José Soto Bonel: “De no aplicarse las medidas previstas, estaríamos colapsados en apenas 4 días”

El economista ablitero José Soto Bonel lleva 35 años trabajando en la gestión de recursos sanitarios y 20 al frente del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, ciudad que se ha convertido en el epicentro nacional de la crisis del coronavirus. Nunca antes se había enfrentado a una situación semejante. Y lo hace ahora, siendo responsable de un centro público que cuenta con 5.000 profesionales y siempre con un espíritu optimista que desprende esperanza y que combina la frialdad de los números, con los que trabaja cada día, con el calor humano de quien sabe que, tras esas cifras, hay otras historias personales que requieren la mejor atención.



¿Cuál es la situación en la que se encuentra su hospital actualmente (esta entrevista se realizó a las 11.30 h. de ayer sábado)?

Estamos bastante mejor que otros centros de Madrid. Contamos con 896 camas de hospitalización, de las que tenemos ocupadas 519, con 344 pacientes por coronavirus. En la UCI tenemos 81 camas, de las que están ocupadas 63, con 46 positivos por coronavirus. Y en Urgencias tenemos a 5 personas en camas de aislamiento y 57 pendientes de darles cama. Es aquí donde está nuestra prioridad. El sistema sanitario está ahora mismo sobrecargado en Urgencias y hospitalización. Esto hace que, en caso de que ocurriese en Madrid un suceso con resultado de cientos de heridos, el sistema sanitario debería realizar un sobreesfuerzo que quizás no podría asumir.



Con el nivel de ocupación de camas con el que cuentan ahora, y viendo el ritmo de avance de la pandemia..., ¿cuál es la capacidad de admisión de nuevos casos de la que disponen para los próximos días?

Si no hubiera alternativa a esta situación, estaríamos colapsados en apenas 4 días. Pero la buena noticia es que sí hay alternativas. Son absolutamente excepcionales, pero las hay. Así, el Ejército está habilitando en Ifema un hospital de campaña con 5.500 camas de las que las primeras 500 estarán operativas mañana (por hoy) domingo. Las clínicas privadas están asumiendo enfermos derivados de los hospitales públicos y, además, se están medicalizando hoteles para atender allí a aquellos pacientes que se encuentren en la recta final de su tratamiento y recuperación. Estamos hablando de un reto difícil, pero no imposible de superar.



¿Cuántos fallecidos han registrado en el Clínico hasta la fecha?

Superamos los 30. La gran parte han sido casos de gente mayor y con patologías previas. También tuvimos un caso de un paciente de unos 40 años pero inmunodeprimido y con un cáncer en estado muy avanzado.



¿Qué evolución en el avance de la pandemia en España podemos esperar en el punto en el que nos encontramos?

Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un virus nuevo y frente al que nadie ha tenido tiempo de generar las defensas necesarias en su sistema inmunológico para hacerle frente. Tampoco contamos, por el momento, con un tratamiento o vacuna que haya resultado eficaz al 100% para lograr eliminarlo. En el peor escenario posible, en el de que no se lograse atajar el virus y no se adoptasen las medidas preventivas puestas en marcha, los especialistas hablan de que el 70% de la población mundial resultaría afectada. Esto en España supondría hablar de 42 millones de contagios y, atendiendo al índice de mortalidad establecido en un 1%, de 420.000 fallecidos. Estas son cifras de máximo, pero por eso es tan importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, quedarse en casa y, así, cortar la transmisión. Hay virus como la gripe normal que provocan un porcentaje mayor de muertes, pero la diferencia es que no son tan contagiosos como este coronavirus. Y, sobre todo, la gran diferencia es que para la gripe común contamos con vacunas y tratamiento que, además, se adaptan a las mutaciones que pueda experimentar ese virus cada temporada.



¿Cómo avanzan las investigaciones hacia esa tan ansiada vacuna?

En el Clínico estamos inmersos en un proyecto de investigación europea para desarrollar tratamientos para los afectados. Sé que en Barcelona también están colaborando en la búsqueda de una vacuna, además de las iniciativas puestas en marcha en otros países. Si no conseguimos un tratamiento o vacuna a corto plazo, y por corto plazo me refiero a tenerla disponible en menos de un año, el coronavirus permanecerá durante toda esta temporada de infección en la que nos encontramos y, probablemente, continuará durante el próximo otoño-invierno con nueva fuerza. Pero en cuanto tengamos esta vacuna, el coronavirus se convertirá en lo que son otros, pudiéndose atajar como el citado de la gripe común y reduciendo los casos de contagiados y fallecidos.



Uno de los debates abiertos estos días versa sobre la posibilidad de realizar una selección de pacientes para su atención en función de su mayor o menor esperanza de vida. ¿Estamos cerca de este escenario?

La Sociedad Española de Medicina Intensiva está debatiendo ahora sobre este supuesto pero, por el momento, no ha emitido ninguna recomendación a los Gobiernos. Este debate se ha generado porque en Italia parece que sí se ha adoptado alguna medida al respecto, pero hay que aclarar que se trata de un debate en el que los gestores de asistencia sanitaria no podemos entrar, ya que los que deben pronunciarse y dar instrucciones al resto del sistema sanitario son los especialistas de medicina intensiva y de ética asistencial. En cualquier caso, y por mi experiencia profesional, creo que esta situación no pasará.



