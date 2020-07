San Adrián, adelante con el motor del sector agroalimentario

Actualizada 24/07/2020 a las 06:00

La economía de San Adrián, que se desarrolla principalmente en torno al sector económico, ha mantenido su actividad, considereda esencial durante la pandemia. En agosto, espera poder recobrar su vida cultural de mano de los grupos locales en un acto que se celebrará el 22 de agosto y en el que participarán los gaiteros, gigantes, la banda y los danzaris. Colectivos que este viernesse hubiesen sumado al inicio de las fiestas de las Santas Reliquias con el chupinazo a las 12 h en la plaza de El Rebote.

Las tres peñas festivas del municipio, El Bombo (400 socios), El Follón (500) y El Moscón (700) han recogido el guante del Ayuntamiento, que el miércoles publicó un bando pidiendo expresamente a la población responsabilidad individual y colectiva durante los que hubiesen sido los días festivos, apelando al sentido común y a la prudencia para no poner en peligro la propia vida ni la de los demás, en especial la de los más mayores.

Julián León Arrondo, miembro de la directiva de El Bombo, peña que se fundó en 1977 y es la más veterana de San Adrián, indicó que el colectivo festivo apoya al por cien la decisión municipal, les guste o no la no celebración de las fiestas. “No somos partidarios de reuniones más allá de lo estrictamente necesario, nos jugamos mucho en el intento. El año próximo, asegura, las celebraremos con más ganas, si cabe”, indicó.

Desde la peña El Moscón, un colectivo fundado en 1978 y que preside Pedro Salcedo Francés, reconocen que la situación es muy dura. “Por mucho que el sentido común nos diga que no son posibles las fiestas, tal y como las hemos vivido hasta ahora, el c cuerpo pide fiesta. El sentimiento, generalizado, es de profunda tristeza y para muchos también de vacío porque le dedicamos muchas horas de nuestra vida a la peña. Ahora nos falta algo”.

OPORTUNIDAD DE CAMBIO

En El Moscón afirman que algunas voces dentro de la peña se inclinaban por haber celebrado las fiestas de otra manera, y adaptarlas a la normativa actual, algo que se está viendo imposible ante los últimos datos sanitarios. Pero, los socios coinciden en la oportunidad de reinventar las fiestas de 2021. “Sería muy bueno modernizarlas y cambiar partes de un programa festivo que se venía copiando año tras año”.

Pero los peñistas de El Moscón priorizan la seguridad. “Lo importante es poder estar todos juntos, Eso sí, las ganas de juerga van a ser infinitas en 2021, así que igual proponemos que se alarguen, para compensar”, bromean.

El Moscón no va a convocar a ningún acto, ni comida, ni almuerzo. Pero, han ofrecido a sus socios unas banderas para que las coloquen en los balcones durante los próximo siete días, con un diseño digital y más moderno de la mascota de la peña, realizado por Luis Carlos Pellejero. “Ya que nos hemos quedado sin subvención, es una forma de obtener ingresos y animar a la gente desde sus casas”.

PENDIENTES DEL CAMBIO

Hugo Navarro De Cabo, de 31 años, se estrenaba este año como presidente del Follón, un cargo al que accedió en una asamblea celebrada el pasado octubre. “ El cambio de presidente se iba a producir en junio de este 2020 en el día del follonero. Debido a las circunstancias del covid tuvimos que anular el evento, que ha quedado pendiente para el próximo año”.

Navarro coincide en que la tristeza y la pena son los sentimientos más generalizados entre los peñistas, pero, asegura, la suspensión de las fiestas ha sido la decisión más acertada. “Pero a las 12, cuando hubiese sonado el cohete, los de El Follón nos pondremos el pañuelo al cuello. Lo haremos en honor a nuestro pueblo, a nuestros vecinos, al resto de socios y por la gente que no está con nosotros. En mi caso, iré a almorzar con seis amigos, pero guardando la distancia de seguridad”, indicó el presidente que deseó que las de 2021 sean unas fiestas especiales, llenas de alegría.

Pañuelos de bienvenida repartidos a domicilio







La suspensión del chupinazo y del programa festivo que hubiese comenzado este viernes en honor a las Santas Reliquias ha supuesto, también, la necesidad de no celebrar una serie de tradiciones religiosas y sociales que marcaban la semana. No habrá dianas, no saldrán los gigantes recorriendo calles y plazas y tampoco habrá fuegos artificiales, ni toro de agua ni de fuego. Todas ellas se han tenido que suspender. Pero, el Ayuntamiento, ha intentado mantener alguna de las tradiciones.

