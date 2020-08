Barillas: calma, buen aceite y buen vino

Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

Lindando por el norte con el paraje natural de la laguna de Lor, y caracterizada por sus campos de olivos milenarios, en Barillas se mezcla la calma de ser un pueblo que no llega a los 300 habitantes y la comodidad de sus buenas comunicaciones, a 1 kilómetro de la carretera N-121-C hacia Tudela y Tarazona, y a escasos kilómetros de otras villas de interés turístico por sus monumentos como Cascante y Ablitas.

Sin embargo, pese a su pequeño tamaño, es un municipio con gran calidad de vida por sus amplias casas, y por ser un lugar donde se come bien.

Y es que la villa posee dos bodegas de vino (Magaña y Ubeta, la segunda de ellas de producción ecológica), el trujal de aceite cooperativo de San Miguel y la empresa cárnica Embutidos San Antón. Además, es la localidad más pequña de la Ribera que cuenta con piscinas municipales.

Por otra parte, aunque la villa se asiente sobre un terreno rojizo y arenoso, cuenta con la frescura que aporta el cauce del Queiles a su paso por el oeste del pueblo, donde hay situados unos merenderos en los que sentarse a comer.

Además, Barillas tiene gran patrimonio histórico en el que se puede ver el legado compartido por las culturas cristiana y musulmana, que se puede contemplar en la parroquia de San Miguel, donde se conservan restos de una torre mudéjar de ladrillo con estampado de rombos.

José Antonio Antón, poeta, maestro jubilado y antiguo alcalde de Barillas: “Esta tierra de olivos que me ha visto nacer inspira muchos de mis poemas”





José Antonio Antón vive su pueblo de forma intensa. Siempre que se le necesita, ahí está para ayudar a llevar el mayo, o para preparar el calderete popular de después. En sus 66 años de vida, el maestro jubilado, que también fue alcalde del municipio en la legislatura 1999-2003 (periodo en el que se inauguraron las piscinas municipales, en el verano de 1998), sólo se había perdido las fiestas de San Miguel-no sin gran pena-un año: el que le tocó el servicio militar obligatorio.

GASTRONOMÍA Y LITERATURA LOCAL

Además, Antón es un escritor y poeta nato, por lo que rara es la vez que no aparece un texto suyo en los programas de fiestas del pueblo o en cada acontecimiento importante. Al preguntarle sobre qué escribe, Antón responde orgulloso: “Esta tierra de olivos que me ha visto nacer inspira muchos de mis poemas”. Ante este nuevo verano sin fiestas, esta vez por motivo de la pandemia, Antón afirma: “Un verano sin nuestras fiestas y las de los pueblos de alrededor es como adentrarse en el invierno sin pasar por el verano”.

En Barillas, la peculiar planta silvestre del hinojo, conocida localmente como “cenojo”, es cocinada de muchas formas: cocida en tortilla, con un guiso de harina o como condimento en las tostadas, entre otros. Este año, Antón iba a presentar las bolas de carne con cenojo a modo de pincho durante las Jornadas del Cenojo, que iban a tener lugar en Barillas los días 25 y 26 de abril, pero se cancelaron por la crisis del coronavirus. Al no poder celebrarse, Antón subió un vídeo a Youtube cocinando el plato para que todo el mundo pudiera realizarlo desde casa.

Hace tres años, Antón también fue protagonista de las Jornadas de la Verdura de la Ribera por motivo de su otra afición, la escritura, al ganar el primer premio por su poema (una décima) dedicado al aceite de su pueblo.

Por otro lado, tras más de 37 años dedicado a la educación en los colegios públicos de Cascante y Ablitas, el barillero echa en falta los años en los que había escuela en su pueblo. “Aunque sé por propia experiencia las dificultades que se atraviesan en un colegio pequeño, ir a la escuela en tu pueblo te hace tener un arraigo más profundo a tu villa”, explica, a lo que añade que “a las calles sin niños en invierno parece que les falte alma”.

