La naturaleza inspira a los mejores escaparates navideños de Estella

La naturaleza y la sostenibilidad inspiran las mejores decoraciones en los escaparates navideños de Estella. Cúrcuma, la floristería de la calle García el Restaurador que abrió sus puertas en el verano de 2018, se alzó ayer con el primer premio del certamen que organiza el Ayuntamiento de Estella, valorado en 300 euros. Su propietaria, Ana Aedo Castea, instaló en la entrada un árbol decorado de casi tres metros de altura con un tren eléctrico en la base y un teleférico en movimiento, con cabinas que ascienden hasta la cumbre de una montaña.

Para construir este escenario, Aedo empleó materiales reciclados. “Nos hemos inspirado en la naturaleza. Hemos utilizado frutas, como el limón, piedras, plantas aéreas, musgos, palos, plumas”, enumeró ayer mientras Pablo Ezcurra, concejal de Desarrollo Económico y Empresarial del consistorio estellés, le entregaba el galardón.

No es la primera vez que Cúrcuma obtiene un reconocimiento en este certamen. El año pasado, consiguió el segundo puesto y, en 2018, se alzó además con el distintivo del público. “Estoy muy contenta”, manifestó ayer. El trabajo estos días en la floristería se incrementa con las ventas de la tradicional flor de pascua, típica de estas fechas. “Las modas van cambiando pero es un regalo que siempre triunfa, aunque cualquier tipo de planta es un buen detalle”, declaró Ana Aedo.

Sus Cosméticos Bio recogió el segundo premio, con 200 euros de galardón. Susana Almodóvar regenta este negocio desde hace siete años en la céntrica calle Comercio y este año es el primero que ha concursado. “Estoy muy ilusionada. Esta vez me animé y no esperaba ganar”, reconoció ayer. “Hemos decorado los dos escaparates con productos que vendemos en la tienda, maquillaje y cremas naturales, y con elementos de madera que hemos construido en familia. Mi marido ha elaborado el reno y el árbol”, describió. Todo sobre un manto de color blanco. “Queríamos transmitir una Navidad blanca, con mucha paz, pura”, añadió. Además del establecimiento, Susana Almodóvar tiene una página web donde da salida a los productos naturales que vende en la tienda (www.suscosmeticosbio.com). “Ahí pueden hacer las compras las personas que no pueden acercarse hasta la calle Comercio”, dijo.

SELECCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

En el otro lado de la plaza de Los Fueros, Carolina Salazar Marmolejo recibía a Pablo Ezcurra en Samar Estética Integral para recoger el premio popular, dotado con 100 euros. El público ha elegido su escaparate como el más original. “Estoy muy contenta porque es la primera vez que me inscribo en el concurso”. Creó un paisaje nevado decorado con productos con los que trabaja en su negocio. “Como decían que iba a ser un año de nieve, me inspiré en una Navidad blanca, para darle un poco de alegría”.

Salazar lleva dos años al frente del negocio y con ella trabaja su madre, Magnolia Marmolejo. Su escaparate fue el que más votos recibió por los internautas en la página web del Ayuntamiento con 145 votos y un porcentaje del 12,87%, de las 1.127 personas que participaron. En esta categoría, el segundo clasificado fue Inmobiliaria Sarasate, con 124 votos (11%); le siguieron Cúrcuma Floristería, con 110 votos (9,76%); Óptica Andrea Sanjurjo, con 97 votos (8,61%); y Mansoa, con 89 votos (7,90%).