Irene Gil, concejal de Festejos, explicó que la corporación está repartiendo el pañuelo de fiestas y un diploma, a lo 47 pequeños que han nacido en San Adrián desde el 1 de julio de 2019 hasta el 1 de julio de 2020. “Nos daba pena que los niños no lo recibiesen este mismo año, porque en 2021 no será lo mismo. Por eso, nos hemos organizado para que todos lo reciban en sus casas y, si quieren, lo puedan lucir durante la semana de 24 al 30, por lo menos hoy, cuando se hubiese tirado el chupinazo”.

Entre los pequeños que lo han recibido está Lucas Salcedo Pérez, de 6 meses. Su madre, Begoña Salcedo Yangüas reconoció que se trataba de un detalle muy entrañable. “Me ha encantado y les agradezco el detalle. Yo también llevaré el pañuelo rojo al cuello durante estos días”, aseguró la madre.

LA REINA DE LAS FIESTAS REPITE Y LOS QUINTOS SERÁN EN 2021



Además de suspender las fiestas, la comisión de festejos acordó que los quintos de este año lo volverán a ser el año próximo, iniciando una nueva tradición en la localidad ya que, a partir de ahora, serán quintos cuando cumplan o vayan a cumplir la mayoría de edad. En cuanto al título de reina de las fiestas, en 2020 lo mantiene Lucía Urra Muro, que fue elegida por los colectivos en 2019. La pandemia impidió elegir Ayuntamiento infantil, un acto que se suele celebrar a final del curso escolar. Desde la parroquia, se ha informado que hoy , a las 19.30 h, se celebrará la eucaristía como todos los días. Al final, cantará la salve el Orfeón Adrianés. Mañana, 25 y jornada de las Santas Reliquias, habrá misas a las 9 y a las 12 h, de nuevo con la presencia del Orfeón Adrianés y, por la tarde, a las 19.30 h y alas 18 h en la iglesia de arriba.

Emilio Cigudosa García Alcalde de San Adrián (PSN): “Se ha pasado muy mal, pero se ha mantenido la actividad económica”











¿Cómo ha vivido San Adrián los cuatro meses de pandemia?

Lo que está claro es que esta situación nos ha desbordado a todos. Según datos no oficiales, la zona básica de San Adrián, no solo la localidad como tal, ha resultado muy afectada, con más de 200 casos. Ha habido momentos y situaciones duras, muy duras. Pero, el comportamiento de la gente ha sido muy bueno, respetando el confinamiento y reconociendo, cada día, a los trabajadores, sanitarios, policías, que se estaban jugando la vida.

¿Donde se pasó peor?

En la residencia de ancianos se pasó muy mal. Se vivieron momentos muy complicados, al margen de los bulos, que también han corrido. Hubo muchos infectados, y momentos muy duros, trabajadoras e internos. No tengo datos exactos, pero creo que entre los ciento treinta y tantos residentes, se produjeron casi un centenar de positivos, con casi un 20% de fallecidos. Lo que tengo claro es lo duro que ha resultado para las personas, para las familias en las que se ha producido un fallecimiento, sea por covid o por cualquier otro motivo. El homenaje fue muy emocionante. Conozco allegados que han pasado por ello y están muy afectados. La soledad, el no poder acompañarlos, ha tenido que ser desolador.

¿Hasta qué punto se ha visto afectada la economía de San Adrián?

La industria agroalimentaria, con General Mills a la cabeza, constituye la base de nuestro tejido empresarial. Pero, también, empresas como Iberembal, Intermalta, Inpre o Talleres Ezquerra. Maquinaria industrial relacionada con un sector que se ha considerado básico y que no ha parado durante el confinamiento. Los datos del paro entre febrero y junio apenas reflejan variaciones. Un dato al que hay que añadir que el estado de alarma se produjo en plena campaña de productos como el espárrago y la alcachofa y las conserveras no han parado. No obstante, la hostelería y el comercio se han visto más afectados, aunque la práctica totalidad de establecimiento han podido acogerse a las ayudas por cese de actividad del Gobierno central y del de Navarra. Si miramos a otras regiones, tenemos que reconocer que hemos sido una zona privilegiada.

