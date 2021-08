Javier Gil Fernández, propietario: “No me había faltado nunca nada en el huerto hasta este año”

El fiterano Javier Gil Fernández es uno de los afectados. A sus 65 años, y ya jubilado, tiene un huerto en el término Hoya del Puente que ha sufrido dos robos en los últimos tres meses, el último en julio. “Era el huerto de mi suegro y, tras su fallecimiento, lo llevo yo. Es para autoconsumo, como muchos que hay en la Ribera”, señaló. “Se llevan ‘bobadas’. La primera vez me robaron una regadera, una herramienta para plantar, un cuchillo para limpiar la verdura, un metro o un rollo de cinta aislante. Y la segunda cogieron dos azadas, un rastrillo y un tapón de riego. Productos de la huerta, donde tengo de todo, no me han quitado. A mí se me han llevado aperos y a otros el fruto. Hubo bastantes robos en julio”, comentó. “Ya no es el valor económico de lo sustraído, ya que las dos azadas, que las tenía mi suegro, y el rastrillo valdrán 40 o 50 euros. Es el hecho de que te lo quiten y los inconvenientes que supone, porque yo voy al campo, me entretengo y saco buenas verduras para casa”, explicó.

Añadió que “en un pueblo pequeño y tranquilo, como es Fitero, en el que nos conocemos entre nosotros y en los huertos estamos los mismos siempre, hasta ahora no habíamos tenido estos temas”. “A mí no me había faltado nunca nada hasta este año. Yo no tengo el huerto cerrado, por lo que para entrar no me han hecho destrozos. Lo dejo todo allí, por mi comodidad, y no tiene por qué llevarse nadie nada”, comentó Javier Gil, al tiempo que reconoció que este aumento de robos se ha vivido “con preocupación” en la localidad.

Por lo que se refiere al servicio de Guarderío Rural que han puesto en marca desde el consistorio ribero, Javier Gil afirmó: “Me parece perfecto ese servicio, y creo que el Ayuntamiento de Fitero ha hecho bien al implantarlo porque si los que van a robar saben que hay una persona que está por la zona, aunque no la vean, saben que los puede pillar”.