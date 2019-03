El alcalde de Ribaforada dice que el Gobierno es "el único responsable del retraso" en las obras del instituto

Actualizada 22/03/2019 a las 13:44

El alcalde de Ribaforada, Jesús Mari Rodríguez, ha afirmado que el Departamento de Educación y el Gobierno de Navarra "son los únicos responsables del retraso en el inicio de las obras" del instituto para los municipios de Ribaforada, Cabanillas y Fustiñana, y ha acusado a la consejera de Educación, María Solana, de "mentir de manera intencionada".

El alcalde ha afirmado en una rueda de prensa "en una reunión mantenida con la comunidad educativa y a la que faltó la consejera Solana, los responsables de Educación reconocieron su incapacidad para licitar las obras ya que previamente deben solventar un problema presupuestario". "Ahora, y después de meses de promesas, deben hacer frente a un incremento de 600.000 euros en el proyecto de construcción de la obra", ha asegurado.

Jesús Mari Rodríguez ha asegurado que "se trata de un gasto plurianual, para 2019 y 2020, que debe ser aprobado por el Gobierno de Navarra, una realidad que nada tiene que ver con lo defendido por Solana y que demuestra la nula voluntad política del Gobierno de Barkos en acabar las obras del IESO en 2019". "Si en Ribaforada se hablara de un centro de modelo D -euskera-, los tiempos hubieran sido otros", ha sostenido.

El alcalde ha afirmado, "en contra de lo que Solana aseguró en sede parlamentaria", que las licencias de obra municipales "no son necesarias para licitar la obra". "Al igual que en anteriores proyectos municipales, se puede licitar las obras incluyendo en el pliego regulador de la contratación la condición suspensiva de que la ejecución de las obras no podrá iniciarse hasta que se disponga de los informe preceptivos y vinculantes, así como de la licencia de obras. Por tanto, en este sentido, no hay razón para que el Gobierno de Barkos no haya licitado ni adjudicado las obras del futuro instituto", ha insistido.

Rodríguez ha considerado "un despropósito que la consejera Solana acuse a la Alcaldía de poner palos en las ruedas" y ha defendido que "el Ayuntamiento colabora estrechamente con la dirección del centro escolar de Ribaforada y con la apyma, es más, en los últimos cuatro años, el consistorio ha invertido en el centro más de 161.000 euros". "Eso es apostar por la educación pública de calidad con recursos materiales y económicos", ha asegurado.

Por otra parte, el alcalde ha criticado que el Departamento de Educación "ha determinado de manera unilateral y sin previa consulta al Ayuntamiento de la localidad la decisión provisional para que los alumnos cursen primero de la ESO en el colegio público San Bartolomé" y ha afirmado que "no son formas de trabajar por la escuela pública". "Aún así, el equipo de gobierno municipal se ha puesto a disposición de la dirección del centro y de la apyma para evitar mayores perjuicios", ha señalado.