¿En algún momento llegó a pensar que el confinamiento iba a ser tan largo?

Ni lo pensaba, ni me hacía a la idea. Cuando estabas en casa y reflexionabas sobre el hecho de que no podías salir, resultaba algo extraño, antinatural. Combatía la inactividad con una bici estática y recorriendo las escaleras arriba y abajo. Somos una familia muy deportista e improvisamos unas pesas con una barra y dos mochilas. Son momentos en los que se agudiza el ingenio. A nivel familiar lo hemos pasado bien.

¿Cómo ha sido la vuelta a la nueva normalidad?

El teletrabajo ha sido fundamental para que los centros educativos, la propia administración municipal y muchas de las empresas de San Adrián hayan podido continuar con actividad. El teletrabajo se ha consolidado como una herramienta capaz de solucionar muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en el día a día.

¿San Adrián tenía claro que no se podía celebrar ningún acto de fiestas?

La decisión la tomó la comisión de Festejos, que reúne a concejales y a los representantes de las peñas y colectivos festivos. No hubo ninguna duda. Está en nuestra manos evitar que se propague el covid. Con el uso de mascarillas, con el lavado de manos y con la distancia social. En fiestas, ni en ninguna otra época del año, el Ayuntamiento no puede prohibir almuerzos o las reuniones de las cuadrillas. Solo les pedimos que, después, no vayan todos a El Rebote. A las 12 no se va a realizar ningún gesto simbólico. Está previsto colocar una pancarta simbólica en el balcón desde donde tira el chupinazo, pero se hará al punto de la mañana. Hemos emitido un bando pidiendo a la gente responsabilidad, individual y colectiva.

¿A qué se va a destinar el dinero de la partida de fiestas?

La partida constaba de 170,000 euros. De este dinero, una buena parte se destinará a pagar los gastos relacionados con el Covid, como la compra de material sanitario y las horas extras del personal municipal, brigada y Policía Local. El resto se invertirá en lo que necesite San Adrián durante los próximos meses. Una de los proyectos que se están barajando consiste en habilitar la ludoteca municipal, dividiendo el espacio en aulas que puedan utilizar el colegio público en caso de que se reduzcan los ratios. También habrá que estudiar el apoyo a instalaciones, como el polideportivo y las piscinas, que son propiedad del Ayuntamiento y que han sufrido pérdidas económicas muy importantes.

¿Cuales son los proyectos va a afrontar San Adrián en los próximos meses?

En estos momentos, se está ejecutando la reforma del campo de fútbol, una actuación que está presupuestada en medio millón de euros. Pero, me gustaría que la legislatura finalizase con la construcción de la rotonda en la salida del polígono hacia Andosilla, con la renovación a LED de todas las luminarias del municipio y la promoción de más suelo industrial.

CLAVES



Alcalde: Emilio Cigudosa García (PSN).



Habitantes: 6.384. En 2010, había 6.271 habitantes.



Extensión y límites. 20,72 km2. Limita con Calahorra (La Rioja), Andosilla, Azagra y Peralta.



Principales cultivos. Viña (concentración parcelaria), secano ( espárrago) y en el regadío frutales y productos hortofrutícolas.



Ganadería. Ovina y bovina.



Industria. Agroalimentaria, encabezada por General Mills, metálica y manufacturera. El polígono industrial ocupa 400.000 m2.



Escuela, colegio, instituto. Colegio público Alfonso X El Sabio, de Educación Infantil y Primaria (510 alumnos). IES Ega, de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos (750 alumnos).



Centro de salud: Si, cuenta con cuatro médicos (incluido pediatra). Centraliza las urgencias de la Zona Básica.



Otros servicios: Autobuses con Pamplona, Estella, La Rioja y País Vasco. Dos taxis. Polideportivo con piscinas de verano e invierno, pistas de pádel, frontón, campo de fútbol y baloncesto y pistas de atletismo, automodelismo y pumtrack . Parques urbanos. Museo de la conserva.



Presupuesto 2020: 5,4 millones de euros.



Fiestas. Del 24 al 30 de julio, en honor a las Santa Reliquias. Las patronales, en honor a San Adrián y la Virgen de la Palma, se celebran el 7 y 8 de septiembre.