Sartaguda, el empuje del campo

Sartaguda, una localidad en la que más del 90 por ciento de la población vive de la agricultura no ha parado su actividad ni durante el confinamiento, ni ahora, cuando se inicia la temporada fuerte de la recogida de la fruta. Melocotón, paragüayos, nectarinas, pera y manzana. Una época en la que se abren las puertas a los temporeros y en la que este año es necesario redoblar la seguridad de todos, de los que vienen y de los que están.

Para hoy, una jornada que hubiese marcado el inicio de las fiestas patronales, en honor a la Virgen del Rosario, el Ayuntamiento pide precaución y responsabilidad. A toda la población, según explicó el alcalde, José Ignacio Eguizábal, pero en especial a los jóvenes. “Vivimos en una localidad en la que, en los hogares, conviven varias generaciones , abuelos, padres e hijos. Que piensen en los que tienen en casa. Si tenemos que tomar medidas, se tomarán”.

Sartaguda que ha salido del confinamiento sin ninguna víctima mortal por Covid-19, mantiene, con las correspondientes medidas de seguridad, su actividad cultural y deportiva del verano. A partir de septiembre, el Ayuntamiento se centrará en las inversiones previstas en los presupuestos: la segunda fase de las piscinas, con la creación de un gimnasio y sala de ocio juvenil, la construcción de las rutas turísticas y la recuperación de los oficios antiguos y la mejora de caminos.

“El melocotón mantiene la misma calidad, pese a la suspensión de la feria”



Junto con la suspensión de las fiestas patronales, la pandemia ha obligado a suspender la feria del melocotón de Sartaguda. Este año, la cita, que iba a cumplir su novena edición, se hubiese celebrado el 16 de agosto, el domingo siguiente a la finalización de las fiestas. Después de ocho años, la feria del melocotón de Sartaguda se había convertido en un encuentro de referencia al que acudían visitantes y compradores de toda la Comunidad Foral, en un escaparate turístico. Una ventana abierta no solo al melocotón sartagudés, sino, también, a toda la fruta de hueso que se produce en el municipio.

Javier Macua Ochoa, de 46 años, es uno de los 20 agricultores que cultivan el melocotón en la localidad de Tierra Estella en, alrededor de unas 40 ha “Es una lástima que no se pueda celebrar la feria, aunque la calidad del melocotón sigue siendo la misma. Junto con el Ayuntamiento buscamos posibles alternativas, incluso la venta on line. Pero, ha resultado inviable. Ni podíamos garantizar la seguridad de los visitantes, ni estar pendientes de las ventas particulares porque hay mucho trabajo en el campo. Los productores del melocotón no nos dedicamos a vender, porque en Sartaguda hay pocas hectáreas para el cultivo. No obstante, se puede comprar melocotón, paragüayos, nectarinas, peras, manzanas o tomates en cualquiera de los almacenes agrícolas del municipio”.

La campaña, indicó Macua, se ha inciado hace casi 15 días y tendrá entre dos, tres e, incluso, cuatro cogidas más del fruto. Promete, aseguró el productor local, la misma calidad que caracteriza al melocotón de Sartaguda, pese a la piedra que cayó a finales de junio. “La campaña venía adelantada y muy buena. Pero, como ya ocurrió el año pasado, cayó bastante piedra. En esta ocasión, no ha dañado al árbol, pero sí a parte de los frutos”.

En cuanto a las variedades, Javier Macua señaló que la autóctona de Sartaguda es la Gallur, más tardía. “Pero se cultivan otras variedades como la Baby gold 5 o 6 y la Fercluse, que ya se han empezado a recoger”. Sobre el precio del melocotón, Javier Macua informó que, para el agricultor, se sitúa entre los 50 y 60 céntimos el kilo siempre que se hable de melocotón sin ningún tipo de daño.

José Ignacio Eguizábal Martínez, alcalde de sartaguda (PSN): “Se harán pruebas PCR a todos los temporeros de la fruta”

¿Cómo se han vivido en Sartaguda los peores meses de la pandemia?

Con mucha incertidumbre porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Nuestra preocupación, como Ayuntamiento, se centró en el estado de salud de los mayores, ya que no podíamos olvidar que el 65% de la población tiene más de 60 años y hay muchos vecinos con 80 y 90 años.Empezamos a trabajar siguiendo, en todo momento, las indicaciones sobre Sanidad del Gobierno de Navarra. En el Ayuntamiento se creó un grupo de crisis, del Covid-19, formado por un concejal de cada grupo y, a partir de ese momento, comenzamos unidos para controlar, en la medida de lo posible, la situación y paliar lo que se nos venía encima. Nos centramos en atender a los mayores y en llevarles a casa lo que necesitaban. Algunas de esas necesidades fueron muy básicas. El confinamiento les dejó sin suministro de butano en pleno invierno. Fuimos con el camión del Ayuntamiento y en una mañana lo solucionamos.

¿Qué fue lo más difícil?

