La nueva piscina de Tudela alcanza los 1.700 abonados

piscinas de verano Clara Campoamor de Tudela, abiertas el 18 de junio, cuentan ya con unos 1.700 usuarios -700 que se han abonado más otros mil socios de las piscinas cubiertas que se han acogido al plan Premium, lo que les permite usar también estas recién estrenadas instalaciones. Las nuevasde veranode, abiertas el, cuentan ya con unos-700 que se han abonado más otros mil socios de las piscinas cubiertas que se han acogido al plan Premium, lo que les permite usar también estas recién estrenadas instalaciones.

La mayoría de usuarios consultados por este periódico coincidieron en señalar que son unas instalaciones especialmente indicadas para el disfrute de los niños pero en las que falta sombra en la zona de césped.

CON LOS USUARIOS

Estíbaliz López dijo que acude a la piscina con sus hijos casi todos los días, “y lo que más me gusta es que hay mucho césped para que jueguen”. “Lo único que veo es que falta un poco de sombra”, añadió. También Espino Hernández valoraba positivamente la piscina en este sentido: “Los toboganes son muy divertidos y hemos usado la mesa de pimpón y la cancha de baloncesto. Los niños tienen muchas formas de entretenerse aquí. El único problema es la sombra”. Y es que los toboganes han sido uno de los reclamos estrella de la instalación, tal y como afirmaron Juan Martínez e Íñigo Galindo, ambos monitores de un campamento infantil: “Son geniales para los chavales”, comentó Martínez. “Lo malo es la profundidad del vaso porque tirarse de cabeza es peligroso. Y me gusta que haya calles para nadar al aire libre”, añadió Galindo, aunque a Mª Jesús Parra no le convencieron: “Tendría que haber más calles pero no tan largas. Lo demás está muy bien”.

La más crítica fue María Eugenia Garayoa, quien aseguró que esta piscina es “un secarral y un dedal”. “Hay mucho terreno pero poca piscina y está muy lejos de la ciudad”, sostuvo.

Frente a esta opinión, la valoración positiva fue tónica general entre los usuarios consultados. Así, Javier Martón manifestó: “Ha sido una grata sorpresa. Tudela necesitaba una piscina en condiciones porque las otras eran pequeñas para toda la población. Es muy variada: puedes nadar, hay zona deportiva, toboganes para los peques y mucha zona verde, pero hay que dejar que crezcan los árboles para que haya un poco de sombra. Creo que ha sido una decisión acertada”. También Carmen Crespo declaró que la piscina está “bien” y que no tiene “ninguna queja”. “Solo echo en falta la sombra, pero ahora han puesto unos soportes para que traigas tu sombrilla. También me falta el bar”, apostilló. Una reclamación, la del bar, a la que se unió César Cancio: “Lo malo es que no han abierto el bar, pero en principio todo bastante bien. La piscina es amplia; creía que era algo más pequeña y no lo es”.

Por lo que se refiere al malestar que originó en un sector de la ciudadanía el hecho de que este año hay dos abonos, uno para la nueva piscina y otro para las ya existentes de Ribotas y Ciudad Deportiva -las tres son municipales pero la nueva la gestiona Veolia Servicios Norte y Ocio Sport Rioja-, quedó ejemplificado en la conversación entre una madre y su hija: “No me ha parecido bien. Debería haber un mismo abono para entrar a las tres”, apuntó Amaya Galindo, a lo que su madre, Cristina Domínguez, respondió: “Yo lo veo bien porque es una manera de no masificar las piscinas”.

HABRÁ MÁS SOMBRA

Respecto al bar, la edil de Deportes, Irune García, indicó ayer que abrirá próximamente. “Ya está todo montado y están preparando los contratos de personal, que es donde ha habido más problemas”, señaló, al tiempo que sobre la sombra, dijo que “los árboles ahora son pequeños, como en todas las instalaciones cuando se ponen en marcha”. No obstante, añadió que la adjudicataria está trabajando en preparar más zonas de sombra.