirmando que no se lo esperaba. “En el huerto me entretengo todo el día. Además, me sirve para bajar la barriga”, bromeó. Y aprovechó para dedicarle el reconocimiento a quienes le inculcaron el gusto por la agricultura. “Este galardón es para mi padre, que es quien me enseñó; y a mi primo, Jesús Navarro Pardo, junto al que pasé mucho tiempo”. “En mi familia fueron todos de campo”, indicó.

No obstante, pronosticó un futuro incierto para la huerta tudelana. “Quedamos cuatro, por lo que a este paso desaparecerá. La tierra en Tudela es muy buena pero necesita mano de obra”, dijo.