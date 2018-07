Programa de las Fiestas de Santa Ana de Tudela del 24 de julio

24/07/2018 a las 06:00

El programa de este martes, 24 de julio

10.00. Exaltación del pañuelo rojo en la plaza de los Fueros. Organiza: Orden del Volatín.

11.00 a 23.00. Dj Drako Ibiza en la peña Beterri.

11.30. Pasacalles con la Txaranga ‘Mutil Gazteak’. Organiza: peña Beterri.

11.30. Pasacalles con la charanga El Desbarajuste. Organiza: peña La Teba.

12.00. Cohete anunciador de las fiestas patronales en honor a Santa Ana. Desde el balcón de la Casa del Reloj -en la plaza de los Fueros-, se lanzará el cohete con el acompañamiento de clarineros, timbaleros, banda de música, gaiteros, txistularis, comparsa de gigantes y cabezudos y charangas de las peñas.

12.00. Dj ‘Con el chun-chun de las peñas’ en la plaza Yehuda Ha-Levi. Organiza: peña La Jota.

12.00 a 14.30. Pasacalles con la charanga Musikaña. Organiza: peña La Revolvedera.

12.00 a 22.00. Fiesta chupinazo con los Dj’s Víctor Navarro, Sergio Álava y Bodeguilla Brothers en la peña Moskera.

12.00 a 22.30. Fiesta chupinazo 2018 en la peña La Revolvedera.

19.00. Espectáculo familiar que lleva por título ‘Nada en su lugar’ en la calle Aranaz y Vides.

19.30. Pasacalles con la Txaranga ‘Mutil Gazteak’. Organiza: peña Beterri.

19.30. Pasacalles con la Txaranga Udekasi. Organiza: peña Andatu.

19.30. Concierto Txarros Txilapastrosos en la plaza Yehuda Ha-Levi. Organiza: Tuteran Jai.

20.00 a 22.00. Pasacalles con la charanga Musikaña. Organiza: peña La Revolvedera.

20.00. Pasacalles con la charanga El Desbarajuste. Organiza: peña La Teba.

20.15. Salida de los gigantes hacia la Catedral para bailar en la novena de Santa Ana. Las figuras saldrán desde la plaza Vieja y pasarán por la calle Pontarrón hasta la plaza de la Magdalena, desde donde se dirigirán a la plaza Vieja.

21.30. Saludo-Homenaje e imposición del pañuelo rojo a la patrona en la reja de Santa Ana de la Catedral. En el acto actuarán los gaiteros, los txistularis, los gigantes, los cabezudos y los joteros. Organiza: peña La Jota.

21.30. Concierto de Desperdizio en la plaza Yehuda Ha-Levi. Organiza: Tuteran Jai.

22.00. Noches del Queiles Primera actuación de este ciclo que se celebra durante las fiestas patronales en el céntrico paseo del Queiles. Hoy actuará el Mariachi imperial Elegancia Mexicana.

23.30. Baile de la Era, Polka de Tudela, Jota y Revoltosa en la plaza de los Fueros. Los Gaiteros y la Banda de Música de Tudela serán los encargados de interpretar las piezas.

00.00. Concierto del grupo La Nevera en la peña Moskera.

00.00. Concierto de Ribera Kids en la plaza Yehuda Ha-Levi. Organiza: Tuteran Jai.

01.00. Verbena en la plaza de los Fueros amenizada por la orquesta Jamaica Show.

02.00. Pasacalles con la charanga El Desbarajuste. Organiza: peña La Teba.

Servicios





TRANSPORTES

AUTOBUSES

CONDA

948 820 342

Tudela-Pamplona. 0.15 (autobús directo); 08.00 (directo); 09.15 (con paradas); 12.00 (con paradas); 15.10 (con paradas); 16.15 (directo); 18.30 (directo); 18.30 (con paradas); 21.30 (directo); 23.45 (directo).

Pamplona-Tudela. 01.00 (autobús directo); 7.15 (autobús con paradas); 10.00 (con paradas); 12.45 (directo); 13.45 (con paradas); 16.30 (con paradas); 18.30 (con paradas); 20.45 (directo); 21.00 (directo); 21.00 (con paradas).

Tudela-Zaragoza . 06.35 (autobús con paradas); 09.00 (con paradas); 11.30 (con paradas); 14.00 (directo); 15.10 (con paradas); 18.15 (con paradas); 19.45 (con paradas); 22.00 (directo).

Zaragoza-Tudela. 07.00 (autobús directo); 08.15 (con paradas); 11.00 (con paradas); 14.00 (con paradas); 15.15 (directo); 17.30 (con paradas); 20.30 (con paradas); 22.00 (con paradas).

Tudela-Madrid. 02.15 (autobús con transbordo); 06.35 (con transbordo); 09.00 (directo); 09.00 (con transbordo); 11.30 (con transbordo); 14.00 (con transbordo); 14.45 (con transbordo); 15.10 (con transbordo); 16.45 (con transbordo); 22.00 (con transbordo).

