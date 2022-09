Los vecinos de Lizarra piden alternativas para acceder al barrio esta semana

trabajos de reparación del principal ascensor del barrio de Lizarra, unas tareas que, previsiblemente, se alargarán durante toda esta semana. Y para poder subir y bajar al barrio durante estos días sus vecinos piden al ayuntamiento alternativas de acceso. Son tres las propuestas que plantean y que Jesús San Félix Chandía, en representación de los vecinos y vecinas, entregó, vía instancia, en el consistorio. Las tres alternativas planteadas se concretan en un servicio de taxi que suba al barrio, cada media hora o cada hora, desde la tienda de muebles ubicada junto al ascensor; la utilización del tren turístico de Este lunes 19 de septiembre por la mañana comenzaron losdel principal, unas tareas que, previsiblemente, se alargarán durante toda esta semana. Y para poder subir y bajar al barrio durante estos días sus vecinos piden al ayuntamiento alternativas de acceso. Son tres las propuestas que plantean y que, en representación de los vecinos y vecinas, entregó, vía instancia, en el consistorio. Las tres alternativas planteadas se concretan en un servicio de taxi que suba al barrio, cada media hora o cada hora, desde la tienda de muebles ubicada junto al ascensor; la utilización del tren turístico de Estella para subir; o un acuerdo con los portales de la calle los Toros y la Corte para que se puedan utilizar los ascensores de estos portales -los de la calle los Toros comunican con los de la calle La Corte-, con un control de usuarios y horario y haciéndose cargo el ayuntamiento de la derrama correspondiente a este mes.

“Estas alternativas estarían pensadas para su utilización por parte de personas mayores con problemas de movilidad o movilidad reducida o familias que vayan con bebés en carritos o silletas. Cada vez que el ascensor no funciona, que este último año han sido muchas veces, el barrio se queda cerrado y somos cerca de 1.000 personas las que allí vivimos”, aclaraba Jesús San Félix. Él mismo se encargó de informar a varios usuarios que se acercaban al ascensor de la parada programada en que se encontraba por el arreglo. Pese a que previamente, el domingo, este vecino ya le había adelantado al concejal de Servicios, Jorge Crespo, por email las peticiones, no se mostraba optimista de cara a su materialización. “El silencio por respuesta me temo que vamos a tener”, lamentaba.

Las propuestas también se pusieron sobre la mesa en la reunión que desde el área de Servicios se mantuvo el pasado jueves por la tarde con los vecinos y vecinas del barrio en la que se abordó la situación del ascensor y de un barrio en el que residen cerca de un millar de personas. En el encuentro, Jorge Crespo les explicó que será el fabricante del propio ascensor el encargado de su reparación y del mantenimiento durante los próximos doce meses sustituyendo así a la empresa que lo venía haciendo hasta la fecha debido a las continuas averías e inconvenientes sufridos y que repercutían en los vecinos.

“Lamentamos que no se haya contado con una solución efectiva antes, pero el procedimiento requiere de un tiempo y unos informes sin los cuales no se podía actuar”, defendió Crespo. En la reunión, los vecinos y vecinas trasladaron al concejal sentirse “abandonados” por el ayuntamiento debido al estado en el que, denuncian, se encuentra el barrio. Jesús San Félix se refirió al mal estado del mobiliario urbano, los problemas de iluminación o de tráfico, la limpieza o la falta de un parque infantil. “Somos el único barrio de Estella que no cuenta con uno. Aquí los niños y niñas del barrio no se conocen porque no tienen un espacio de compartir juegos. No es que sea un capricho, pero es que realmente nos sentimos abandonados”, apuntó.

En este sentido, Jorge Crespo se comprometió en la reunión a la próxima colocación, desde el área de Servicios, de nuevos bancos y papeleras, a reparar las jardineras y mejorar el adoquinado, entre otras cosas, y emplazó a los vecinos y vecinas a una nueva reunión en mes y medio para abordar de nuevo la situación del barrio y ver en este plazo de tiempo qué mejoras se han acometido y cuáles quedarían por ejecutar.