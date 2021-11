Ahora son ellos quienes van a ‘pinchar’ en Tudela

Tras más de año y medio de pandemia, el avance de la vacunación ha ido arrinconando al virus. Gracias a las millones de inoculaciones practicadas por los sanitarios, ya se han comenzado a celebrar fiestas y eventos multitudinarios. Miles de pinchazos que van a permitir, por ejemplo, la celebración del Festival de DJ de las Fiestas de la Juventud de Tudela. La cita contará con la participación de 11 DJ de la ciudad y, como escenario, con la carpa instalada en la plaza de toros con capacidad para 2.500 personas.

Así, después de tantos meses de pinchazos de vacunas, ahora les toca a ellos ‘pinchar’ música y, sobre todo, administrar dosis de energía positiva a un público ansioso por disfrutar de nuevo de eventos como este.

La primera sesión, bajo el título ‘Todo Joven’, tendrá lugar hoy entre las 20 y las 3 horas con la actuación de los DJ Sergio Álava, Juan P., Ángel Miral, Juan Luis Ciria y Diban.

Mañana sábado, de 18 a 2 horas, será el turno de la sesión ‘Remember’ con la presencia de Edjo Laoch, Dani Reoyo, Tete, Krissi, Patxi Zalduendo y Moon.

Las entradas, a un precio de 10 euros por sesión, están a la venta en la web www.qr4services.com.

Según indicaron ayer desde el Ayuntamiento de Tudela , organizador del festival, al tratarse de un evento considerado como un espectáculo al aire libre (la carpa cuenta con cubierta para la lluvia pero está abierta por sus laterales), la aplicación del pasaporte covid no afectaría a los asistentes.

Un cartel histórico con 11 DJ de Tudela para una cita especial

“Tenemos muchísimas ganas”. Estas son las tres palabras que no dejan de repetir cada uno de los 11 DJ tudelanos que conforman el cartel del festival que la plaza de toros de la ciudad acogerá hoy viernes (de 20 a 3 h.); y mañana sábado (de 18 a 3 h.). Tres palabras que reflejan un sentimiento similar al de un público que, después de año y medio de pandemia, está ansioso por volver a vivir una fiesta de esta magnitud, por fin, en vivo y en directo.

El encargado de abrir el festival será hoy Juan Luis Ciria, quien reconoce haber sentido estos días “mariposas en el estómago por la responsabilidad que supone ser el primero”. “Me encuentro como si fuera a ser mi debut..., ¡y eso me encanta!”, señala Ciria.

La sesión prevista para hoy lleva por título ‘Todo Joven’, y se centrará en temas musicales de actualidad, mientras que la de mañana sábado, bautizada como ‘Remember’, dejará mayor protagonismo a clásicos del pop, rock, house o dance. En cualquier caso, y como indica Iban Clavero ‘Diban’, “ambas sesiones se han diseñado pensando en que gusten a todos aquellos que vengan al festival, tanto a una sesión como a la otra..., o a las dos”.

De hecho, el cartel está formado por 11 DJ que configuran un variado compendio de estilos para, precisamente para conseguir el objetivo de llegar a todos los públicos.

JÓVENES Y VETERANOS

El más joven de este particular ‘once titular’ de DJ tudelanos es Juan Pérez Ayensa ‘Juan P.’ quien, a sus 28 años, ya acumula una importante trayectoria en el mundo de la música. Pese a ello, Juan P. asegura que “actuar en un lugar tan emblemático como la plaza de toros siempre es especial”. “Tengo muchas ganas de sentir la energía que se genera en este tipo de sesiones. Tengo ganas de recibirla cuando me toque pinchar..., pero también de darla cuando el sábado vaya de público a ver a mis compañeros”, apunta.

