Lodosa y su industria esencial

La economía lodosano ha salido del confinamiento con buenos datos gracias a la industria agroalimentaria y auxiliar, una actividad que se consideró como esencial y que mantuvo los puestos de trabajo de muchos de los vecinos. Tras suspender las fiestas patronales, como el resto de municipios, la localidad veía el verano y las actividades culturales y de ocio como una oportunidad para la recuperación del sector servicios, principalmente la hostelería. Pero la mala evolución de la pandemia y la presión de los propios vecinos hicieron que la corporación decidiese anular la agenda estival y todos los actos , siempre diurnos, que se iban a celebrar en la plaza de toros y en varios escenarios urbanos. La seguridad de la población primaba sobre cualquier otra consideración, aseguró el alcalde, Pablo Azcona, que añadió que era necesario evitar el efecto “llamada”.



De lo que hubiesen sido las fiestas de San Emeterio y San Celedonio que en un año normal comenzarían mañana, día 30, solo quedará como acto testimonial el envío de los pañuelos de fiestas a los más de medio centenar de niños nacidos en los últimos 12 meses un reconocimiento al Ayuntamiento infantil previsto para el 8 de agosto y el homenaje que la localidad brindará el 31 de julio, a los 18 lodosanos fallecidos durante el confinamiento.



Mari Paz Vergara, presidenta de la asociación de comerciantes de Lodosa, un colectivo que reúne a unos 30 establecimientos, reconoce que la localidad se esfuerza por recuperar su pulso económico, gracias a que la mayoría de los vecinos no han dejado de trabajar y al incentivo que ha supuesto los Lodosabonos. Pero Vergara también reconoce que hay comercios que todavía no se han recuperado. “Para las agencias de viajes está siendo imposible volver a la normalidad”, explica.



Pablo Azcona ha anunciado que el dinero que se iba a destinar a las fiestas de Lodosa, 195.000 euros para todas las del año, se utilizará para sufragar los gastos del covid y para ayudar a los diferentes sectores con un paquete de medidas en el plan de reactivación que se anunciará en los próximos días.

CLAVES



Alcalde: Pablo Azcona (LOIU).

Habitantes: 4.816. En 2011, había 4.895 habitantes.

Extensión: 45,6 km2.

Principales cultivos: En el regadío, cultivos hortícolas, principalmente Pimientos del Piquillo DO Lodosa y Espárrago de Navarra y verdura de invierno. En secano, cereal.

Ganadería: Ganado ovino, bovino y reses bravas.

Industria. Fundamentalmente, agroalimentaria y auxiliar de este sector. Otras, Timac Agro (fertilizantes), Gráficas Ezquerro y Suelas Karey (caucho).

Número de viviendas: 2.200.

Escuela: Hay tres centros de Educación Infantil y Primaria: el colegio público Ángel Martínez Baigorri, La Milagrosa e Ibaialde Ikastola. En EL Instituto Pablo Sarasate, se imparte ESO y Bachilleratos. La localidad cuenta también con escuela de música.

Centro médico: Sí, con tecnología passivhaus al frente de la Zona Básica de Salud, en la que se incluyen los consultorios de Mendavia, Sartaguda y Sesma y el auxiliar de Lazagurría.

Otros servicios: Instalaciones deportivas con piscinas de invierno y verano, campo de fútbol, campo de regatas, pistas de atletismo, skate, calistenia. Casa de cultura y plaza de toros.

Presupuesto 2020: 3,8 millones de euros.

Fiestas patronales: En honor a San Emeterio y San Celedonio, que se hubiesen celebrado entre el 30 de julio y el 4 de agosto.

Eulogio Mateo, ganadero: “Las reses de lidia no son autos de choque que se puedan guardar”



La semana pasada, tras anunciar la suspensión de la programación estival de Lodosa, incluidas las dos novilladas picadas de la feria Piquillo de Oro y las citas en la plaza de toros para los domingo de agosto, Pablo Azcona adelantó que, parte de los 30.000 euros que se iban a gastar en los espectáculos taurinos, se destinarán a apoyar a las familias de los dos ganaderos de Lodosa: José Antonio Baigorri, Pincha y Eulogio Mateo.



Mateo asegura que el sector lleva sin ningún tipo de ingresos desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma salvo los 90 euros por res del Gobierno de Navarra. El ganadero, con un hierro creado en 2003, es propietario de 180 reses. La actividad principal se centra, principalmente, en los festejos populares de toda Navarra, La Rioja y de distintas localidades del Levante. “No hay fiestas, no hay encierros, no hay espectáculos. No podemos trabajar. Existe mucha incertidumbre en el sector del ganado de lidia y no sabemos cuando podremos levantar cabeza”, apuntó.



La pérdida económica, asegura el ganadero, es considerable y no saben cuándo se van a poder recuperar, él y el resto de las ganaderías. “Ahora, aprovechando el verano y para economizar, estamos sacando a los animales al campo, a las ratrojeras a pastorear. Pero cuando llegue al otoño, tendremos que volver al pienso. Porque tienen que comer todos los días”. A modo de información, el empresario navarro indicó que una res gasta en pienso un euro diario. “Y el año tiene 365 días”.