Al principio fue bastante caótico encontrar mascarillas y Epis para la población en general y para todos los trabajadores. Pero, poco a poco , lo logramos. Llegamos a repartir 1.400 mascarillas de calidad, seguras y certificadas, comparadas en Francia, para los vecinos. Lo más importante es que los tres grupos municipales hemos trabajamos juntos. Durante el confinamiento, nos reunimos cada 15 días y mantuvimos contacto constante, diario, a través del whatsapp y los agricultores fumigaron voluntariamente las calles desde que empezó la pandemia. De momento, hemos tenido mucha suerte y el covid ha pasado de refilón en Sartaguda. Entre las personas mayores, no se ha registrado ningún caso, ni hemos tenido que hospitalizar a nadie. Estamos muy contentos en ese sentido.

Sartaguda vive, fundamentalmente de la agricultura ¿se mantuvo la actividad?

Pese al confinamiento, tuvimos que salir a trabajar, al campo, a los invernaderos, a los almacenes y eso nos preocupaba. El confinamiento coincidió en una época en la que había mucha borraja, lechugas, coliflores y, casi inmediatamente, empezamos el espárrago. Sartaguda es un pueblo agrícola y la actividad está en el campo y en los almacenes. Por un lado, fue positivo porque la gente siguió trabajando, pero había mucha preocupación porque todos los días llegan muchos camiones para recoger fruta y verdura y podía resultar más fácil que se produjese algún contagio que, al final y gracias a Dios, no se produjo.

¿No se paró?

Pararon los tres bares que había en ese momento abiertos. El poco comercio que hay en el municipio está relacionado con la alimentación y no se cerró. La vuelta a la normalidad vino más como un cambio de estado de ánimo.

¿Cual es su mayor preocupación en estos momentos?

Hay mucha movilidad, de trabajadores y de toda la población, pero, sobre todo, de los jóvenes. Cuando hubiesen acabado las fiestas, a partir del día 9, comienzan las campañas de recogida de la pera y la manzana que traerán hasta Sartaguda a casi un centenar de temporeros. La semana pasada, le trasmitimos nuestra inquietud a la presidenta Chivite y nos informó que se está ultimando un protocolo para controlar esa llegada a Sartaguda y realizar pruebas a todos los trabajadores. Uno de los problemas es que no sabemos de dónde vienen y dónde han estado. Hasta ahora era algo que no nos preocupaba y no había ninguna necesidad de saber su procedencia. En caso de que den positivo, se aislarán y se intentará controlar que no se produzcan contagios.

¿Qué han proyectado hacer con el dinero de la partida de fiestas que no se han celebrado?

Habíamos destinado 80.000 euros a las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y una parte importante de ese dinero irá a la partida que tuvimos que crear para luchar contra el covid. Otros 25.000 euros ha servido para terminar de financiar el ascensor del colegio público. Tiene un coste de 75.000 euros y el Gobierno nos subvencionó 50.000 euros. El resto del dinero, si es que queda algo de esa partida de fiestas, servirá para cambiar las luminarias de varias calles situadas a la salida del municipio y para continuar con la segunda fase de la ampliación de las piscinas.

¿Cuándo se retomarán las inversiones previstas en los presupuestos?

Este mismo mes se licitarán segunda fase de la mejora de las piscinas y el arreglo de 21 kilómetros de caminos del regadío (180.000 euros).

“En el torneo de pelota, las 230 entradas serán numeradas”

Entre las medidas que el Ayuntamiento ha adoptado tras el confinamiento y de cara al verano, Jose Ignacio Eguizábal destaca las que se han tomado en las piscinas municipales. “ Hemos hecho un esfuerzo muy grande para abrir el recinto con la mayor seguridad posible. Este año, las instalaciones disponen de 900 m2-tras las obras de ampliación y la creación de un vaso para personas con escasa movilidad. Pero hemos contratado 6 personas. Se ha pasado de los 3 socorristas y los dos porteros, a 11 trabajadores”.

Aunque en u n principio las piscinas se abrieron con dos turnos, ahora la entrada es libre, según señaló el alcalde sartagudés. “A cada usuario se le entrega una bolsa biodegradable para que no dejen ningún residuo en el recinto”.

El primer edil reconoce que la localidad mantiene, con todas las precauciones un calendario cultural y deportivo. Las actividades culturales se celebran en la plaza de Los Fueros, frente al ayuntamiento, donde tiene lugar el cine de verano, monólogos y actuaciones musicales con un aforo de unas 200 personas. También está prevista una exhibición de deporte rural, apuntó Eguizábal. “ El día de la actuación, se cierra con vallas la plaza y se colocan sillas, guardando la distancia del metro y medio”. “No se trata de actividades festivas, sino de proporcionar a los vecinos un respiro entre tantas preocupaciones”.

En esa misma línea, el Ayuntamiento ha decidido celebrar-martes, jueves y sábado (final)- el tradicional torneo de pelota, con la presencia de Iturriaga, pelotari nacido en Sartaguda. “ Va a tener lugar en el polideportivo, con un aforo de 230 entradas numeradas. Los asistentes deberán dejar su nombre, DNI y número de teléfono”, apuntó el alcalde.