¿Cuándo calcula usted que España podría regresar a un escenario de normalidad como el que teníamos hace apenas una semana?

Primero tendríamos que saber cuándo alcanzaremos el punto máximo de contagios. Aquí en Madrid prevemos seguir en crecimiento de casos durante los próximo 8 o 9 días, con lo que llegaríamos a la cima de la curva de evolución sobre el 28 o 29 de marzo. Será entonces cuando se abrirá un escenario en el que seguirá habiendo nuevos casos de contagio, pero en el que las altas empezarían a superar a los ingresos. En China lo han logrado en cuatro meses, y nosotros estamos a punto de cumplir dos, con lo que nos quedarían otros dos y nos plantaríamos en una situación más positiva a mediados o finales de junio. ¿Esto quiere decir que todavía nos restan dos meses de confinamiento? No lo sé, porque todo dependerá de la capacidad que tengamos entre todos de conseguir cortar sus vías de transmisión, pero imagino que estas medidas tan restrictivas no se prolongarán más allá de esos dos meses.



Otro de los debates que ha llegado a la población es la conveniencia o no de contar con más recursos en el sistema sanitario para afrontar crisis de esta magnitud.

Ahora nos encontramos ante una situación excepcional que ha requerido la adopción de medidas excepcionales. Se ha incrementado la dotación de profesionales, se han habilitado más camas y se cuenta con mayor número de Equipos de Protección Individual (EPI). Pero el sistema sanitario no puede asumir esta situación permanentemente en épocas de atención ordinaria ya que supondría un coste inasumible. Tenemos que gestionar el sistema para lo normal..., y no para lo excepcional.



Una gestión para algo tan excepcional como esta crisis que no se enseña en las facultades.

Así es. Nadie te puede preparar para algo así, sobre todo, porque nunca antes había ocurrido algo así. Tras los atentados del 11-S en EE UU o los del 11-M en Madrid, las universidades incluyeron en su formación el modo en el que afrontar crisis como esa. Ahora estamos aprendiendo, día a día, sobre cómo gestionar una crisis, y todo lo que aprendamos se estudiará en las facultades para poderlo aplicar en el futuro.



“Es vital que la gente entienda que debe quedarse en su casa”

La polémica política que subyace tras la crisis sanitaria es si el Gobierno ha actuado o no con la diligencia y premura necesarias.

Discutir ahora sobre si se ha hecho bien o mal no tiene mucho sentido, ya que, entre otras cosas, eso ya forma parte del pasado. Ahora tenemos que estar en la lucha y aplicando, de la mejor forma posible, una estrategia de ‘guerra’ contra un virus desconocido hasta ahora. Y esto requiere no despistarse en nada más que no sea esto. Acabemos con la enfermedad y, luego, ya tendremos tiempo de pasar factura, si es que hay que pasarla.



¿Ha sufrido casos de contagio en su entorno más personal?

Sí. Y todos lo han superado sin necesidad de hospitalización. Las estadísticas nos muestran que del total de contagios detectados solo el 5% requiere ingreso, lo que supone que el 95% restante supera la enfermedad con síntomas muy leves. La clave está en conseguir que ese 5% no nos llegue a los hospitales a la vez. Y ahí es vital cortar la transmisión. Por eso, desde mi puesto, no puedo dejar de agradecer los ánimos en forma de aplausos que cada día nos llegan de la población, pero tampoco puede dejar de señalar que es vital que la gente entienda que debe quedarse en casa y no salir a la calle tan alegremente como estamos viendo en algunos casos.



Además de su labor como director gerente del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, también es presidente de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios Sanitarios (OIPSS), una entidad que engloba a 70.000 hospitales y clínicas públicas y privadas. ¿Qué se puede hacer desde la OIPSS para frenar esta pandemia?

El coronavirus ha llegado a Latinoamérica más tarde que a Europa, con lo que tenemos una oportunidad excelente de aplicar allí todo lo que vayamos aprendiendo aquí, como nosotros estamos haciendo con lo aprendido en China anteriormente. La esperanza es que, antes de que la pandemia se generalice en Latinoamérica con la llegada del frío, podamos contar ya con tratamientos o vacunas. En cualquier caso, desde la OIPSS ya estamos trabajando para que todos los avances conseguidos en Europa se transmitan lo antes posible al otro lado del Atlántico para atajar su progresión.



Afirma que usted no es sanitario para poder pronunciarse sobre cuestiones relativas a este campo, pero sí es economista. Por tanto..., ¿qué opina de la crisis económica que está generando esta pandemia? ¿Saldremos, como dicen desde el Gobierno, todos juntos y sin dejar a nadie atrás?

El propio presidente del Banco de España afirmó hace unos días que saldremos todos juntos, pero también que saldremos todos mucho peor. Lo que nos han enseñado crisis económicas anteriores, con la del 2008 como referencia más cercana, es que sus efectos siempre los sufren las clases más desfavorecidas. Nos enfrentamos pues a una crisis importante, hablando ya de una recesión que traerá consigo más desempleo y, aunque todos vamos a resultar afectados por ella, serán de nuevo los más vulnerables los que, lamentablemente, más lo notarán.