Madrid-Tudela. 01.00 (autobús con transbordo); 10.00 (con transbordo); 11.00 (con transbordo); 12.00 (con transbordo); 12.30 (con transbordo); 13.00 (con transbordo); 15.00 (directo); 16.30 (con transbordo); 17.30 (con transbordo); 19.30 (con transbordo).

GRUPO JIMÉNEZ

941 231234

Tudela-Logroño. De lunes a viernes: 07.45; 11.00; 13.05; 16.05; 18.35; 20.20.

Logroño-Tudela. De lunes a viernes: 06.45; 08.00; 11.00; 12.30; 16.00; 18.00.



TRANSPORTE AL HOSPITAL

Recorrido de la Línea Roja hacia el Hospital Reina Sofía: Díaz Bravo-J.A. Fernández, 53-J.A. Fernández Ambulatorio-Estación Intermodal-Cuesta La Estación (La Caixa)-Avda. Zaragoza (Pza. de toros)-Fernández Portoles (frente a Sabeco)-Golmayo-Arcos-Gl. Merindad de Sangüesa-República Argentina-Díaz Bravo-Cementerio-E.T.I-Hospital

Frecuencias cada 30 min., desde las 7.30 hasta las 21.30 horas.



Paradas que se modifican en fiestas. Entre las 7.30 y las 9.00 h. las paradas de Estación Intermodal, Cuesta La Estación y Avda. Zaragoza se trasladan a Juan Antonio Fernández.

TRENES

Barcelona-Tudela. 07.30; 9.30; 11.00; 12.10; 14.10; 15.30; 17.00; 18.40; 19.00; 20.20.

Bilbao-Tudela. 06.30; 15.20.

Castejón-Tudela. 04.56; 06.05; 07.17; 07.20; 08.50; 10.10; 11.14; 15.10; 16.02; 17.44; 18.18; 18.54; 21.21.

Logroño-Tudela. 04.03; 06.15; 07.35; 09.04; 10.21; 14.15; 17.53; 20.18.

Madrid-Tudela. 07.30; 12.30; 15.05; 15.30; 18.35; 19.30; 19.35.

Pamplona-Tudela. 06.25; 07.43; 09.13; 15.08; 15.35; 16.38; 17.24; 17.54; 19.35; 20.15.

Sevilla-Tudela. 08.50; 11.45; 14.50; 15.45; 15.55.

Zaragoza-Tudela. 06.25; 09.34; 13.09; 14.14; 14.35; 16.08; 17.29; 17.42; 19.21; 21.02; 21.09; 22.50.

Valencia-Tudela. 09.33; 10.50; 12.13; 12.40; 14.45; 17.10.

Vitoria-Tudela. 07.40; 14.11; 15.30; 16.27; 19.00.

Burgos- Tudela. 02.17; 08.21; 12.52; 13.20; 14.05; 15.08.



SALUD

CENTROS DE SALUD

TUDELA ESTE C/ Juan Antonio Fernández, 12. Teléfono: 948 848066. Petición de consultas: 948 848200

ATENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO C/ Gayarre, 8. Teléfono: 948 403665

SALUD MENTAL C/ Gayarre, 17. Teléfono: 948 848187

REINA SOFÍA Ctra. Tarazona, Km. 3. Tfno: 848 434000. Consultas: 848 434000



FARMACIAS DE GUARDIA

24 DE JULIO M. C. Serrano Osta. C/ Cuesta de Loreto, 3. 948 84 75 46

25 DE JULIO J. Izquierdo- A. Zúñiga. C/ Fuente Canónigos, 16. 948 82 21 30

26 DE JULIO N. Carrión Pérez. C/ Avda. Zaragoza, 51. 948 82 01 14

27 DE JULIO A. Vela Lamana. C/ Melchor Enrico, 9. Esquina Avda. Instituto. 948 41 41 82

28 DE JULIO L. A. Morte Casado. C/ Pº Capuchinas, 33 Bajo. Frente a Mercadona 948 41 52 98- R. Asín Aicua. Ctra. Zaragoza, s/n. C. Comercial Eroski. 948 84 83 55

29 DE JULIO G. García Andrés. C/ Albala, 4. Junto al Juzgado nuevo, zona Elola. 948 11 05 03

30 DE JULIO M. Acacio Mañas. C/ Don Miguel Eza, 4. 636 697007.



TELÉFONOS



Emergencias 112



Cruz Roja 948 827411

Oficinas 948 827450

Policía Municipal 092

Policía Nacional 091

Guardia Civil 948 820073/062

Tráfico 948 823912

Protección Civil 948 825050

Taxis 692 834299

Ayuntamiento 010

Desde fuera de Tudela 902 242010

Castel Ruiz 948 825868

Estación tren 948 820646

Estación autobús 948 820342

Arasa 948 820282

Anasaps 948 847236

Correos 948 820447

Diario de Navarra 948 848409

Selección DN+