San Adrián, un campo en el que predomina el viñedo por ser tierra de D.O. Rioja

Impulsar Navarra desplazó a un equipo a periodista Leire Mateos entrevistara al agricultor José Javier Sola. “Cada vez estamos menos”, constataba, a la par que indicaba que el campo adrianés se nutre sobre todo de la viña porque es tierra de D.O. Rioja. También persisten los frutales pero están en retirada las hortalizas. Como los jóvenes, incidía, lo que hace muy difícil el relevo generacional. Aunque confiaba en que su hija, estudiante de Ingeniería Agrónoma, quizá el día de mañana quiera aplicar ese conocimiento a la gestión de las fincas familiares. “Donde también trabaja mi mujer, aunque es farmacéutica”, apuntaba como ejemplo de la creciente incorporación de mano de obra femenina a un sector primario tradicionalmente masculino. desplazó a un equipo a San Adrián para que laentrevistara al agricultor“Cada vez estamos menos”, constataba, a la par que indicaba que el campo adrianés se nutre sobre todo de la viña porque es tierra de D.O. Rioja. También persisten los frutales pero están en retirada las hortalizas. Como los jóvenes, incidía, lo que hace muy difícil el relevo generacional. Aunque confiaba en que su hija, estudiante de, quizá el día de mañana quiera aplicar ese conocimiento a la gestión de las fincas familiares. “Donde también trabaja mi mujer, aunque es farmacéutica”, apuntaba como ejemplo de la creciente incorporación de mano de obra femenina a un sector primario tradicionalmente masculino.

“PACIENCIA Y DEDICACIÓN”

En cambio, en la familia Salcedo, al frente del Navarrico, ya suman la tercera generación con José Ignacio Salcedo, responsable del proyecto de creación del museo de la conserva, en el número 31 de la calle Ribera. Abierto en 2019, el consejero Bernardo Ciriza reconoció que no lo conocía e invitó a navarros y riojanos a acercarse al inmueble para descubrir el pasado conservero de San Adrián. Una historia que han tejido muchas manos porque, como recordó José Ignacio Salcedo, fueron los vecinos los que aportaron las etiquetas de las conserveras del pasado y de hoy para un gran panel. “Un papel que quizá no tenga calidad pero sí otro valor. Y también es ejemplo de lo que es este sector, el de la paciencia y dedicación”.

El museo de La Vieja Fábrica se levanta en lo que en su día fue el Navarrico, inaugurada en 1965 sobre una superficie de 500 metros cuadrados. La familia Salcedo le daba así a su negocio un impulso más industrial dejando atrás la bajera de su casa donde comenzó en la década de los sesenta el matrimonio formado por José Salcedo y Amelia Herce. En 1985, la empresa se traslada al polígono industrial de San Adrián en unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados, la antesala a las actuales de 15.000 metros cuadrados. “Lo que más sorprende a la gente es que un sitio más bien pequeño como San Adrián tuviera tanta fábrica”, comentó José Ignacio Salcedo.

Tuviera, tiene y tendrá. Porque, dijo el director de la oficina de Laboral Kutxa en San Adrián, David López, en la localidad el emprendimiento está muy enraizado. “Aquí la gente tiene ideas y busca cosas nuevas. Lo han visto en sus padres. Y nuestra labor es estar junto a ellos”. Una labor que, indicó Maikena Barrachina, de Wikai, también comparte esta empresa de telefonía móvil de Navarra para garantizar un futuro de plena inmersión digital.

Se buscan investigadoras para la transformación del sector al futuro

Entre Pili Muro y Susana Sádaba o Marta Gil hay una gran evolución laboral femenina que ha pasado de la mano de obra en la cadena de las conserveras, como el de Muro, de 70 años y empleada en el sector desde los 13, a puestos de responsabilidad en la empresas, como el de secretaria de dirección de Susana Sádaba o en el área de Recursos Humanos de Marta Gil en CNTA.

Lo que no ha cambiado tanto es el papel que desarrolla ahora Conchi Salcedo, copropietaria de El Navarrico, y su madre Amelia Herce, fallecida en 2007 y fundadora junto a su marido José Salcedo de la firma conservera. Como él al principio trabajaba en otras fábricas del sector, ella asumió las riendas de aquella parte del negocio que se ligaba al hombre, como el tener que negociar con los agricultores. “Y no era la única”, apostilló su hija. “Por eso digo que en las conserveras había más igualdad, quizá el sector agrario era más masculino”.

Una igualdad que se ha extendido a otros departamentos, indicó la secretaria de los consejos reguladores de INTIA, Ana Juanena. “Las mujeres comenzaron a escalar a otros puestos, como el sector de ventas o control de calidad, mundos más abiertos que el sector primario”. Juanena destacó que esa presencia se ha producido además en el desarrollo de aquellas firmas familiares a grandes empresas. “Y las mujeres, con ellas, han ocupado puestos importantes. No hay techo de cristal”.

Como no lo hubo para Susana Sádaba, que quiso explicar su propia carrera profesional para ejemplificar la evolución de la mujer en las conserveras. “Yo soy de aquí y empecé como recepcionista hace 35 años”, dijo la ahora secretaria de dirección de General Mills. Sádaba desveló que la no introducción de las mujeres en otros puestos que no fueran el de manufacturación se debía a la escasez de profesionales. “Nos costaba horrores encontrar mujeres con cualificación técnica”. Y añadió que para que esta presencia siga siendo una constante hace falta un apoyo decidido de la dirección y Recursos Humanos. “Con flexibilidad de horarios. Aunque en la cadena se tiende a la reducción de jornada ya que se sigue ligando a la mujer con el hogar”.

Por eso, terció Marta Gil, de Recursos Humanos en CNTA, es tan importante formar en la corresponsabilidad de la familia para que la carga no recaiga sólo en ellas. En su empresa, afirmó que el 75% de la plantilla es femenina y a la pregunta de qué perfil se busca ahora indicó que de investigadora. “Químicas, ingenieras, biólogas... también ligadas a la tecnología digital o informática. Y es que ahora el reto es llevar a esta empresa al futuro”, comentó. Aunque reconoció que cuesta encontrar a mujeres con este perfil. Y no porque no haya. “El problema es que muchas se han formado fuera y prefieren desarrollar su trabajo también lejos”.