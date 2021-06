Pablo Álvarez Gastearena, mejor alumno de inglés de la ESO en Navarra

Actualizada 13/06/2021 a las 09:08

El niño Pablo Álvarez Gastearena, de 13 años, alumnos de 1º de la ESO en el IES Pablo Sarasate de Lodosa, ha sido el primer navarro clasificado en el concurso The Big Challenge, un certamen en el que los alumnos de Secundaria de toda Europa- en este caso han participado más de 630.000 escolares- miden sus conocimientos en inglés. Además de ser el primer navarro clasificado, Pablo Álvarez ha obtenido el sexto puesto a nivel nacional, entre 6.829 alumnos de los cuatro cursos de la ESO.



El pasado martes, el pequeño compartió un acto de reconocimiento con parte de sus compañeros, los alumnos del instituto lodosano de 1º y 2º de la ESO que, como él, participaron en el concurso de inglés. Todos recibieron un diploma conmemorativo y un obsequio, un premio que les entrego la dirección y los profesores del instituto. Pablo Álvarez, recibió, además, un trofeo por ser el ganador de la Comunidad Foral y un regalo de la organización de The Big Challenge.



PELÍCULAS Y LIBROS

Pablo Álvarez explica que estudia inglés desde los 5 años, siguiendo el PAI y con las clases en la academia Eacademy Lodosa, donde acude dos días a la semana. “Me encanta el inglés. Veo las películas en la versión original, también vídeos en Youtube de los temas que me gustan , como Ciencia Ficción y Biología y también leo en inglés”. Sobre todo, añadió Pablo Álvarez es fiel admirador de la británica J.k. Rowling y de su saga sobre Harry Potter . “Creo que, las películas y los libros, son la mejor manera de familiarizarse con un idioma”, recomienda.



Sus profesores del IES Pablo Sarasate y de la Eacademy Lodosa, destacan el potencial de Pablo Álvarez y constatan que es un alumno excelente, en todas las asignaturas. “Todavía es pronto para tenerlo seguro, pero me gustaría estudiar Biomedicina o Ingeniería Genética y estudiar otro idioma más, Si no lo he hecho antes es porque no estaba seguro de que iba a poder con todo”. El pequeño lodosano toca el piano y el ukelele y la natación figura como su deporte preferido.



Pablo Pomares, uno de sus profesores en la academia de Lodosa, apunta que Pablo Alvarez logró el A1 en 5º curso de Primaria y que este año, mientras estudiaba 1º de la ESO, ha conseguido el B1. “A este ritmo, cuando llegue a la universidad obtendrá el C1, un nivel de inglés que le capacitará para dar clases en este idioma. Será normal que, cuando termine, hable inglés mejor que muchos nativos”.

Animado por su profesora de inglés, Pablo Álvarez se decidió a a participar por primera vez en The Big Challenge. Pablo Pomares explicó que, en el concurso, los alumnos tenían que responder una serie de preguntas. “Según el progreso que iban demostrando, aumentaba la dificultad de las preguntas.” Pablo Álvarez logro una puntuación final de 342,5 puntos de los 350 puntos posibles, lo que le llevó a ser el primer n navarro clasificado.



El pequeño reconoce que una de las cosas que más le gustan es viajar junto a sus padres, que le permite la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos de inglés. ”Creo que este año, por la pandemia y la posibilidad de contagios, deberemos posponer un viaje fuera de España”, señaló.