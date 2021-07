Tudela volverá a controlar el acceso a la plaza de los Fueros el 24 de julio

sábado 24 de julio, fecha en que hubieran comenzado las fiestas patronales de no haber pandemia, el mismo dispositivo de control de acceso restringido a la céntrica plaza de los Fueros con el objetivo de evitar posibles aglomeraciones. De este modo, ese día, a partir de las 11 horas, se cerrará la entrada a la citada plaza en tres puntos (calle Muro, pasadizo de la Casa Cuna y trasera de la Casa del Reloj, en el paseo del Queiles), y se controlarán los otro cuatro accesos por las calles Yanguas y Miranda, Gaztambide-Carrera, Eza y Ugarte Doña María con el fin de que no se supere el aforo máximo. Al igual que en 2020, será de 800 personas en la plaza, toda vez que es el que se calcula viable para garantizar la distancia interpersonal. El Ayuntamiento de Tudela pondrá en marcha el, fecha en que hubieran comenzado las fiestas patronales de no haber pandemia, el mismo dispositivo decon el objetivo de evitar posibles aglomeraciones. De este modo, ese día, a partir de las 11 horas, se cerrará la entrada a la citada plaza en tres puntos (calle Muro, pasadizo de la Casa Cuna y trasera de la Casa del Reloj, en el paseo del Queiles), y se controlarán los otro cuatro accesos por las calles Yanguas y Miranda, Gaztambide-Carrera, Eza y Ugarte Doña María con el fin de que no se supere el aforo máximo. Al igual que en 2020, será de 800 personas en la plaza, toda vez que es el que se calcula viable para garantizar la distancia interpersonal.

El dispositivo de ese día estará integrado por Policía Foral, Municipal, Nacional y Guardia Civil -esta última se encargará del refuerzo de vigilancia en los polígonos industriales-. En concreto, en total habrá activas siete patrullas de Policía Local, operativos de la comisaría de Policía Foral con refuerzo de agentes de la Unidad de Intervención de la central de Pamplona y operativos de Policía Nacional con soporte de la UIP.

Los agentes, “además de velar por lo que pueda ocurrir desde las 11 horas, con rondas por los almuerzos de las terrazas, se desplegarán, una vez pasadas las 12 horas, para vigilar las calles y bares del Casco Antiguo, donde se recuerda que únicamente se puede consumir en las terrazas sentados, no de pie en grupos por la calle”, informó ayer el Ayuntamiento.

“En todos los casos, la mascarilla, si no se está consumiendo, es obligatoria en los interiores y hay que respetar el aforo de los locales y el distanciamiento social”, dijo, al tiempo que indicó que Protección Civil colaborará en labores de información desde los puntos de control de acceso a la plaza de los Fueros. Por otra parte, “además del control de accesos a la plaza, se vigilarán las consideradas ‘zonas calientes’, incluidas aquellas como el paseo del Prado, donde se pretende evitar que se concentren grupos de consumo de alcohol (botellones)”, añadió.

CUMPLIR CON LAS MEDIDAS

segundo año consecutivo sin fiestas patronales tras la celebración de una Junta de Seguridad especial con representantes de los cuerpos policiales que operan en la ciudad. El alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, anunció este miércoles la repetición de este dispositivo policial de seguridad en el

Volvió a pedir “responsabilidad” a los ciudadanos y que no se acuda a actos que no están programados. “La mejor medida de seguridad es no estar en la plaza esa mañana del 24 de julio, no bajar la guardia y cumplir con todas las medidas sanitarias ya que el virus sigue entre nosotros”. En este sentido, cabe recordar que en 2020, tan solo accedieron a la plaza unas 150 personas, y los almuerzos previos al cohete reunieron a una décima parte de personas de lo normal. Toquero indicó que estos operativos de control estarán vigentes del 24 al 30 de julio.

Desde el consistorio se recordó que se mantiene la prohibición de los botellones o el uso de altavoces o dispositivos por parte de los bares y establecimientos hosteleros para la emisión de música en la calle. Por otra parte, no se concederán licencias para nuevas ampliaciones en las terrazas de los bares del 24 al 30 de julio “ya que no hay fiestas y las licencias están concedidas ya al máximo de su capacidad”. Tampoco está permitido hacer brasas para almuerzos o comidas en la calle.

Por otra parte, en esa semana se controlarán los aforos en peñas y sociedades gastronómicas, además del cumplimiento de las medidas sanitarias en el recinto que ocuparán los feriantes en el polígono La Barrena. “También se pondrá especial cuidado en el orden de acceso a los espectáculos programados en la plaza de toros y para la misa de Santa Ana del 26 de julio, tras la que se podrá visitar a la patrona en la catedral siguiendo un circuito de entrada y salida por separado”, dijeron desde el Ayuntamiento de la capital ribera.