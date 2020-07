Un centro de día y un nuevo salón de actos, proyectos para Cadreita

Actualizada 22/07/2020 a las 06:00

Cadreita, localidad ribera congozante del paraje desértico de las Bardenas Reales, es conocida por sus espectáculos taurinos de calidad, que cada año tenían lugar durante sus fiestas patronales en honor a San Miguel, celebradas del 15 al 22 de julio, entre San Fermín y Santa Ana. Antes, la semana festiva tenía lugar en torno al 29 de septiembre, día del santo, pero hace años que se cambiaron al verano por votación popular, coincidiendo con el fin de semana en el que se celebraban las Fiestas de Juventud de la localidad, que ahora han intercambiado la fecha con las patronales.

Sin embargo, este año, a causa de la crisis sanitaria que se está atravesando, la plaza de Cadreita ha permanecido sin reses y en silencio durante los ocho días señalados, y han sido pocos los vecinos que portaban durante estos días, de forma simbólica, su pañuelico rojo anudado al cuello.

El único evento festivo del que han disfrutado los cadreitanos y cadreitanas fue el concierto del sábado por la tarde en el parque de San Antón, a cargo del grupo local Jesuses and more. Eso sí, adaptándose a las normas vigentes de distanciamiento, con 110 sillas colocadas a metro y medio de separación una de otra.

CONCIERTOS AL AIRE LIBRE

Y es que, por responsabilidad social y para evitar nuevos contagios, todos los actos del programa festivo han sido cancelados. Es por eso que el Ayuntamiento de Cadreita, liderado por su alcaldesa, Berta Pejenaute Prat, ha destinado la cantidad de dinero reservada para las fiestas a organizar, durante los fines de semana de julio y agosto, conciertos al aire libre los sábados y actuaciones infantiles los domingos, ambos eventos en el céntrico parque de San Antón.

El resto del presupuesto se ha empleado en gastos generados por la pandemia, como el reparto de mascarillas y guantes a los vecinos de la localidad, material de protección para los trabajadores, desinfección diaria de calles y entradas a establecimientos y la creación de bonos sociales para fomentar el consumo local en comercios y Pymes tras la crisis. Además, queda abierta la partida del presupuesto dedicada a los posibles futuros gastos que haya que cubrir por el virus.



FUTUROS PROYECTOS

En cuanto a los nuevos proyectos previstos en Cadreita, cabe destacar la creación de un centro de día, que estará disponible en los próximos meses. También se está construyendo un salón de actos anexo al centro cívico, que se inaugurará pronto. Como novedad, se está diseñando un párking para autocaravanas en las afueras de la localidad. También se va a dar cobijo a varias familias en Viviendas de Protección Oficial que se están habilitando actualmente.

En referencia a más obras municipales, se están adecuando los parques infantiles y se va a proceder a arreglar los merenderos de las piscinas municipales. Además, se están reformando puntos céntricos como la avenida de Navarra en su totalidad y parte de la calle Bodega.

JESÚS NIEVA OZCOZ - ESCRITOR Y MÚSICO LOCAL: "NUNCA EN MI VIDA ME HE PERDIDO LAS FIESTAS. MI DÍA FAVORITO ES EL DEL SANTO"

Jesús Nieva Ozcoz es un cadreitano muy ligado a la actividad cultural de su villa. Ejerce como profesor de Religión y Literatura en el Colegio San Francisco Javier de Tudela, pero, además, es autor de 4 novelas; integrante (junto con Jesús Cambra y Miguel Ángel Vicioso) del grupo local Jesuses and More; director del coro infantil de la iglesia; y dinamizador del Festival Local de la Canción y de los belenes vivientes de la localidad cuando fue concejal de Cultura en la anterior legislatura (2015-2019). En sus 60 años de vida, reconoce no haberse perdido nunca las fiestas de su pueblo. “Siempre me iba de vacaciones después. El día del santo es mi favorito y participo en la Aurora tocando la guitarra. Ver a todos los vecinos reunidos en la procesión es algo mágico”, explica Nieva, quien también destaca el día del cohete como uno de sus preferidos.

Sobre el grupo de música, que suele actuar en eventos como bodas y otras celebraciones, indica que este año no va a atender este tipo de contrataciones privados. Actuaron en Cadreita este sábado y el anterior en Corella, siempre manteniendo las medidas de seguridad, aunque durante el confinamiento, Nieva no ha faltado a su cita en el balcón tocando la guitarra para sus vecinos.

CLAVES

Alcaldesa. Berta Pejenaute Prat (Navarra Suma).

Habitantes. 1.964 en 2019. En 2009 había 2.099.

Extensión y límites. Su término tiene 27,2 km cuadrados de superficie y limita al norte con Villafranca, al este con Valtierra, al oeste con Milagro y al sur con Alfaro (La Rioja).

Principales cultivos. Cereal, trigo, cebada y maíz (secano) y calabacín, berenjena, coliflor, tomate y pimiento (regadío).

Ganadería. Ovina, porcina y bovina.

Industria. Agroalimentaria.

Número de viviendas. 900.

Escuela. Colegio Público Doña Teresa Bertrán de Lis (162 alumnos).

Centro médico. Avenida de Navarra (948 40 66 73).

Otros servicios. Centro Cívico (948 84 48 94), Escuela de Música (948 43 61 43), ludoteca (de 0 a 3 años), polideportivo (948 83 63 42), biblioteca (948 40 65 96), Club de Jubilados (948 40 66 34), y equipo de fútbol (@CadreitaCF en Twitter ).

Presupuesto 2020. 3.114.103,18 euros.

Fiestas patronales. Cadreita celebra cada año, del 15 al 22 de julio, sus fiestas patronales en honor a San Miguel.