El ganadero agradece el apoyo que ha mostrado el alcalde de Lodosa al sector, pero no comprende que no se puedan celebrar festejos en las plazas de toros. “Se puede controlar el aforo de la plaza e incluso la gente que participa en el festejo, ya sea en una capea o en un concurso de anillas. Esta situación, la falta de permisos para celebrar citas taurinas, está echando por la borda el trabajo de muchos años, el mío y el de otros ganaderos. Las reses de lidia no son autos de choque que se pueden guardar. Son animales que necesitan unos cuidados determinados y unos gastos diarios que hay que afrontar”.

Pablo Azcona Molinet, alcalde de Lodosa: “Hemos trabajado como un solo partido”



La pandemia del coronavirus ha traído algo bueno a Lodosa, la posibilidad que ha brindado a los tres grupos políticos del Ayuntamiento de trabajar conjuntamente, y de aprobar por unanimidad, por vez primera en los 12 años de alcaldía de Pablo Azcona Molinet, unos presupuestos.





¿Cómo ha vivido Lodosa el confinamiento provocado por el Covid-19?

Se reaccionó con rapidez, tomando medidas como el confinamiento de la residencia desde una semana antes y con la decisión de cerrar los servicios municipales y los colegios. Los concejales comenzamos a trabajar on line desde casa y buscamos cómo paliar los servicios que se habían restringido: ludoteca, jubiloteca, escuela de música, instalaciones deportivas y ofrecerlos, en la medida de lo posible, de forma telemática. En menos de una semana, pasamos del cierre a la puesta en marcha de los servicios a través de internet, en algunos casos con bastante éxito como en el de la receta deportiva, escuela de música o jubiloteca. Pero una de las principales enseñanzas ha sido la de trabajar en equipo los concejales de los tres partidos. Ha habido un verdadero partido por Lodosa. Es algo que quiero poner en valor y agradecer al PSN y a Navarra Suma.



¿En qué se ha traducido ese trabajo común?

En un paquete de medidas fiscales y un servicio de asesoría para autónomos que todavía sigue funcionando. Fueron medidas que se tomaron por consenso y que nos llevaron a redactar, en plena pandemia, unos presupuestos que se aprobaron por unanimidad y en los 12 años que llevo en el Ayuntamiento es algo no se había dado nunca. Además, desde el minuto uno nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y se tomaron las medidas acompasadas con ellos.



¿La población estuvo informada?

Se informó a la población minuto a minuto, día a día. A través de la App de Lodosa se comunicaron todas las medidas e iniciativas y de la situación general de la pandemia. También se ha tenido que luchar contra bulos.



¿Cuáles han sido las repercusiones a nivel económico y laboral del confinamiento?

La industria de Lodosa, presidida por el sector agroalimentario, no se ha visto obligada a parar durante la pandemia. El 90% de las empresas han permanecido abiertas porque se consideraron esenciales para la vida. El momento más duro de la pandemia coincidió con la temporada del espárrago y eso ayudó a generar empleo. Fue complejo, nos pusimos a disposición de las empresas y ayudamos a conseguir Epis a varias empresas, la situación fue mejor que en otros sitios. Eso se nota. Aunque también es cierto que hubo sectores más perjudicados. Comercios y bares tuvieron que cerrar.



¿Cómo fue la vuelta a la actividad?

Ya en la desescalada, nos dimos cuenta que había que ayudar a los que peor lo habían pasado, no sin pocas tensiones sobre cómo amoldarse a las nuevas situaciones con decretos que salían los viernes para ponerlos en marcha al día siguiente. Mercadillo, terrazas y recuperar cierta actividad. Veíamos el verano como una oportunidad de recuperar el tiempo perdido. La mejor ayuda que podíamos dar era dejar trabajar. Había personas, negocios que llevaban dos meses sin ingresos. La creación del grupo de reactivación ha sido fundamental.



¿Qué papel ha desempeñado ese grupo?

En él estamos representados los tres partidos políticos junto con los representantes del área de Salud, de los Servicios Sociales. Durante el confinamiento y luego tras el final del estado de alarma, nos hemos estado reuniendo dos veces por semana. Del grupo de reactivación han salido las medidas de la desescalada en Lodosa, las actividades que se han llevado a cabo, los presupuestos y las modificaciones que se aprobarán esta semana, las medidas fiscales, el plan de reactivación que se va a presentar en unos días, la decisión de abrir la piscina climatizada y los Lodosabonos. En el grupo se ha producido un debate leal, se han puesto encima de la mesa los problemas del municipio y se han debatido las cuestiones. En septiembre recuperaremos las comisiones sectoriales, pero lo mantendremos como un grupo, una especie de junta de gobierno, para manejar la situación y afrontar las cuestiones generales.



¿Cómo ha funcionado la campaña de Lodosabonos para incentivar el comercio local?

Ha sido todo un éxito. En un mes, se han movido 60.000 euros de los que el Ayuntamiento aportó 20.000 y en otoño tenemos intención volver a repetir la campaña, en esta ocasión con una cantidad mayor. Esperamos emitir al menos 120.000 Lodosabonos, de los que se subvencionará el 20% con la partida de fiestas. Es un dinero que se ha movido para todos los sectores.