El recorrido por los emprendedores del valle lleva a uno de los negocios veteranos con tres décadas de trayectoria a sus espaldas. Martín López de Zubiría, de 56 años y natural de Baríndano, puso en marcha Viveros Ametza, una actividad especializada en plantas forestales con la que dio respuesta a su deseo de volver al pueblo después de su trayectoria laboral en una empresa. En este suelo de Zudaire, trabaja con 50 variedades distintas, la mayor parte autóctonas. No siempre fue igual, pero hoy saca adelante el negocio en solitario y con un empleado a temporadas. “Emprender siempre es difícil porque un autónomo aquí es la vez administrador, transportista y todo lo demás. Eso supone que tu día no tiene horarios, sobre todo en el sector primario”, añade.

Años de experiencia laboral en el valle al que dedicó también su tiempo como alcalde de Améscoa Baja le llevan a establecer un perfil preciso de sus necesidades para facilitar las cosas a quienes quieran seguir el mismo camino. “Se podía mejorar mucho la situación también con otro tipo de sectores porque ahora mismo no hay suelo industrial desarrollado en todo el valle. Por ahí encuentras sitios con polígonos vacíos cuando no tenemos ni para poner un pequeño taller. Luego miras hacia la carretera y ves que más que del siglo XXI parece del XIX y eso supone un problema importante porque limita mucho a la hora de establecerse cuando tienes que transportar lo que produces”, subraya.

Martín López de Zubiría se refiere a frentes que podrían explorarse como nuevas oportunidades para emprender y permanecer en el valle. “Creo que el enfoque no apunta solo al sector primario sino que hay que ponerlo en todo y que pasa mucho por los servicios”. En su opinión, la vida en el medio rural debe potenciarse más con medidas específicas. “Hablo de todos esos pueblos de un centenar de habitantes que siguen perdiendo población y en los que la gente se plantea en un momento dado si se compra un piso en Pamplona o Estella o sigue haciendo viajes a diario. A lo mejor con una buena carretera, la cosa cambia. No pedimos todos los servicios de una ciudad, pero sí alguno. No tantas desventajas porque ¿cuándo va a haber una renta básica para los pueblos?”, se pregunta.

