11/03/2020 a las 06:00

Urederra Servicios Turísticos acaba de sumarse a las iniciativas de negocio en Améscoa de la mano de Daniel Ziganda Arraiza, un vecino de Zudaire. A sus 36 años, este padre de dos hijos de 6 y 3 años que había trabajado hasta el año pasado como peón de servicios múltiples en Ororbia, decidió dejar atrás los viajes diarios de ida y vuelta para quedarse a trabajar en el pueblo con el autoempleo como fórmula. “Para mí esto es calidad de vida, con un entorno natural y el monte a un paso. Creo que con ganas e ilusión se puede diversificar la economía de este valle y yo me planteé que solo al Nacedero del Urederra van más de 100.000 personas al año”, señala.

Con esta idea, nació su pequeña empresa dirigida al turista a la que ha dotado de bicicletas eléctricas, seis de adultos y dos de niños para alquilar a quienes visitan el valle o disfrutan de unos días en su oferta de alojamientos. Una flota con posibilidades sobre todo para las familias porque está dotada de tándem, un remolque y una silleta para niños que tendrá lista para Semana Santa. “No me cierro a ningún público, pero está pensada sobre todo en ese turismo familiar que a lo mejor pasa aquí un puente y una vez que ha visto los sitios de más interés ya no tiene otra oferta de actividades”, indica.

Además de las bicis, este técnico forestal cuenta con 40 ovejas en la sierra geolocalizadas por gps que sumará a su nueva actividad para encontrarlas con el móvil. Programa también visitas guiadas y recorridos en una oferta en la que entrará en juego la chabola de su propiedad junto al Balcón de Pilatos. Ilusionado con su apuesta, Daniel Ziganda explica que contar con una asociación como Teder que asesora en el propio territorio es una suerte. “Son los que te encaminan porque estás muy perdido cuando empiezas”, añade. Y aboga por más medidas que favorezca emprender en zonas que se despueblan para fijar así habitantes. “Lo que hace falta es apoyar que la economía del valle se diversifique. Para los jóvenes también el tema de la vivienda complica la posibilidad de quedarse en estos momentos”, señala.

