La Ribera, récord de solidaridad

Movimiento Ultreya, una iniciativa promovida por personas de todo tipo que consiste en recorrer 2.300 kilómetros en bicicleta por toda España, divididos en 15 etapas con el objetivo de recaudar fondos para Cáritas que, además, tienen que gastarse en el comercio de cada zona, como una forma más de apoyar a este sector tan sacudido por la pandemia.

La de Tudela, a donde el grupo de ciclistas llegó desde Laguardia, fue la novena etapa, en la que desde Rincón de Soto estuvieron acompañados por miembros del Club Ciclista de Murchante. Y, además, la más satisfactoria, ya que marcó un récord de recaudación.

Si en el resto de paradas se recogieron entre 500 y 2.847 euros, la Ribera dio el ‘do de pecho’ y logró la mayor cantidad hasta el momento con 9.752 €. Además, y también como novedad, se repartirá no solo a Cáritas, sino también al Capacico de Villa Javier.

DONACIÓN DE EMPRESAS

la colaboración de dos empresas. Por un lado, 1.484 kilos de pollo, valorados en 7.652 € y que serán para el Capacico, y Mecacontrol, que también entregó gratuitamente 1.000 mascarillas de las que fabrica. Con su venta, y la aportación de la Asociación de Empresarios de la Ribera (AER) y otras empresas de la zona, se lograron los 2.100 euros restantes para Cáritas que, además, la entidad tendrá la obligación de gastar en el comercio local. Y, todo, gracias fundamentalmente a. Por un lado, Uvesa , que donó, valorados en 7.652 € y que serán para el Capacico, y Mecacontrol, que también entregó gratuitamentede las que fabrica. Con su venta, y la aportación de la(AER) y otras empresas de la zona, se lograron losrestantes para Cáritas que, además, la entidad tendrá la obligación de gastar en el comercio local.

Ayer, los 10 ciclistas del Movimiento Ultreya continuaron camino hasta Huesca y le quedarán 4 etapas más a Alcañiz, Teruel, Cuenca y la última a Madrid.

Queiles de Tudela. Al mismo asistió el alcalde de la ciudad, Domingo Sánchez, entidad que ha sido la encargada de organizar toda su llegada a la capital ribera y también de conseguir el dinero recaudado. El acto oficial de recepción de esta iniciativa tuvo lugar en el paseo del. Al mismo asistió el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero , y el presidente de la Asociación de Empresarios de la Ribera,, entidad que ha sido la encargada de organizar toda su llegada a la capital ribera y también de conseguir el dinero recaudado.

A ellos se sumó también el joven fontellero Álex Ruiz, recientemente proclamado campeón de España de Supermoto Road 450 y que actuó como embajador en la zona.

2.300 KILÓMETROS

El primero en intervenir fue Juan Ignacio Fernández López, promotor de esta iniciativa y profesor en Alcalá de Guadaira (Sevilla), de donde procede el grupo de ciclistas voluntarios, entre los que hay sanitarios, bomberos o albañiles.

Y explicó el origen de Ultreya. “Es un sueño para una bonita historia. En 2020 vivimos algo que la especie humana no imaginaba. Empezamos a hablar con mucha gente y todo desembocó en esto. Somos gente del pueblo que nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer cosas grandes. Recogeremos 25.000 o 30.000 euros, que igual no es mucho, pero el hecho en sí ya es suficiente. Hemos descubierto muchísimos buenos corazones”, recalcó no sin antes agradecer la colaboración de todos los implicados.

Los participantes añadieron que ya han completado 1.400 de los 2.300 kilómetros previstos y que hasta su llegada a Tudela habían recaudado 11.428 euros. Fueron 2.500 € en la salida, en Alcalá de Guadaira, a los que se sumaron 1.027 en Córdoba; 1.127 en Cáceres; 2.847 en Salamanca; 1.027 en Tábara (Zamora), una localidad de apenas 800 habitantes; 1.000 en Valladolid; 700 en Burgos; 500 en Santander; y 700 en Laguardia. Con los 9.752 euros logrados en Tudela, la cantidad total ya asciende a 21.180 euros.

APOYO EN LA RIBERA

El presidente de AER, Domingo Sánchez, reconoció que cuando les hicieron llegar este proyecto vieron que tenían que apoyarlo. “Y ayudar al comercio y entidades sociales. No lo dudamos y empezamos a movernos hasta que ha sido una realidad”, indicó.

A partir de ahí, Movimiento Ultreya entregó el cheque de 2.100 euros a Maite Martiartu, representantes de Cáritas en Tudela y que trabaja en toda la comarca. “Supone mucho para nosotros. Gracias a Ultreya por soñar con la solidaridad, a AER, a las empresas donantes... Cáritas pone a la persona en el centro, pero tampoco olvidamos al comercio local, que es vida. Creemos en compartir y en soñar con una sociedad más igualitaria”, afirmó.

A continuación se anunció la donación de 1.484 kilos de pollo por parte de Uvesa, valorados en 7.652 euros, que se entregaron a El Capacico, un economato en el que pueden recoger comida las personas más necesitadas de forma gratuita, a través de un sistema de vales. En su representación acudió Manuel Campillo, que quiso agradecer el gesto de esta empresa y de toda la organización. “Significa muchísimo. Nosotros mediamos entre la solidaridad de la gente y quien más lo necesita. Mucha gente pequeña ayuda a cambiar el mundo y hay particulares y empresas de la Ribera que son muy generosas”, destacó.

El último en intervenir fue el alcalde, Alejandro Toquero, quien también señaló que, al conocer el proyecto, vieron que había que ayudar. “Y todavía es más orgullo si el destino es Cáritas, El Capacico y el comercio local”, afirmó.

número 1 en solidaridad de esta iniciativa”, dijo. Además, destacó la unión de empresas y, en especial, la aportación de Uvesa y Mecacontrol. “Ayudan a quien lo pasa peor. En este tiempo ha sido fundamental intentar que no se bajaran las persianas de negocios porque luego es muy difícil levantarlas. El Ayuntamiento eliminó tasas, dio ayudas directas y la campaña de bonos del comercio ha sido un éxito. Y estamos orgullosos de ver que Tudela, de momento, es la”, dijo.

El acto concluyó con la entrega de regalos a la Asociación de Empresarios y a Cáritas. También se dio un regalo a Reme Pablos, trabajadora de la asociación para agradecerle toda la implicación y trabajo con Ultreya.