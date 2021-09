Nuevas presentaciones y datos de récord para la campaña del ‘Oro Rojo’

El Pimiento del Piquillo DOP (Denominación de Origen Protegida) Lodosa, el Oro Rojo de la localidad deestá llegando sano y en abundancia a las conserveras, que no tenían stock después de la mala campaña de 2020. (Denominación de Origen Protegida) Lodosa, el Oro Rojo de la localidad de Tierra Estella , ha iniciado la campaña de 2021 con los mejores datos que se podían esperar. El Piquillo lodosano ha comenzado a recogerse hace poco más de 15 días ya las conserveras, que no tenían stock después de la mala campaña de 2020.

Este año, aseguran desde la DOP; no hay rastro en las plantaciones de la Xanthomonas, la bacteriosis que atacó los cultivos, destruyendo parte de la cosecha y que disminuyó notablemente la cantidad de pimiento recepcionado en las empresas que elaboran dentro de la Denominación de Origen. En 2020, solo se transformaron 674.000 kilos de Pimientos del Piquillo de Lodosa, casi el 40% menos de la producción de un año normal y muy lejos del millón y medio de kilo que se espera elaborar en 2021.

A las buenas perspectivas de fruto de la actual campaña, tamaño, calidad y cantidad, hay que sumar la aprobación por parte de la UE de la modificación del Pliego de condiciones del Pimiento del Piquillo de Lodosa que va a permitir a las conserveras certificar las tiras y trozos, elaborados según los mismos cánones exigidos por la DOP para el fruto entero. Jesús Aguirre Alegría, presidente del Consejo Regulador de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa, añadió que junto a las tiras, la modificación del reglamento permite acoger dentro de la Denominación al Piquillo en el campo y o en campo, también en conserva distintas formas de envasado como bolsa.

SIETE AÑOS

Aguirre recordó que la autorización para amparar en la DOP las bandejas y las tiras se solicitó hace siete años, coincidiendo con el treinta aniversario de la Denominación. “ Ha sido una lucha larga. Pero constituyen unas de las presentaciones más demandadas por los consumidores. Porque no tiene sentido comprar un bote de pimientos enteros para luego hacer tiras”, apuntó el presidente del Consejo Regulador.

Esas tiras de Piquillo rojo, explicó Pedro Luis Antón Campo, gerente de Conservas Pedro Luis y vocal del Consejo, son los trozos que se rompen durante el pelado del pimiento en la fábrica. “Es el mismo Piquillo con DO Lodosa, con la misma calidad y la misma elaboración que el que se envasa entero”.

Sobre el precio, ni agricultores ni conserveros adelantan una cifra. El año pasado, el kilo de Piquillo acogido a DO Lodosa, rozó el euro el kilo, en una horquilla que se situó entre los 0,85 y 0,95 céntimos el kilo. “Es algo entre el productor y el fabricante”, añadieron

Tras un año en blanco a causa de la pandemia, el Ayuntamiento de la localidad de Tierra Estella recupera para el próximo fin de semana, 2 y 3 de octubre, la novena edición de la exaltación del Pimiento del Piquillo DO Lodosa, una de las principales fiestas de la agenda lodosana. La alcaldesa, Lourdes San Miguel, subrayó la importancia de la cita “que contribuye a poner en valor el Piquillo, que es, junto con el toro con soga, nuestra principal seña de identidad”.

FRESCOS O ASADOS, PARA LLEVAR

En la exaltación de este año, se celebrará el tradicional mercado del Piquillo en el Paseo, que incluye la venta directa de los pimientos, en fresco, asados o envasados al vacío. Jonás Romero Lasheras, agricultor lodosano y vocal de la DO, ha sido uno de los promotores del mercadillo de Piquillo, una actividad en la que le ayudan su familia y amigos. “La verdad, ha sido un año que se nos ha hecho muy largo. Todo el mundo está deseando la fiesta del pimiento.”.

La exaltación comenzará el sábado, 2 de octubre. De 9 a 14 h, habrá paseos en bicicleta eléctrica ( mayores de 14 años). Es una actividad gratuita, en la que se irá a la ermita de San Gregorio acompañados pon un monitor. De 10 a 15 h, feria del Pimiento del Piquillo y mercado. 12 h, entrega del Piquillo de Plata, este año, a la DOP. De 17 a 20 h, animación musical. 17.30 h, concierto de órgano y poesía en la parroquia de San Miguel. Domingo, 3 de octubre, de 10 a 15 h, venta de Piquillos en el Paseo. De 10 a 14h, Scape Street Cultura por las calles de Lodosa.

CLAVES

​

​La DOP



1 Ocho municipios. Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Lodosa , Mendavia, San Adrián y Sartagudajar doble espacio.







2 Acogido a la Denominación. Solo el pelado a mano y en el que no se usa agua. En la etiqueta debe figurar el logotipo de la DOP. Debe llevar una contraetiqueta numerada, proporcionada por el Consejo Regulador. Incluyen la palabra Lodosa. Este año, además del fruto entero, se incluyen también las tiras y el producto en fresco. Siempre rojo.







