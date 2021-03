Retiran, de nuevo, el nido de cigüeñas de la plaza Muerza de San Adrián

Actualizada 19/03/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de San Adrián se ha visto obligado a retirar, por segunda vez, el nido que una pareja de cigüeñas había construido sobre la chimenea de la plaza de Muerza, testigo de la actividad industrial en el centro de la localidad, de la que fue la antigua conservera donde se elaboraban marcas como Bebé o Carretilla. El pasado 11 de febrero, el Ayuntamiento, que había pedido permiso a Medio Ambiente, procedió a quitar el nido, uno de los pocos que existen en el casco urbano, antes de que la pareja de cigüeñas pudiese poner huevos.

En el lugar donde se encontraba el nido, los técnicos colocaron una estructura de varillas metálicas (en la foto se observa en el suelo). A los pocos días de la operación y ante la sorpresa de los vecinos y del propio Ayuntamiento, las aves regresaron a la chimenea y reconstruyeron el nido.

Según indicó el alcalde adrianés, Emilio Cigudosa, en esta segunda ocasión la estructura de ramas y residuos de todo tipo depositas por las aves sobre la chimenea, era aún más peligrosa que la primera. “Estaban haciendo el nido por fuera de las varillas, cerca del pararrayos”.

Cigudosa añadió que, para volver a quitar el nido, ha sido necesario solicitar, de nuevo, un permiso a Medio Ambiente. “Sobre todo nos hemos asegurado que no había ni huevos y, por su puesto, pollos”. El alcalde reconoció que la operación ha sido seguida y retransmitida por las redes. “Incluso algún particular nos han denunciado al Seprona. Pero no había crías, solo peligro de que cayesen las ramas”. En lugar de la estructura de varillas, se ha colocado una especie de capota para evitar que la pareja desalojada regrese a la plaza de Muerza.