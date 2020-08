Actualizada 13/08/2020 a las 09:38

Agentes de la Policía Foral, adscritos a Tráfico-Tudela, investigan a un vecino de Pedrola (Zaragoza) de 56 años por un delito contra la seguridad vial tras comprobar que ha perdido todos los puntos del permiso de conducir y no ha realizado el correspondiente curso de reeducación y sensibilización vial.



Los hechos han tenido lugar a las 00:30 horas en el centro urbano de Castejón, al observar los agentes un conductor que circulaba sin cinturón de seguridad, por lo que le han dado el alto tras lo que han comprobado que su permiso carecía de vigencia.



El conductor, al igual que una pasajera, han sido denunciados por no llevar abrochado el cinturón de seguridad (200 euros de sanción) y las tres personas que viajaban en el vehículo, que no son convivientes, por no hacer uso de la mascarilla.

Te puede interesar

Te puede interesar