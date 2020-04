17/04/2020 a las 06:00

Con paso lento pero seguro, y ayudada por un andador, María Miramón Romano atravesó el miércoles el pasillo de la residencia Nuestra Señora del Rosario de Cascante entre los aplausos del personal para llegar a la sala donde también le esperaban sus compañeros con globos y otra ovación. Era el punto y final de una larga lucha contra el coronavirus al que, a sus 95 años, ha conseguido doblegar.

Una “lección de vida”. Así lo define la familia de la que fue el primer caso detectado en Cascante, a principios de marzo. Tras tres semanas de ingreso en el Hospital de Tudela, fue dada de alta y trasladada a la residencia de la localidad, donde ya ha completado el aislamiento en su habitación.

UNA LECCIÓN DE VIDA "INCREIBLE"

“Estamos ante una generación por la que, desde luego, hay que luchar y quedarnos en casa. Están demostrando no que son fuertes, sino lo siguiente. Nos están dando una lección de vida increíble”, afirma Miriam Aguado Sáez de Guinoa, una de sus sobrinas, viuda y sin hijos.

“Es una mujer a la que le ha tocado sufrir bastante en la vida por salud, pero es muy fuerte. Hace años pasó un cáncer de garganta, el verano pasado la operaron de una obstrucción intestinal y después estuvo recuperándose de la intervención dos meses en la residencia... Utiliza inhalador desde hace tiempo porque tiene un poco de fatiga, pero es de hierro”, indica Miriam, hija de José Aguado Miramón, el mayor de los sobrinos carnales de María.

ANTES DEL ESTADO DE ALARMA

Como explica Miriam Aguado, su tía vivía en su domicilio de su localidad natal, a la que regresó tras vivir muchos años en Barcelona una vez que se jubiló su marido. Un municipio del que, no obstante, nunca se había desvinculado, ya que acudía siempre en verano a Cascante.

“Estaba en su casa con una cuidadora que iba a horas, porque ella tiene mucho carácter y no quería una persona todo el día ya que se hacía su comida y todo. Estaba perfectamente”, apunta. Añade que, no obstante, en la primera semana de marzo, antes de decretarse el estado de alarma, “se encontraba un poquito más cansada y mareada”. “Llamé al médico y vio que no respiraba bien, por lo que decidió mandarla al Hospital de Tudela. Fue mi padre con ella y, como era cuando empezaban los casos de coronavirus y estaba el protocolo activado, le hicieron la prueba y mandaron a mi padre a casa diciéndole que no saliera, por si acaso, porque había estado con ella. Al día siguiente nos dijeron que era positivo y, a los que estábamos alrededor de ella, como no teníamos síntomas, que estuviéramos vigilando un poco pero que hiciésemos vida normal”, comenta.

PREPARARSE PARA LO PEOR

María Miramón permaneció tres semanas en el hospital aislada en planta, con oxígeno, pero sin llegar a ingresar en la UCI. Un tiempo en el que la familia no pudo estar con ella, aunque mantenían contacto diario con el hospital. “Los primeros días de ingreso nos llamaron para decirnos que estaba muy mala y que nos preparásemos para lo peor. Al día siguiente dijeron que estaba un poco mejor, que necesitaba menos horas de oxígeno; y a los dos o tres días nos informaron que iba mejorando. Cuando pasaron unos días, las enfermeras nos llamaban, porque ella no podía coger el teléfono, y nos ponían con ella. Lo único que decía era que nos tenía que contar muchas cosas, que había gente muy ‘rara’. Y es que veía al personal sanitario con los trajes, y teniendo en cuenta que había ingresado cuando todavía no estaba el estado de alarma y no sabía lo que ocurría, decía... ¿pero esto? Cuando ya pudimos hablar con ella le intentamos explicar cómo estaba la situación, que no podíamos salir de casa... Pero, aunque se le ha explicado, no sé si realmente lo sabe porque le tocó esto antes del estado de alarma y no había escuchado ninguna noticia”, comenta Miriam Aguado, quien añade que recibió el alta del hospital el 27 de marzo, tras dar negativo.

