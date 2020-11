Las instalaciones deportivas de Ardantze cierran hasta nuevo aviso

Actualizada 03/11/2020 a las 06:00

El consejo de administración de la empresa pública Gastizun, gestora de las instalaciones deportivas Ardantze de Ayegui, se reunió este lunes por la mañana en una sesión extraordinaria para decretar por mayoría absoluta el cierre temporal del complejo hasta que mejore la situación de alerta sanitaria tras una valoración del escenario actual. Se abstuvieron en la votación los representantes de Bildu y Geroa Bai. El resto de miembros, de Ayegui Unido, votó a favor.

El gerente trasladó hace unos días al Ayuntamiento la posibilidad de un cierre temporal ante la imposibilidad de ajustar la actividad del centro a las nuevas medidas de seguridad decretadas por Gobierno de Navarra y el departamento de Salud. La limitación al treinta por ciento de aforo y la reducción de las clases a seis personas hacen inviable el funcionamiento, entre otras situaciones, como la reducción del número de abonados y, sobre todo, la incertidumbre que genera el avance de la pandemia.

Así lo transmitió este lunes el alcalde de la localidad, Leo Camaces, que lamentó el haber tenido que decretar el cierre, aunque sea una medida provisional. “Ha sido muy difícil, pero hemos primado el poder asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones. No contábamos con espacio suficiente para garantizar los aforos y, para poder responder a la demanda de cursos, teníamos que duplicar el gasto de personal”, informó. Tampoco se permite el uso de vestuarios y es obligatorio acudir al centro con cita previa. “Cobrar las cuotas completas cuando no prestas el servicio, no es justo. Y la gente se borra del complejo. De los 1.300 abonados en septiembre, se han dado de baja más de 400 personas”.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

La evolución de la pandemia no augura un pronóstico favorable a corto plazo. “Las cifras de contagios aumentan y la situación sanitaria empeora. Es posible que nos estemos adelantando a un escenario que no tarde en llegar”. Leo Camaces insistió que la decisión es temporal. “En cuanto se pueda garantizar el servicio completo, Ardantze volverá a abrir con normalidad. Esperamos que sea pronto, pero con tanta incertidumbre es imposible fijar una fecha concreta”. Las instalaciones se cerrarán el viernes, a las 21 horas. “Queremos dar margen suficiente al servicio para que se pueda informar con tiempo a todos los usuarios y clubes que hacen uso de Ardantze”.

Los ocho empleados que forman la plantilla del complejo se volverán a acoger al ERTE que solicitó la empresa en marzo y que tiene vigencia hasta finales de enero de 2021. Se devolverá a todos los usuarios el importe íntegro de los cursos que han abonado y que no van a poder disfrutar. Las cuotas mensuales no se girarán desde noviembre, aunque se permita el acceso y uso a la instalación hasta el próximo viernes día 6.

PISTAS DE PÁDEL DOMÓTICAS

Las pistas de pádel se cerrarán, pero se volverán a abrir en unos días, en cuanto se instale un nuevo sistema domótico de acceso que permitirá a los usuarios gestionar sus propias reservas y el acceso a las pistas a través de una aplicación móvil. “Ya está encargada y esperamos que en unas dos semanas esté en funcionamiento”, adelantó el alcalde, Leo Camaces.

La aplicación tiene un coste cero para los usuarios y un manejo muy sencillo. “Está financiada por Gobierno de Navarra. Para reservar la pista de pádel será necesario inscribirse en la aplicación, solicitar el recinto y pagarlo”. El interesado entonces recibirá un código que le permitirá acceder a la instalación. Leo Camaces anunció ayer que tanto desde el Ayuntamiento de Ayegui como desde la empresa pública Gastizun y Ardantze se seguirá informando de todas las novedades sobre el estado de las instalaciones.