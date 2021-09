Santiago Delgado, un ejemplo de amor por la bici a los 90 años

El corellano Santiago Delgado Martínez, de 90 años de edad, recibió el premio ‘Una vida en bici 2021’ otorgado por la asociación Biciclistas de Corella a aquellas personas que, con su ejemplo diario, ayudan a promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

Según indicaron desde la entidad, Delgado, conocido popularmente en la ciudad ribera como ‘El Musa’, “sigue yendo todos los días a la huerta y a hacer mil recados con su bicicleta y su barquilla”. “Santiago encarna todo eso que tanto nos gusta de la vida de los pueblos: la cercanía y simpatía, la conversación de las tradiciones, el sentido de comunidad, los sabores y olores de la tierra, el disfrute de lo cotidiano, un pasado de emigración, la sencillez, el arraigo..., y esas frutas y verduras recién traídas de la huerta en la barquilla de su bici”.

cedida

acto de entrega del premio se celebró en la plaza de España de Else celebró en la plaza de España de Corella , lugar al que Delgado acudió con su bicicleta, siendo recibido con un gran aplauso por los allí presentes.

Como recordó el homenajeado, su relación con la bicicleta comenzó en sus “tiempos jóvenes” cuando, junto a sus amigos, alquilaba alguna para ir a ver al equipo de fútbol del Corellano a las localidades cercanas.

Por motivos de trabajo, Delgado tuvo que emigrar a Francia y, después, a Australia, antes de regresar a Corella de forma definitiva. “Durante muchos años dejé la bicicleta aparcada. Me dio más por la moto, pero tuve un accidente a los 68 años y, desde entonces, ya no he dejado la bicicleta para ir a la huerta, a hacer recados, a la ermita del Villar..., ¡a todos los lados!”, aseguró.

El homenajeado enumeró varios de los beneficios que le aporta cada día el uso de la bicicleta. “Me resulta muy cómoda y me da libertad. En un momento llego a la huerta, hago recados, veo a amigos y familia... Ahora tengo una eléctrica, pero hasta hace tres años llevaba una normal. Eso sí, sea como sea la bici, la barquilla no me puede faltar nunca, ya que en ella puedo cargar todo en la huerta y llevarlo a casa”, apuntó el corellano, quien indicó “no entender a aquellos que, para hacer cualquier desplazamiento utilizan en coche. “Aquí en los pueblos apenas hay distancias. Me parecen unos pelmas”, apuntó Delgado.