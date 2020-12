El badajo de la campana mayor de Villatuerta sale despedido durante el bandeo

Actualizada 29/12/2020 a las 06:00

El badajo de una de las dos campanas de la torre de la iglesia de la Asunción de Villatuerta salió disparado el día de Nochebuena, al parecer, en el último bandeo de la jornada, tras la eucaristía de las seis y media de la tarde. Un incidente insólito que ha quedado en una anécdota al no tener que lamentar ningún daño personal ni material, salvo el socavón que dejó la pieza, de seis kilos y medio, en el jardín de la parroquia tras salir disparado con la fuerza de la oscilación desde lo alto de la torre, de 25 metros de altura.

El padre misionero del Verbo Divino, Allancastro Silva, que atiende la parroquia de la Asunción explicó ayer que el suceso sorprendió a los feligreses. Nadie se percató de lo ocurrido esa misma tarde, si no que fue al día siguiente cuando comprobaron que faltaba la pieza de bronce que sujeta la campana de mayor tamaño. “Nos dimos cuenta al escuchar el repique de campanas para la llamada a la misa de Navidad, celebrada el día 25 a mediodía. Solo sonaba una de las dos y vimos que a una, en concreto a la de mayor tamaño, le faltaba el badajo”. Al terminar la eucaristía, un vecino localizó la pieza de bronce a unos cuatro metros del muro, en la zona ajardinada que rodea el templo. “Estaba incrustada en la hierba. La zona es un espacio donde a veces juegan los niños del pueblo. Gracias a Dios que no ha causado ningún daño”, señaló ayer el párroco aliviado al corroborar que el suceso no dejó más que una anécdota para cerrar el año del milenario del patrón de la localidad, San Veremundo.

La parroquia ya se ha puesto manos a la obra para reparar la campana. “Creemos que se habrá soltado del pasador, pero tendrán que venir a comprobarlo. Yo pensaba que el badajo estaba soldado a la propia campana, pero, por lo visto, tienen otro mecanismo”, indicó Allancastro Silva. “Hace poco terminaron unas reparaciones en el reloj de las campanas, que funcionan por un sistema eléctrico, y parece que no había nada anómalo”, apuntó.