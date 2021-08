Fitero aumenta la vigilancia ante la oleada de robos en campos y huertas

Fitero ha incrementado la vigilancia ante el aumento de robos en campos y huertas del término municipal de la localidad que se ha producido en los últimos meses y que, como apuntó ayer el alcalde, Miguel Aguirre, “estaba generando muchísimo malestar en el pueblo”. De hecho, según indicó, “llevábamos varios meses recibiendo muchas quejas por parte de agricultores pero también, sobre todo, por parte de vecinos que tienen una huerta para autoconsumo a la que cuidan con mucho cariño y en las que cuando entran a sustraer algo, a veces es más el destrozo que lo que realmente les quitan”, comentó Aguirre, quien añadió que en julio se contabilizaron 12 robos “y, anteriormente, muchos más”.

El botín de los ladrones ha consistido en productos del campo y material agrícola como “rastrillos, palas, tapas de acequias, etc.”, explicó el alcalde, al tiempo que reflejó que las más afectadas son tres zonas de huertas y de campos de cultivo “relativamente cercanas” al casco urbano de esta localidad ribera que cuenta con algo más de 2.000 habitantes.

Poner freno a esta situación

Desde el Ayuntamiento, para intentar poner freno a esta situación, convocaron en julio una reunión de la Comisión de Seguridad Local. En la misma, Guardia Civil y Policía Foral “se comprometieron a aumentar la vigilancia, como así lo han hecho, y me consta que se les ha visto con las brigadas de Medio Ambiente por esos entornos que nosotros identificábamos como muy sensibles”, comentó el alcalde. “Por parte del Ayuntamiento, entendíamos que teníamos que tomar también nosotros algún tipo de medida”, añadió. Una decisión que consistió en poner en marcha un servicio de Guarderío Rural que entró en funcionamiento el 1 de agosto. Con tal fin, “hemos contratado a una empresa que se dedica a servicios tanto de Guarderío Rural como de Guardas de Caza y realiza esas mismas labores en otros pueblos de Navarra y La Rioja”, señaló.

Son tres personas las que prestan “este servicio de vigilancia, que es de 24 horas al día y son las mismas que gestionan el coto de caza”, apuntó Miguel Aguirre. “No es que estén las 24 horas del día. Tienen sus turnos, se van distribuyendo entre ellos y lo tienen muy bien organizado. No tienen un horario establecido para acudir a un lugar porque si no, no conseguiríamos nuestro objetivo. Lo mismo pueden aparecer a las 5 o 6 de la mañana que a las once de la noche”, comentó.

El alcalde de Fitero señaló que, dado que el Guarderío Rural trabaja desde hace solo unos días, es pronto aún para hacer un balance del mismo. “De momento, desde que funciona, no hemos recibido ningún aviso de robo. Vamos a ver cómo transcurre agosto e iremos valorando cómo va el tema. Es muy pronto aún para valorar, pero simplemente su presencia ya sirve para disuadir”, dijo.

Aguirre reconoció que la implantación de este servicio pretende, además de tomar medidas ante esta situación por parte del consistorio, “que el Guarderío Rural sirva un poco de cauce entre el Ayuntamiento y los agricultores, es decir, que lleve un poco el control de posibles incidencias que vayan surgiendo, además de la vigilancia pura y dura como tal”.

En este sentido, reconoció que, “de hecho, algunos pequeños agricultores fueron un poco los que nos impulsaron a que valorásemos la implantación de este servicio, y nosotros entendimos que había que dar una respuesta a este aumento de robos”.