Así como Juan P. es el más joven del cartel, el más veterano del grupo es José Cerdán Carracedo ‘Tete’, quien comenzó a pinchar en el año 1985. Tete califica el cartel diseñado para este fin de semana como “histórico” al unir en él, por primera vez, a tantos DJ de Tudela. “Combinar a los nuevos talentos locales con la vieja guardia es algo muy atractivo”, afirma consciente de la “expectación que la cita ha generado en el público”.

Otro de los veteranos del cartel es Dani Reoyo, quien explica que este año y medio de parón por la pandemia “me ha servido para cargar pilas, cambiar el chip y dar rienda suelta a la creatividad”. “Así como a mucha gente le dio por aprovechar el confinamiento para hacer bizcochos o pan, a mí me ha servido para hacer nuevas mezclas de música, buscar ritmos y bucear en otros sonidos”, indica Reoyo, quien afirma que “todos los DJ somos creadores de sentimientos y sabemos que, si nosotros estamos flipando en la cabina, la gente que está abajo también va a flipar”. “Esa sensación es increíble”, dice.

LA GENERACIÓN DEL FUTURO

Mientras algunos como Dani Reoyo han dedicado el parón por la pandemia a crear nuevas mezclas, otros han aprovechado para hacer ‘cantera’ dentro del mundo de los DJ. Este ha sido el caso de Ramón Martínez Llort ‘Moon’, quien ha enseñado a su hijo de 10 años algunos de los trucos que le llevaron a poder dedicarse profesionalmente a la música. “Todos los que componemos el cartel estamos ansiosos por actuar. Sabemos que hay muchas expectativas, y queremos cumplir con ellas”, indica.

Así lo confirma Cristina Bonil Valenzuela ‘Krissi’, única representante femenina de un cartel cuyo diseño es obra suya. Krissi, natural de Tarrasa, “pero tudelana de adopción”, recuerda con nostalgia aquellos años, entre los 90 y los inicios de este siglo, en los que Tudela contaba con algunas de las salas más emblemáticas. “Ahora eso ya no existe y muchos de los que van a venir a vernos a la plaza de toros nunca han vivido antes lo que van a ver ahora”, señala Krissi.

QUE EL RITMO NO PARE

Como apuntan los DJ tudelanos, el parón por la pandemia “ha dejado a muchos jóvenes sin poder disfrutar de algunos de los mejores años de su vida”. Un parón que no ha sido tal para Sergio Álava quien, durante este año y medio, no ha desconectado de su pasión por la música gracias al estudio que tiene en casa y a los programas que ha realizado para la emisora de radio Sonora FM. “Sabemos que, para muchos jóvenes, el festival de este fin de semana va a ser el primer concierto al que van a asistir, y eso hace que todos los que vamos a pinchar queramos hacerlo lo mejor posible”, asegura.

Otros de los que no han perdido el ritmo durante este último año y medio han sido Patxi Zalduendo y José Manuel Labrador ‘Edjo Laoch’ quienes, junto a Tete, formaron el grupo Movisound “para, aprovechando las nuevas tecnologías, poder llevar la música a todos los rincones” durante el confinamiento por la pandemia. Además, Edjo Laoch ha publicado un disco, titulado Above The Clouds; y Patxi Zalduendo ha grabado varios podcast con entrevistas a DJ. “Lo que no podemos perder nunca es el ritmo”, indican ambos.

Por ello, muchos de los DJ que forman parte del festival protagonizaron durante la pandemia varias sesiones emitidas por streaming con las que intentaron “llevar algo de alegría a todos cuando estábamos encerrados en casa”.

Uno de ellos fue Ángel Miral quien, pese a señalar que las emisiones online son una buena solución para situaciones como el confinamiento, “el calor humano de una sesión en vivo es imbatible”. Miral, encargado de cerrar la sesión de hoy, se muestra “orgulloso” de poder formar parte del festival, “y, de alguna forma, colaborar a hacer una Tudela más grande desde la música”.

Y es que, como apuntan los DJ, su intención para hoy y mañana es ofrecer al público dos sesiones “que se recuerden durante años”.