José Ramón, alcalde de Barillas: “Lucho cada día para que mi pueblo sobreviva y crezca”





¿Cuál es la perspectiva de futuro de un municipio tan pequeño?

El pueblo ahora tiene 234 habitantes y tenía 214 en 2009. Aunque la diferencia sea pequeña, lo importante es que avanza hacia adelante.

¿Le preocupa la despoblación?

Muchísimo. Aquí vive mucha gente mayor y es más complicado llenar el pueblo con nuevas generaciones, porque se suelen ir fuera. Mientras tanto, da pena ver las casas que se van quedando vacías. Yo, desde mi posición, lucho cada día para que mi pueblo sobreviva y crezca, aunque sea poco a poco.

¿Qué se va a hacer para promover que la gente se quede en el pueblo?

Uno de mis principales objetivos como alcalde es promover suelo para que los jóvenes del pueblo se queden en Barillas o para gente de Tudela que quiera vivir en una casa a un precio más barato. Para ello, se hizo un nuevo plan municipal en 2011, con el boom de la inmobiliaria, pero la realidad hoy en día es otra, ya que con la crisis es inviable construir las urbanizaciones que se habían planteado.

¿Qué le diría a alguien que esté planteándose vivir en Barillas?

Tiene la paz de un pueblo chiquitín pero la comodidad de que está muy bien comunicado. Además, es un entorno muy agradable: tenemos piscinas municipales, parques, buenos vinos, buen aceite y buenos embutidos.

¿Cuáles son los próximos proyectos que se van a realizar?

A corto plazo, el presupuesto del Ayuntamiento se va a centrar en ir salvando el tema de la pandemia y los gastos que vaya generando.

¿Y a largo plazo?

Tenemos pendiente arreglar el alero de madera de la fachada del Ayuntamiento, que está bastante deteriorado. También necesita una reforma la calle Palomina, pero estamos esperando a que salgan ayudas. Además, estamos trabajando para que se instale lo antes posible la fibra óptica en el pueblo, que tenía que haber estado ya desde principios de este 2020 y se ha echado aún más en falta en el período del confinamiento, a la hora de realizar las tareas escolares y el teletrabajo.

¿Cómo se han vivido el confinamiento y la crisis del coronavirus en un pueblo tan pequeño?

Como la mayoría de los vecinos son personas mayores, uno de los grupos más vulnerables al virus, había mucha preocupación y cautela al respecto. También, al ser un pueblo muy pequeño, ha sido más fácil aislarse y controlar en qué círculos se ha movido cada persona. Quizá eso haya facilitado que no hayamos registrado ningún contagiado por covid-19.

Eso es para estar orgullos.

Sí, la gente del pueblo ha respondido con muchísima responsabilidad y espíritu colaborador. Los más jóvenes eran los que se encargaban de ir a por la compra y hacer recados a los mayores para ayudar a que se expusieran lo mínimo al virus.

Estamos en la semana que se celebrarían las fiestas en honor a San Miguel, ¿cómo se ha vivido la suspensión?

Sí, serían ahora, del 5 al 9 de agosto. Antes eran en septiembre pero se cambió la fecha hace muchos años porque en verano es cuando más gente hay en el pueblo. Da mucha pena porque son los días de más encuentros entre personas del pueblo de todas las familias y generaciones. Se sueln juntar a comer, cenar o tomar algo en la plaza y en las peñas, pero este año esas situaciones serían inviables.

¿Qué se va a hacer con el presupuesto de fiestas?

Eran 80.000 euros y se van a destinar a ayudar a empresas, autónomos y a las familias que más lo necesiten tras los estragos que se están sufriendo con esta crisis.

¿Qué otras fiestas se celebran a lo largo del año?