Datos Campaña 2021



1 Superficie inscrita. 178 ha (el año pasado fueron 141 ha) distribuidas en 224 parcelas.







2 Agricultores. 78.







C Conserveras elaboradoras. 13 inscritas.

Jesús Aguirre Alegría: “Hay alegría en la calle y, en las fábricas, muchas ganas de elaborar”

El presidente de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa, Jesús Aguirre Alegría, destacó las ganas de la gente por salir a la calle y celebrar la fiesta de exaltación del Oro Rojo. “La sanidad vegetal es muy buena. No se puede hablar de kilos hasta el final, porque depende del tiempo y de la duración de la campaña, pero en principio creemos que se van a hacer más kilos que el año pasado. El Piquillo viene perfecto. Ni más pequeño, ni más grande”.

Sobre el hecho de incluir en la DOP otras presentaciones como las tiras y otros envases, Aguirre cree que va a ser beneficioso para todos, productores, elaboradores y consumidores. “Aunque esas tiras ya se comercializaban, no lo hacían bajo la DO. Ahora, en el lineal ya podemos poner la contraetiqueta y que el consumidor sepa que es de aquí”.

Sobre la venta, autorizada también, del Piquillo fresco, el presidente del Consejo Regulador indicó que, se trata de una apuesta más en el mercado y que, poco a poco, se irá popularizando entre los consumidores, como ha ocurrido con la venta del espárrago”.

Reconoce que continúan luchando con la competencia de otros pimientos que vienen de otros países. ”Queremos que si alguien quiere comprar un pimiento de aquí, elaborado aquí, no se vaya engañado a casa. Siempre hay que recordar buscar el sello de la DOP en la contraetiqueta”.

Jonás Romero Lasheras: “Falta mano de obra que quiera cotizar más jornadas”

Jonás Romero Lasheras, agricultor y vocal del Consejo Regulador, ha sido uno de los impulsores del mercado de Pimientos del Piquillo DOP Lodosa durante la exaltación, una actividad que congrega la atención de la mayoría de los visitantes. “La gente tiene muchas ganas de venir a Lodosa y comprar pimiento. En general, prefieren comprarlo ya asado, limpio y al vacío. Aunque también hay quien le gusta llevárselo a casa para elaborarlo allí”.

Romero ratifica las buenas perspectivas de la actual campaña. “Está siendo un año atípico. Ha habido mucha ligación (se han formado muchos frutos por planta). Las flores han ligado todas, hay muchos pimientos y están madurando todos bien”.

El vocal del Consejo considera que la venta de las tiras DOP va a ser todo un éxito, pero no tanto la venta del Piquillo en fresco.”Es un producto que requiere más elaboración que el espárrago. Creo que tiene más salida la venta al vacío, porque se puede congelar y no ocupa mucho lugar en la nevera”. Considera que es una buena campaña, que hay “hambre del Piquillo”. Pero si no suben los precios de compra, el producto desaparecerá, augura. “Tiene mucha mano de obra y este año, quizá por la covid, no encontramos temporeros o solo quieren trabajar unas jornadas fijas, para seguir con las ayudas. Es nuestro mayor problema”.

Pedro Luis Antón: “Es bueno que los precios se estabilicen, que haya continuidad”

Pedro Luis Antón Campo espera elaborar este año cerca de 300.000 kilos de Pimiento del Piquillo DO Lodosa. El conservero y vocal del Consejo Regulador de la DOP, ratifica las bondades del inicio de la actual campaña. “Es importante que la calidad y la cantidad sean buenas. Empezamos a elaborar la semana pasada y las plantaciones están muy bien. Solo falta que el tiempo nos acompañe y que podamos finalizar esta campaña con buenos datos”.

Antón asegura que la campaña de 2020 fue la más desastrosa de los últimos años. “No recordábamos ninguna tan mala. En estos momentos, estamos todos los fabricantes a cero de pimientos. Sin exagerar, hablamos de almacenes completamente vacíos. Antes de empezar este año, estábamos un poco a la expectativa, pero los datos son muy optimistas”. El fabricante apuntó que están todavía en la primera de las tres o cuatro pasadas o recogidas del Pimiento del Piquillo DO Lodosa. “Se cogerá hasta que lleguen los hielos”.

Considera un acierto que el Consejo Regulador ampare también a las tiras del Piquillo: “La elaboración de este pimiento es muy manual. No se emplea agua, por lo que muchos se rompen y se hacen tiras. El dar una salida a esas tiras es muy importante para los conserveros”.

Pedro Luis Antón no cree que sea necesario incrementar el precio de compra a los productores. “El año pasado se estabilizó y considero que es un buen precio, bastante razonable y es bueno que exista una continuidad”.

Sobre la competencia con los frutos de otros países, Antón apuntó dos razones: tienen una mano de obra más barata y la calidad de elaboración es menor”.