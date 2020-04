“No hay constancia de movimiento a segundas residencias en Estella”

10/04/2020 a las 06:00

La merindad de Tierra Estella es uno de los destinos elegidos durante las fiestas de Semana Santa por las posibilidades turísticas que ofrece el entorno. Estella y los municipios cercanos a la ciudad acogen segundas residencias de vecinos de otras comunidades próximas que, este año, no han podido desplazarse a ellas. El jefe de Policía Municipal de Estella, Patxi Martínez de Goñi, afirmó este jueves que el cuerpo no ha tenido constancia de un mayor movimiento de personas provocados por desplazamientos durante estos días de vacaciones. Señaló que son Policía Foral y Guardia Civil quiénes se están encargando de esos controles, pero que no han notado un incremento de visitantes.



Martínez de Goñi insistió en la necesidad de quedarse en casa durante el estado de alarma tras constatar un mayor movimiento de vecinos en el centro de Estella, tal y como publicó el jueves este periódico. Además, en un comunicado, el cuerpo agradeció a los habitantes que no salen a la calle su colaboración, “destacando que la situación ha ido mejorando progresivamente gracias a ese comportamiento”.



En Bargota, el Ayuntamiento recuerda que está “terminantemente prohibido los desplazamientos a la localidad” con este propósito. El consistorio avisa además de que, en el caso de detectarse en la localidad “la ocupación de viviendas no habituales, se pondrá en conocimiento de la Policía Foral y de la Guardia Civil”, agradeciendo la colaboración de los habitantes.



En el resto de municipios cercanos a Estella, los alcaldes aseguran que no han tenido visitas de segundos residentes durante el día de ayer ni en las jornadas anteriores. En Dicastillo, el primer edil, Mikel Azcona, aseveró que no se han desplazo allí los vecinos que habitualmente viven en Pamplona. Tampoco en Arróniz ni en Allo, según informaron sus alcaldes, Ángel Moleón y Susana Castanera, respectivamente.



IMPLICACIÓN DE VECINOS

En Oteiza, el primer edil, Rubén Martínez, constató que no se habían producido movimientos. “Aquí estamos muy tranquilos y no se ve gente que tenga aquí su segunda residencia”, apuntó Martínez que felicitó a los habitantes y comerciantes “por dar lo mejor de sí mismos”. El presidente de la corporación de Muniáin, Javier Fernández también rubricó que en el municipio no están los visitantes regulares y que los habitantes se implican en lo que pueden, como en la desinfección regular de las vías de la localidad y el reparto de mascarillas. “De momento, con la responsabilidad de los vecinos, no tenemos contagios”, dijo.



En la misma línea, Los Arcos tampoco ha recibido a segundos residentes. Javier Chasco Abáigar, primer edil de la localidad, así lo constató y adelantó que el municipio no tomará medidas para impedir posibles desplazamientos. “Sabemos que Policía Foral y Guardia Civil están controlando bastante y lo dejamos en sus manos”, declaró. “De momento, por aquí seguimos bastante estables y controlados. Esperemos seguir así”, indicó sobre el avance del coronavirus. “Continuamos con desinfecciones semanales y diarias en las zonas más concurridas y la UME se encargó de la residencia. Facilitamos protección y desinfectantes a los comercios que siguen atendiendo al público”.