Reconoce que cuando les dijeron que le iban a hacer la prueba del coronavirus les extrañó y que no se podían creer que fuera a tener esta enfermedad, ya que María Miramón apenas salía de su casa. “Solo salía cuando la llevábamos al podólogo, o a la peluquería una vez a la semana, porque siempre ha sido muy presumida. La compra se la llevaban de los comercios a su domicilio y mis padres, cuando salían a pasear a diario, iban a ver cómo estaba. Estaba perfectamente y nadie de su alrededor -la cuidadora, mi padre, un fisio que iba últimamente a darle algún masaje, etc.- han presentado sintomatología”, señala Miriam Aguado.

Al mismo tiempo, comenta que en el momento que ocurrió todo, no podía pensar que “iba a ser el primer caso de coronavirus de Cascante, y del hospital no lo sé, pero igual también porque era cuando se empezaba a hablar de eso”.

ALTA DEL HOSPITAL Y TRASLADO A LA RESIDENCIA

Tras recibir el alta fue trasladada a la residencia de Cascante para cumplir con el aislamiento establecido. “Está muy bien y ya se va a quedar allí. Siempre ha dicho que el día que no pudiese valerse por sí misma quería ir a la residencia. Ha sido siempre una persona muy social y en este centro hay mucha gente de Cascante a la que conoce. Ya estuvo el verano pasado 2 meses y estaba realmente más acompañada con la gente que en casa, además de que íbamos casi todos los días a verla”, comenta.

Durante este periodo de aislamiento en la residencia, donde le han hecho una segunda prueba que ha vuelto a dar negativo, el contacto de María con su familia ha sido a través de vídeos o videollamadas.

“Dice que tiene muchas ganas de vernos y contarnos muchas cosas, nos saluda y está contenta. También preguntaba por sus vecinas, que son súper buenas. Cuando llegó del hospital estaba muy desorientada, como es habitual en personas mayores. Sin embargo, en el vídeo que enviaron el día de Jueves Santo había dado ya un cambio enorme, con su cabeza recién lavada, etc. Ha sido siempre muy guapa, y tiene un pelazo y una piel increíble. Está genial, lo único es que le tenían que dar la comida triturada porque le costaba comer un poquito los alimentos”, señala, al tiempo que agradece el trabajo del personal de la residencia, entre ellos la enfermera, “que nos pone los vídeos”, o el auxiliar Carlos Magaña.

Miriam Aguado, que es farmacéutica y se encargaba de preparar la medicación mensual de su tía, dice que en el hospital “lo único que le han cambiado es de inhalador, y solo le han añadido una medicación supongo para que esté tranquila por la noche y no se canse”. A la hora de explicar cómo ha superado María al virus a su avanzada edad, afirma: “Siempre ha sido muy fuerte, y siempre ha tenido carácter. No se le pone nada por delante. Te dice lo que piensa, sin filtros”.

Días “duros” y de incertidumbre

Miriam Aguado no duda al afirmar que han sido días “duros” que la familia ha vivido con incertidumbre. Y es que a la enfermedad de su tía se unía su preocupación por su padre, que fue quien la llevó al hospital. “Yo esos días no había coincidido con mi tía porque me había ido de viaje, pero con mis padres, que lo han pasado muy mal, habíamos estado todos. Mi padre se sentía muy mal al no poder ir al hospital a verla.

Decía que parecía que la tenía allí abandonada. Ha sido duro”, señala. Añade que su abuela Aurora, hermana de María y de 93 años, “también estaba muy preocupada, al igual que otra hermana que tiene en Murchante, de 80 años”. “Además, aunque mi madre le lleva la comida, también lleva un mes y pico sola porque no podemos ir a verla por el confinamiento. Solo hablamos por teléfono”, dice. Reconoce que ahora ya han asimilado que María haya pasado el coronavirus, “pero es que al principio no nos lo podíamos creer”.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo