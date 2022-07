Vanesa Martínez diseña el cartel de fiestas de Cintruénigo

Vanesa Martínez Mena ha sido la autora del cartel ganador que anunciará las fiestas de septiembre de La cirboneraha sido la autora delganador que anunciará las fiestas de septiembre de Cintruénigo de este año en honor a la Virgen de la Paz. El cartel, titulado ‘Cintruénigo Vuelve’, refleja “todo lo que es la semana de fiestas: gigantes, iglesia, Virgen de la Paz, encierros, banda de música y charanga”. “La técnica utilizada ha sido creada por Ipad. Tenía claro lo que quería hacer desde el primer momento y lo que más me costó fue juntar todas las ideas que tenía en un solo formato”, comentaba su autora.

“Es la segunda vez que me presento al concurso. Me llamó el alcalde para comunicarme la noticia y me hizo mucha ilusión”, añadía Martínez. La joven, de 24 años, finalizó los estudios de Diseño Gráfico hace 2 años y actualmente trabaja en una empresa como diseñadora de páginas web en San Sebastián, ciudad en la que cursó sus estudios.

“Después de 2 años sin fiestas por la pandemia, me he cogido vacaciones del 7 al 13 de septiembre para vivirlas este año con más ganas que nunca y muchísima ilusión. Lo que más me gusta de las fiestas es el ambiente que se crea en el pueblo y vestirme de blanco y rojo con el pañuelo al cuello”, reconocía la ganadora del concurso.

Vanesa Martínez recibirá 600 euros de premio por su obra, además de ilustrar la portada del programa de las fiestas de este año.

El segundo premio, de 300 euros, ha sido para el cartel ‘Las vueltas más esperadas’, de la también cirbonera Beatriz Rández Trincado.

En infantiles, los ganadores fueron Carla Jiménez Campos (en categoría hasta 6 años) y Javier Trincado Rincón (en categoría de 7 a 12 años). Ambos recibirán un premio de 60 euros en material escolar o deportivo.

En esta edición se han presentado 15 carteles en categoría adultos; y en infantil 3 dibujos hasta los 6 años, y 2 de 7 a 12 años.

Como jurado ha ejercido la Comisión de Cultura, Educación y Festejos del Ayuntamiento de Cintruénigo, así como representantes de todos los entes culturales y colectivos de Cintruénigo. Entre los aspectos valorados han estado la originalidad, creatividad, calidad técnica, impacto visual o motivo identificativo con las fiestas de Cintruénigo, entre otros.