Las alcachofas híbridas ‘comen’ mercado a la Blanca de Tudela

La Alcachofa Blanca de Tudela, supervisada por la indicación geográfica protegida, se enfrenta en los últimos tiempos a dos ‘enemigos’ a los que quiere plantar cara con la calidad como bandera. Y es que está creciendo “mucho” el cultivo de variedades híbridas que aguantan más tiempo con buen aspecto, algo más demandado por grandes superficies, y, además, permiten agrupar más su recolección, lo que reduce el coste en mano de obra, otro de los problemas que se está encontrando la Blanca de Tudela.

Estos dos factores, unidos a la falta de fitosanitarios para algún tipo de plagas, son los problemas más importantes a los que se enfrenta actualmente la IGP Alcachofa de Tudela, según recalcó su presidente, Guillermo Agorreta, quien presentó un congreso sobre este producto para el viernes 29 junto a la secretaria de la entidad, Ana Juanena, y el presidente de la Orden del Volatín, Rafael Remírez de Ganuza.

Recalcaron que la Alcachofa Blanca de Tudela se caracteriza por su forma más redondeada y por el orificio circular de su parte superior y que es una de las más cultivadas de España, no sólo en Navarra, sino también en otras zonas con producción muy importante como Benicarló, Alicante o Cataluña, que compran la planta en la Ribera.

“La de Tudela destaca porque es muy buena tanto para fresco como para conserva. En cambio, las híbridas están creciendo en mercado porque aguantan más tiempo en los lineales y eso nos perjudica. La nuestra aguanta 3 o 4 días y las otras bastante más. Además, agrupan su recolección y eso hace que baje el coste de la mano de obra, lo que les hace más competitivos”, indicó Agorreta, quien quiso dejar clara la diferencia entre unas alcachofas y otras. “Las grandes superficies no venden al detalle como una frutería, por eso buscan las híbridas. Pero es igual que los tomates, que los ves perfectos en las grandes superficies, no saben a nada y no se pueden comparar con el Feo de Tudela. Es lo que tenemos que transmitir, que el exterior no es lo que comes. Es lo de dentro lo que nos da valor. No se puede comparar el sabor y eso hay que transmitirlo al consumidor para que lo reconozca”, afirmó.

Además, incidieron en la gran calidad que ofrece para conserva por su “pequeño corazón”, algo que no consiguen las híbridas. “Es la gran desconocida, pero la IGP mantiene toda la calidad, lo que no se consigue con otras”, añadieron.

Actualmente la superficie cultivada en Navarra dentro de la IGP es de 638 hectáreas de 486 parcelas y 89 agricultores inscritos, a los que se suman 13 empresas comercializadoras, una menos que la campaña pasada porque se vio afectada por las riadas. En cuanto a la conserva, la elaboran 12 empresas y hay una solicitud más pendiente de aceptar porque tiene que superar distintos controles.

MENOS HECTÁREAS

Una superficie de cultivo que ha caído en los últimos años, teniendo en cuenta que en la campaña 2017/18 había más de 900 hectáreas en la Indicación Geográfica Protegida, frente a las alrededor de 638 actuales.

Agorreta apuntó que la bajada se debe a la falta de mano de obra, y a su coste. “El productor necesita mucha mano de obra”, dijo.

En lo que se refiere a la producción, el año pasado fueron 1,5 toneladas en fresco dentro de la IGP, y otras 1,2 en conserva. “Se va creciendo en conserva, porque muchos años fueron unos 700.000 kilos, y la previsión es seguir subiendo. En fresco, más o menos se mantiene”, dijeron.

En cuanto a otras zonas de España con mucha producción de alcachofa con planta de Tudela, como Castellón, Alicante o Cataluña, no suponen tanta competencia porque se recogen en fechas diferentes. En Navarra empieza hacia octubre y, tras el invierno, que se suele ver afectado por las heladas, sigue hasta mayo.

Congreso el viernes 29 para poner en valor la variedad navarra

Ser un punto de encuentro en torno a la Alcachofa Blanca de Tudela con expertos, productores y otras denominaciones de origen y organismos de zonas del Mediterráneo que trabajan esta variedad. Este es el objetivo del primer congreso Alcachofa Blanca de Tudela que va a celebrarse en la capital ribera este viernes 29 de abril, en la sede de la Mancomunidad de la Ribera en Tudela, de 18 a 20 horas. Un encuentro en el que se pretende además poner en valor esta variedad y también hablar sobre su problemática y las posibles soluciones.

Las inscripciones pueden realizarse en la web www.congresoalcachofatudela.com. Está abierto a técnicos e implicados en el sector, pero también al público en general.

SITUACIÓN ACTUAL

El congreso comenzará con varias ponencias técnicas sobre el cultivo de Alcachofa Blanca de Tudela en la vega del Segura; métodos alternativos del control de pulgón y taladro; y la calidad de la alcachofa en la postcosecha y nuevos tratamientos.

A partir de ahí, una mesa redonda reunirá a los presidentes de los consejos reguladores, denominaciones de origen y otras entidades de Benicarló, la Vega Baja del Segura, el Prat de Llobregat y la IGP de Tudela. La situación actual de la Alcachofa Blanca de Tudela y las perspectivas a futuro centrarán este debate.

Una idea que surgió de la Orden Volatín. “Que se organice este congreso tiene mucho sentido porque la alcachofa es la reina de las verduras, pero hay riesgos para este producto. Es bueno que venga gente de distintas zonas que tiene mucho que aportar y, además, el congreso nace con voluntad de continuar”, dijo el presidente de la Orden, Rafael Remírez de Ganuza.

Por su parte, Guillermo Agorreta, señaló que el objetivo es poner en valor este producto. “Queremos debatir la problemática en el cultivo y en el punto de venta con gente de distintas zonas para buscar soluciones. Analizar la situación actual y futura”, indicó.