La patrona de Barillas es Santa Bárbara, que se celebra el 10 de diciembre con una misa popular y una comida en el club de jubilados. Después, en la sobremesa, se hace un café-concierto. También celebramos las hogueras de San Antón, en la noche del 16 al 17 de enero. Sin embargo, nuestra seña de identidad indiscutible es en San Isidro, el 15 de mayo. Ese día, los jóvenes del pueblo van a la chopera de Barillas, cortan un chopo y lo ponen atado con cuerdas en medio de la plaza para que dé buena cosecha.

¿Se ha planteado alguna alternativa cultural?

Este año nos hemos apuntado a la red de localidades que forman parte del programa de arte y ruralidad Landarte que ofrece el Gobierno de Navarra a muncipios pequeños. Estamos esperando a ver qué actividades culturales nos ofrece para agosto y septiembre.

Cero contagiados por covid-19 en una villa con gran sentimiento de unión

Al echar la vista atrás, el alcalde de Barillas, José Ramón Martínez, recordó cómo, a mitades de marzo, el miedo y la incertidumbre generados por la pandemia del coronavirus llegaron al pueblo sin previo aviso. “Nos pilló sin mascarillas ni nada”, confesó.

Sin embargo, en medio de todo el caos, un grupo de Ablitas, localidad vecina y con la que mantienen un estrecho vínculo, fabricó centenares de mascarillas de tela y les ofrecieron unas 500 para que pudieran repartirse un par a cada vecino de Barillas. El Ayuntamiento posteriormente les pagó los gastos relativos al material empleado, pero Martínez aseguró que nunca olvidará ese detalle. “No puedo mostrarles otra cosa que un profundo agradecimiento por su gesto de solidaridad en un momento tan complicado”.

UNIDOS POR LA RESPONSABILIDAD

Al pertenecer gran parte de la población a un grupo de riesgo por la elevada media de edad del municipio, la crisis del coronavirus se vivió con mucho cuidado.

Como recuerdan sus vecinos, la ruptura de rutinas tan asentadas como juntarse para tomar el vermú y jugar a las cartas en el bar Míchel o pasear por los olivares que rodean al pueblo fue muy dura para todos. Sin embargo, y a pesar de la gran afición por los huertos que se tiene en la villa, en su mayoría entendieron que “si no toca salir, no se sale”, como dijo Martínez en reiterados discursos. Lo que caló el mensaje de responsabilidad, junto con el hecho de que es uno de los municipios menos poblados de la Ribera, ha contribuido a que no se registrara ningún caso por coronavirus en el pueblo, hecho del que se sienten orgullosos.

Por otra parte, los barilleros y barilleras reconocen que la cuarentena se hizo más llevadera que en grandes ciudades, ya que las casas del pueblo son amplias y la mayoría dotadas de un buen jardín al que poder salir a tomar el sol.

CLAVES



Alcalde. José Ramón Martínez Zardoya (Agrupación Independiente de Barillas 1).

Habitantes. 234 habitantes 2019 y 214 en 2009.

Afiliados a la Seguridad Social. 26.

Extensión. 2,9 kilómetros cuadrados. Limita con Cascante por el norte, con Ablitas por el este, con Tarazona y Malón (Aragón) por el sur, y con Monteagudo y Tulebras por el oeste.

Principales cultivos. Olivo, viña, almendra y cereal.

Ganadería. Ovina y avícola.

Número de viviendas. 70.

Industria. Trujal cooperativo de aceite, Embutidos San Antón, Bodegas Magaña y Bodegas Ubeta (vino ecológico).

Consultorio médico. Calle La Cuesta, 13 (948 81 67 50). Lunes, miércoles y viernes.

Otros servicios. Piscinas municipales, club de jubilados, supermercado, podología y venta de productos cárnicos en embutidos San Antón.

Presupuesto 2020. 237.000 €.

Fiestas de verano. Del 5 al 9 de agosto, en honor a San Miguel. rona es Santa Bárbara el 10 de diciembre.