El Defensor, a la espera de Educación en relación a las quejas de las familias sin plaza en Jesuitas Tudela

El Defensor del Pueblo, Javier Enériz, está a la espera de que el departamento de Educación responda a la recomendación planteada por la institución en torno a la petición del colectivo de padres y madres del alumnado no admitido en el Colegio San Francisco Javier de Tudela.

La resolución del Defensor del Pueblo fue trasladada el 10 de septiembre y el departamentopara decidir si acepta o no la resolución, por lo que todavía no ha finalizado ese plazo y se está a la espera, así lo ha indicado Javier Enériz en una sesión parlamentaria solicitada por Navarra Suma , formación que considera que Educación al no atender la demanda de los padres y madres "ha pasado por encima del derecho de las familias".